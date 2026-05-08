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Máximo Kirchner se sometió a una cirugía programada: "Cristina quiso venir pero le sugerí que no lo haga"

El diputado nacional confirmó la intervención por un tumor benigno en las glándulas salivales a través de sus redes sociales

8 de mayo 2026 · 11:44hs
Máximo Kirchner expresó los motivos de la ausencia de Cristina en su cirugía

Máximo Kirchner expresó los motivos de la ausencia de Cristina en su cirugía

El diputado nacional de Unión por la Patria (UP) Máximo Kirchner fue sometido este viernes a una cirugía programada en La Plata. El propio legislador confirmó la intervención quirúrgica mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, donde aclaró que se trataba de un procedimiento previsto desde hacía tiempo.

Kirchner fue intervenido en el Hospital Italiano de esa ciudad por un cuadro de cistoadenoma parotídeo bilateral y permanece internado con buena evolución en el posoperatorio inmediato.

Es un tumor benigno que se desarrolla en las principales glándulas salivales ubicadas a ambos lados del rostro, cerca de las orejas.

El diagnóstico bilateral implica que la afección comprometía ambas glándulas.

“Cuando lean esto, seguramente los médicos ya habrán comenzado la cirugía que tenía programada hace un tiempo y que por distintas razones venía postergando. Pero el lunes siempre llega y, en este caso, llegó el viernes”, escribió el líder de La Cámpora desde el centro médico donde nació, aunque evitó mencionar el nombre de la institución.

En su publicación, Kirchner buscó llevar tranquilidad sobre su estado de salud y sumó una referencia futbolera. Contó que uno de los cirujanos es fanático de Estudiantes de La Plata y le prometió que el domingo podrá "ver el partido en su casa", en alusión al cruce entre Racing Club —equipo del que es hincha— y el conjunto platense por el torneo Apertura. "Está confiado en que nos ganan", ironizó el diputado nacional.

Máximo explicó la ausencia de Cristina Kirchner en la cirugía

Máximo Kirchner también explicó por qué su madre Cristina Fernández de Kirchner no estuvo presente durante la intervención, pese a que había manifestado su intención de acompañarlo. "Cristina quiso venir, me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga", señaló.

Luego, vinculó la situación con la condena judicial que pesa sobre la exmandataria y cuestionó las restricciones impuestas por la Justicia. "No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia", afirmó.

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En la misma línea, sostuvo que Cristina Kirchner enfrenta una “prisión domiciliaria irregular”. Amplió: "A Ella no le conceden permisos ni autorizan salidas como lo hace este mismo poder judicial con más de la mitad de los condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico. Le reservan persecución y restricciones".

Además, consideró los efectos que tendría un eventual traslado de la exvicepresidenta: "Ella no merece el show que montarían con su traslado si le concedieran el permiso".

En el tramo final de su publicación, el diputado aprovechó para cuestionar la situación económica nacional: "Millones de argentinos y argentinas no merecen esta realidad agobiante e injusta, una consecuencia previsible de las políticas impulsadas por este gobierno", escribió. El mensaje cerró con una frase irónica: "PD: Después de tantas operaciones de prensa…".

Los antecedentes médicos de Máximo Kirchner

No es la primera vez que Máximo Kirchner enfrenta problemas de salud. En mayo de 2021 permaneció internado en el Hospital Italiano de La Plata por un cuadro agudo de cólicos renales.

En aquel momento, los médicos diagnosticaron una perinefritis incipiente y litiasis renal de tres milímetros. El legislador recibió tratamiento con antibióticos y analgésicos por vía intravenosa y obtuvo el alta médica tras una evolución favorable.

Antes, en 2015, pasó por una cirugía hepática en el Sanatorio Otamendi luego de presentar fuertes dolores abdominales. Además, en 2012 fue operado de urgencia en el Hospital Austral de Pilar por una artritis séptica en la rodilla derecha, intervención que requirió varios días de internación.

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