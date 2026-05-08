La Capital | Policiales | pelea

Madre e hija heridas en violenta pelea en Nuevo Alberdi: tres mujeres implicadas

El incidente se produjo el jueves a la noche en Pozos y Ciudadela. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Alberdi. Entre las agresoras hay una menor

8 de mayo 2026 · 09:13hs
Madre e hija heridas en una pelea en zona norte fueron atendidas en el  Hospital Alberdi 

Foto: La Capital / Archivo.

Madre e hija heridas en una pelea en zona norte fueron atendidas en el  Hospital Alberdi 

La Policía de Rosario reportó una violenta pelea ocurrida anoche en barrio Nuevo Alberdi . El incidente terminó con dos mujeres (madre e hija) heridas y atendidas en un hospital, y otras tres, entre ellas una menor, detenidas como presuntas agresoras.

Sucedió alrededor de las 21 del jueves en Pozos y Ciudadela, en la zona norte de Rosario. Según las primeras informaciones, en ese lugar Eliana L., de 31 años, denunció ante la policía que minutos antes fue agredida a golpes junto a su hija de 15 años por otras tres mujeres.

Las víctimas identificaron con nombre y apellido a las presuntas agresoras, mientras tanto madre e hija fueron atendidas en el lugar por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

Qué lesiones sufrieron madre e hija

Según establecieron los médicos, la adolescente sufrió traumatismo facial y su mamá traumatismo con herida cortante superficial en cuero cabelludo. Ambas fueron derivadas al Hospital Alberdi para una atención más completa.

>> Leer más: Tres mujeres heridas, una de gravedad, en una pelea a cuchillazos en barrio Alvear

Mientras tanto, las presuntas agresoras, Tamara S., de 32; Liliana C., de 54 y Dana O., de 17, fueron aprehendidas por la Policía y derivadas a la seccional 16ª.

Noticias relacionadas
la condenaron a 11 anos de carcel por el asesinato de yanina beatriz merlo

La condenaron a 11 años de cárcel por el asesinato de Yanina Beatriz Merlo

seguiran presos los imputados por el crimen de sofia delgado

Seguirán presos los imputados por el crimen de Sofía Delgado

Las plantaciones deben tener permisos de cultivo de distintas reparticiones nacionales.

Tres detenidos por plantar marihuana en una vivienda de la zona sur

Gustavo Rivero tenía 32 años cuando lo mataron en 2022 en Gálvez y Liniers. 

Tres perpetuas por un crimen en un intento de asalto en zona oeste

Ver comentarios

Las más leídas

La dupla Orsi-Gómez, sobre su paso por Newells: Hicimos un muy buen trabajo

La dupla Orsi-Gómez, sobre su paso por Newell's: "Hicimos un muy buen trabajo"

Hallan muerto a un hombre que había desaparecido en Rufino y detienen a su hijo

Hallan muerto a un hombre que había desaparecido en Rufino y detienen a su hijo

La situación de Campaz no pinta sencilla y es duda para el partido ante Independiente

La situación de Campaz no pinta sencilla y es duda para el partido ante Independiente

Ponen a la venta un histórico bodegón de la región y evalúan un proyecto inmobiliario

Ponen a la venta un histórico bodegón de la región y evalúan un proyecto inmobiliario

Lo último

Nicolás Cabre sobre Rufina y su vida en Turquía: No tenés que ser un palo en la rueda

Nicolás Cabre sobre Rufina y su vida en Turquía: "No tenés que ser un palo en la rueda"

Pity Álvarez: Yo cambié, antes volaba a diez mil y ahora vuelo a velocidad crucero

Pity Álvarez: "Yo cambié, antes volaba a diez mil y ahora vuelo a velocidad crucero"

Alerta, Uber: calculan que los autos de aplicaciones en Rosario ya duplican a los taxis

Alerta, Uber: calculan que los autos de aplicaciones en Rosario ya duplican a los taxis

Alerta, Uber: calculan que los autos de aplicaciones en Rosario ya duplican a los taxis

El titular de Catiltar, José Iantosca, advirtió que sólo la mitad de los vehículos habilitados por el municipio está trabajando

Alerta, Uber: calculan que los autos de aplicaciones en Rosario ya duplican a los taxis
En Rosario hay más de 32 mil viviendas vacías mientras crece la crisis habitacional
La Ciudad

En Rosario hay más de 32 mil viviendas vacías mientras crece la crisis habitacional

Ponen a la venta un histórico bodegón de la región y evalúan un proyecto inmobiliario
La Región

Ponen a la venta un histórico bodegón de la región y evalúan un proyecto inmobiliario

Bifes de cocaína en la cárcel: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón
POLICIALES

Bifes de cocaína en la cárcel: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón

Llegó el aumento del transporte interurbano del Gran Rosario: ¿cuánto cuesta el boleto?
La Ciudad

Llegó el aumento del transporte interurbano del Gran Rosario: ¿cuánto cuesta el boleto?

Con Topa como invitado principal, llega una nueva edición del Festival Solidario Vilela
Zoom

Con Topa como invitado principal, llega una nueva edición del Festival Solidario Vilela

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La dupla Orsi-Gómez, sobre su paso por Newells: Hicimos un muy buen trabajo

La dupla Orsi-Gómez, sobre su paso por Newell's: "Hicimos un muy buen trabajo"

Hallan muerto a un hombre que había desaparecido en Rufino y detienen a su hijo

Hallan muerto a un hombre que había desaparecido en Rufino y detienen a su hijo

La situación de Campaz no pinta sencilla y es duda para el partido ante Independiente

La situación de Campaz no pinta sencilla y es duda para el partido ante Independiente

Ponen a la venta un histórico bodegón de la región y evalúan un proyecto inmobiliario

Ponen a la venta un histórico bodegón de la región y evalúan un proyecto inmobiliario

Central en playoffs: Independiente recupera a un titular y no sabe si podrá contar con otro

Central en playoffs: Independiente recupera a un titular y no sabe si podrá contar con otro

Ovación
Central-Independiente: el presidente del Rojo dijo que están atentos al arbitraje
Ovación

Central-Independiente: el presidente del Rojo dijo que están "atentos al arbitraje"

Central-Independiente: el presidente del Rojo dijo que están atentos al arbitraje

Central-Independiente: el presidente del Rojo dijo que están "atentos al arbitraje"

El rosarino Tiago Geralnik fue campeón del ascenso en Qatar, en un escenario de guerra

El rosarino Tiago Geralnik fue campeón del ascenso en Qatar, en un escenario de guerra

Central a todo o nada: Almirón está ante una prueba de fuego que le golpea la puerta

Central a todo o nada: Almirón está ante una prueba de fuego que le golpea la puerta

Policiales
Bifes de cocaína en la cárcel: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón
POLICIALES

Bifes de cocaína en la cárcel: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón

Madre e hija heridas en violenta pelea en Nuevo Alberdi: tres mujeres implicadas

Madre e hija heridas en violenta pelea en Nuevo Alberdi: tres mujeres implicadas

Hallan cocaína escondida en bifes de carne en visita en la cárcel de Las Flores

Hallan cocaína escondida en bifes de carne en visita en la cárcel de Las Flores

La condenaron a 11 años de cárcel por el asesinato de Yanina Beatriz Merlo

La condenaron a 11 años de cárcel por el asesinato de Yanina Beatriz Merlo

La Ciudad
Alerta, Uber: calculan que los autos de aplicaciones en Rosario ya duplican a los taxis
La Ciudad

Alerta, Uber: calculan que los autos de aplicaciones en Rosario ya duplican a los taxis

Google lanzó Fuentes Preferidas: cómo hacer que La Capital aparezca primero en tus búsquedas

Google lanzó Fuentes Preferidas: cómo hacer que La Capital aparezca primero en tus búsquedas

En Rosario hay más de 32 mil viviendas vacías mientras crece la crisis habitacional

En Rosario hay más de 32 mil viviendas vacías mientras crece la crisis habitacional

Llegó el aumento del transporte interurbano del Gran Rosario: ¿cuánto cuesta el boleto?

Llegó el aumento del transporte interurbano del Gran Rosario: ¿cuánto cuesta el boleto?

Tres perpetuas por un crimen en un intento de asalto en zona oeste
Policiales

Tres perpetuas por un crimen en un intento de asalto en zona oeste

La condenaron a 11 años de cárcel por el asesinato de Yanina Beatriz Merlo
Policiales

La condenaron a 11 años de cárcel por el asesinato de Yanina Beatriz Merlo

La provincia anunció un bono fiscal para las concesionarias
Economía

La provincia anunció un bono fiscal para las concesionarias

El socialismo provincial busca ratificar la unidad y reelegir a su conducción
Política

El socialismo provincial busca ratificar la unidad y reelegir a su conducción

La situación de Campaz no pinta sencilla y es duda para el partido ante Independiente

Por Elbio Evangeliste
Ovación

La situación de Campaz no pinta sencilla y es duda para el partido ante Independiente

Estados Unidos podría permitir que se envíen armas de fuego por correo
Información General

Estados Unidos podría permitir que se envíen armas de fuego por correo

Financiamiento universitario: conceden un recurso al gobierno
Política

Financiamiento universitario: conceden un recurso al gobierno

Súper Rigi: cómo es el nuevo proyecto que Milei mandará al Congreso
Política

"Súper Rigi": cómo es el nuevo proyecto que Milei mandará al Congreso

Seguirán presos los imputados por el crimen de Sofía Delgado
Policiales

Seguirán presos los imputados por el crimen de Sofía Delgado

Rutas y puertos: la provincia aclara que no habrá ningún impuesto nuevo
Economía

Rutas y puertos: la provincia aclara que no habrá "ningún impuesto nuevo"

El PJ santafesino prende la mesa de acción política para zanjar peleas
Política

El PJ santafesino prende la mesa de acción política para zanjar peleas

Amenazas en escuelas: Santa Fe judicializará los casos de quienes no paguen
la region

Amenazas en escuelas: Santa Fe judicializará los casos de quienes no paguen

Advertencia de la Daia tras la denuncia de un artefacto explosivo en Rosario
La Ciudad

Advertencia de la Daia tras la denuncia de un artefacto explosivo en Rosario

Adopción en Rosario: Nata, el chico que pidió una familia en un video viral, ya la tiene
La Ciudad

Adopción en Rosario: Nata, el chico que pidió una familia en un video viral, ya la tiene

Reforma laboral: la Corte Suprema rechazó tratar el per saltum del gobierno
Política

Reforma laboral: la Corte Suprema rechazó tratar el per saltum del gobierno

Bloquearon el acceso a la autopista a Buenos Aires en el marco de una protesta
La Ciudad

Bloquearon el acceso a la autopista a Buenos Aires en el marco de una protesta

Rosario prevé un 40 % más de ayuda social ante el frío intenso
La Ciudad

Rosario prevé un 40 % más de ayuda social ante el frío intenso

Tres detenidos por plantar marihuana en una vivienda de la zona sur
Policiales

Tres detenidos por plantar marihuana en una vivienda de la zona sur

Ordenan la reparación de la ruta 34 en Santa Fe por un recurso de amparo
La Región

Ordenan la reparación de la ruta 34 en Santa Fe por un recurso de amparo

Asma, turnos gratuitos en Rosario para diagnóstico y control
La Ciudad

Asma, turnos gratuitos en Rosario para diagnóstico y control