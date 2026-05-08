Madre e hija heridas en violenta pelea en Nuevo Alberdi: tres mujeres implicadas El incidente se produjo el jueves a la noche en Pozos y Ciudadela. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Alberdi. Entre las agresoras hay una menor 8 de mayo 2026 · 09:13hs

Foto: La Capital / Archivo. Madre e hija heridas en una pelea en zona norte fueron atendidas en el Hospital Alberdi

La Policía de Rosario reportó una violenta pelea ocurrida anoche en barrio Nuevo Alberdi . El incidente terminó con dos mujeres (madre e hija) heridas y atendidas en un hospital, y otras tres, entre ellas una menor, detenidas como presuntas agresoras.

Sucedió alrededor de las 21 del jueves en Pozos y Ciudadela, en la zona norte de Rosario. Según las primeras informaciones, en ese lugar Eliana L., de 31 años, denunció ante la policía que minutos antes fue agredida a golpes junto a su hija de 15 años por otras tres mujeres.

Las víctimas identificaron con nombre y apellido a las presuntas agresoras, mientras tanto madre e hija fueron atendidas en el lugar por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

Qué lesiones sufrieron madre e hija Según establecieron los médicos, la adolescente sufrió traumatismo facial y su mamá traumatismo con herida cortante superficial en cuero cabelludo. Ambas fueron derivadas al Hospital Alberdi para una atención más completa.

>> Leer más: Tres mujeres heridas, una de gravedad, en una pelea a cuchillazos en barrio Alvear Mientras tanto, las presuntas agresoras, Tamara S., de 32; Liliana C., de 54 y Dana O., de 17, fueron aprehendidas por la Policía y derivadas a la seccional 16ª.