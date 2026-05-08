Murió la madre de Mario Pergolini y hay "Otro día perdido" especial

Tras la muerte de su madre, se viralizaron declaraciones del conductor sobre la herramienta que había creado para asistirla

El conductor de “Otro día perdido” atraviesa un difícil momento personal. Este jueves se conoció la noticia del fallecimiento de Beatriz Mancebo, la madre de Mario Pergolini. Por este motivo, se suspendieron las grabaciones del programa de televisión y este viernes por la noche se emitirá un especial con los mejores momentos de la temporada.

Cabe destacar que Pergolini mantenía un vínculo muy cercano con su madre . Tras conocerse la noticia, en redes sociales comenzaron a viralizarse distintos fragmentos de entrevistas y programas en los que el conductor hablaba con emoción sobre ella y sobre la relación que compartían.

Pergolini había contado que su madre perdió la vista alrededor de los 70 años y explicó cómo la inteligencia artificial se convirtió en una herramienta clave para ayudarla. Incluso, en su propio programa de televisión, el conductor había vuelto a referirse a ella y al vínculo que mantenían.

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La IA que ayudaba a la madre de Mario Pergolini

En una entrevista para el canal de streaming Bondi, Mario Pergolini había hablado sobre la discapacidad visual de su madre. “Es una mujer picante, lo fue siempre. Se quedó ciega después de mucho tiempo, vivía sola, pintaba, tenía una autonomía muy grande”, contó. “Le dio mucha bronca a mi mamá, imaginate empezar a depender de otros. De grande ya no podés aprender a ser ciego”, agregó.

En este sentido, el conductor dio a conocer un sistema que creo para ayudarla en su discapacidad. Pergolini explicó que desde una de sus compañías comenzaron a trabajar con sistemas de inteligencia artificial conversacional y descubrieron cómo podían ayudarla en su vida cotidiana. Según relató, antes su madre dependía de otras personas incluso para saber cómo estaba el día, hasta que comenzaron a utilizar esta tecnología.

“Empezamos a ver la empatía que tenía con la máquina. Le pedía que le ponga la radio, le decía las noticias y se las resumía”, recordó.

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El recuerdo de Mario Pergolini sobre su madre

En su programa de televisión diario, el conductor solía mencionar y hacer referencia a su madre. De hecho, hace tan solo unos meses, durante una charla con Julieta Díaz, Pilar Gamboa y Soledad Villamil, Mario Pergolini habló sobre el vínculo con su madre.

“Mi mamá es una mujer que me educó con mucha libertad, pero lo entendí ya de grande”, reflexionó el conductor. Y agregó: “La tenía todo el día encima, pero cuando vi todo lo que había hecho y lo que me dejó hacer, pensé ‘La verdad esta tipa me dejó hacer un montón…’ Me sentí un prisionero estúpido”, agregó,

En medio de la conversación, Pilar Gamboa le preguntó qué opinaba su madre cuando él hacía La TV Ataca, en 1991. Entre risas, Pergolini recordó la reacción de Beatriz frente a aquel ciclo. “Pensaba que estaba muy mal. ‘Vos tenés que ir a un médico’, me decía. ‘No quiero que veas más a este, este y este’”, contó divertido