Bifes de cocaína en la cárcel: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón

La secretaria de Asuntos Penales de Santa Fe, Lucía Masneri, dijo el caso excede al consumo personal "por su cantidad y su fraccionamiento"

La cárcel de Las Flores, ubicada en la ciudad de Santa Fe.

El hallazgo de envoltorios de cocaína recubiertos en unos bifes de carne que llevaba una mujer que iba a visitar a un preso de la cárcel de Las Flores , dejó expuesto lo que para las autoridades sería una situación de microtráfico de estupefacientes dentro del pabellón donde estaba el destinario de la droga.

La secretaria de Asuntos Penales de Santa Fe, Lucía Masneri, señaló este viernes que "el pesaje de los casi seis envoltorios hallados dentro de trozos de carne semi cocidos dio unos 37 gramos. Para ser cocaína, es bastante. Entendemos que en parte era para consumo personal, pero también para una pequeña venta interna dentro del pabellón donde está alojado el destinatario”.

En declaraciones a LT8 , la funcionaria del área Seguridad brindó también una aclaración sobre los productos alimenticios que pueden ingresar a las cárceles. En este caso, la droga apareció en trozos de carnes.

“Si se trata de un producto precocido, en algunos contextos, pensando si se trata de una unidad de alta seguridad, pero no de máxima seguridad, está permitido. Pero este último hallazgo hace que se restrinjan más las posibilidades” , agregó.

bifes de cocaína

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Masneri contó que en el caso del miércoles, las porciones de carne no fueron expuestas ante los scanners, pero la actitud sospechosa de la mujer que llevaba el alimento puso en alerta a los guardias del Servicio Penitenciario.

“El scanner marca la materialidad de las cosas. Marihuana o cocaína son elementos orgánicos. No son como los metales que tienen un color. Fue el ojo entrenado del personal penitenciario que detectó algo raro en esos bifes. Entonces se decidió cortar la carne y así se halló la droga”, agregó.

Responsabilidad y sanción penal en prisión

¿Cómo sigue el caso desde el punto de vista penal? ¿La persona que intentó introducir la droga y el destinatario tienen el mismo nivel de responsabilidad? “En el desarrollo de su investigación, la fiscal (Yanina Toloza) puede determinar si esto era para una venta, más allá de si era para consumo personal también. En ese caso se podría hablar de microtráfico o también una asociación ilícita, según lo que se establezca en la investigación”, consideró Masneri.

bifes de cocaína Cocaína dentro de trozos de carne previamente cocidos. Fue en la cárcel de Las Flores, en Santa Fe Foto: Gobierno de Santa Fe

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“Como Servicio Penitenciario tenemos la potestad de aprehender a la persona que intentó meter la droga, informar a la Policía y a la Fiscalía y luego seguir trabajando en la investigación. Además de la cuestión penal, está la parte administrativa en la que se sanciona a la visita y no se le permite un nuevo ingreso porque, al menos administrativamente, la falta probada. Penalmente, se debe hacer un análisis más específico”, agregó.

La funcionaria consideró que el hallazgo de la cocaína en los bifes destinados a un preso de Las Flores “se trata de un caso de microtráfico por la cantidad y el fraccionamiento, ya que eran varias bochitas pequeñas distribuidas en varios bifes. Así lo entendió Fiscalía, ya que no derivó el caso al fuero federal como narcotráfico”.

Cómo fue el hallazgo de la cocaína

Una mujer de 42 años fue detenida en la cárcel “Las Flores”, en la ciudad de Santa Fe, cuando intentaba ingresar cocaína oculta en alimentos destinados a un recluso alojado en el pabellón 7 de la Subunidad 2.

El procedimiento fue realizado el miércoles a la tarde por personal del Servicio Penitenciario Provincial durante los controles habituales de ingreso de visitas.

Según informaron fuentes oficiales, los agentes detectaron una actitud sospechosa por parte de la visitante, identificada como M. J. R., y decidieron inspeccionar en detalle los alimentos que transportaba.

Durante la requisa, el personal advirtió que varios trozos de carne precocida -bifes con huevo- presentaban cortes internos con forma de “bolsa”. En el interior hallaron seis envoltorios encintados que contenían una sustancia blanquecina. Personal de PDI constató que se trataba de cocaína.