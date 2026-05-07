"Súper Rigi": cómo es el nuevo proyecto que Milei mandará al Congreso

El presidente Javier Milei anunció el envío al Congreso de un nuevo proyecto para profundizar el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (Rigi) . Según el mandatario, " servirá para crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos" .

"Estaremos mandando al Congreso una ley sobre súper Rigi el cual tiene mayores ventajas que el Rigi original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina ", escribió el mandatario en su cuenta de X.

El anuncio del mandatario se dio en medio de su regreso por su gira en Estados Unidos, donde participó de la 29ª Conferencia Anual del Instituto Milken. Allí se encargó de defender el rumbo de su gestión, sostuvo que la Argentina atraviesa un proceso de transformación basado en la desregulación económica, la reducción del Estado y la apertura de mercados, y revalidó el alineamiento que tiene Argentina con los Estados Unidos.

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Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial. Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que… — Javier Milei (@JMilei) May 7, 2026

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De qué se trata el proyecto de Milei

“No estamos copiando un modelo extranjero, estamos volviendo a nuestras raíces liberales. El corazón de nuestro programa es simple: devolverle la libertad a los argentinos de dirigir sus propias vidas. Y esa libertad es a donde apuntamos todos los cañones de nuestro gobierno”, indicó durante su exposición en la ciudad de Los Ángeles.

La actual versión del Rigi contempla más de treinta planes con proyecciones de más de USD 100.000 millones en inversiones. Al tiempo, son catorce los aprobados por el Comité Evaluador, por un total de USD 28.000 millones.

En ese sentido, el último anunciado fue el de la empresa petrolera Chevron, por una cifra superior a los USD 10.000 millones. “(Chevron) nos garantizó que estarán enviando un nuevo proyecto Rigi en los próximos días por más de 10.000 millones de dólares”, señaló el ministro de Economía, Luis Caputo.