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Otros seis meses de prisión preventiva a los imputados por el crimen de Sofía Delgado

En la audiencia en San Lorenza se expusieron además pruebas de ADN que complican a los sospechosos, especialmente Bevilaqua, principal implicado

7 de mayo 2026 · 20:46hs
Otros seis meses de prisión preventiva a los imputados por el crimen de Sofía Delgado

Los tres imputados por el femicidio de Sofía Delgado, la joven sanlorencina de 20 años que apareció muerta el 15 de noviembre de 2024 luego de estar dos semanas desaparecida, continuarán en prisión preventiva al menos por seis meses más. Así lo determinó el juez Eduardo Romanini en una audiencia realizada en los tribunales de San Lorenzo.

Según el portal de noticias sanlorencino Síntesis, en el trámite judicial se expusieron además pruebas de ADN que complican a los sospechosos, especialmente al principal implicado, Alejandro Bevilaqua.

>> Leer más: El celular de uno de los imputados, en el centro de la investigación

También se expuso que todavía faltan realizarse peritajes considerados fundamentales para la investigación como el análisis de una computadora y del GPS del auto del principal imputado, que podrían arrojar datos fundamentales para reconstruir la mecánica de lo sucedido entre el 30 de octubre y el momento del hallazgo del cuerpo.

Rechazo

En la audiencia se analizó el pedido de prórroga de las prisiones preventivas de Bevilaqua, Brian Bauman y Eduardo Mordini. Las defensas respondieron de diversas maneras. Mientras los abogados de Bauman y de Mordini apuntaron a lograr modificaciones en las calificaciones penales de estos acusados para que sus respectivas participaciones en el femicidio se encuadren como encubrimiento agravado, la defensa de Bevilaqua solicitó la libertad con reglas de conducta para su asistido.

En ese marco el juez rechazó el pedido de libertad y prorrogó la prisión preventiva para los tres imputados, que llevan más de un año y medio bajo esa medida cautelar.

No obstante, según publicó el portal sanlorencino, el magistrado no desatendió la postura de las defensas de Bauman y Mordini para que puedan discutir con la fiscalía un cambio de la calificación del delito que se les imputa. En tal caso, esas modificaciones deberían concretarse antes de la realización de la audiencia preliminar al juicio oral.

En el caso de Bauman, se indicó, podría llegar a jugar a su favor que las pericias realizadas sobre el material genético no hallaron evidencia que lo conecten con el caso como sí ocurre con Bevilaqua, cuyo ADN se constató bajo las uñas de la víctima y eso implica evidencias de lesiones defensivas.

Crimen salvaje

La investigación determinó que Sofía fue asesinada el 30 de octubre de 2024, noche en la que se registró su desaparición. Ese día Bevilaqcua, que mantenía una relación con Sofía, la pasó a buscar en un Peugeot 308 y la llevó a un taller ubicado en Corrientes al 100 de Puerto San Martín, propiedad de Mordini.

Esa noche ocurrió el crimen. Según el informe preliminar de la autopsia realizada en el Instituto Médico Legal de Rosario, la causa de la muerte fue asfixia mecánica. En tanto Bauman, empleado del taller, está acusado de haber atado el cuerpo e introducirlo en una bolsa que luego recubrió con un aislante térmico.

El cuerpo de la chica fue colocado en una bolsa de arpillera y la trasladaron a un sector rural de Ricardone conocido como Camino de la Cremería, donde fue hallado dos semanas después.

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