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Cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana: bufanda, gorro y guantes

El SMN anticipa un fin de semana casi invernal en Rosario. Viento sur, mañanas frías y temperaturas que seguirán en descenso

8 de mayo 2026 · 12:44hs
El frío se siente con intensidad en Rosario

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El frío se siente con intensidad en Rosario

Después de varios días de temperaturas templadas y humedad asfixiante, el otoño empezó a mostrar este fin de semana una versión más cercana al invierno. Con mañanas frías, viento persistente del sur y un descenso marcado de las mínimas, el tiempo en Rosario obligará a volver a sacar camperas, bufandas y frazadas.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el viernes comenzó con una mínima de 7 grados y se espeera una máxima de apenas 16°, en una jornada atravesada por ráfagas intensas que podrían alcanzar entre 50 y 59 kilómetros por hora.

El viento sur es uno de los protagonistas del cambio de tiempo. Durante gran parte del día se esperan ráfagas fuertes y una sensación térmica más baja que la temperatura real.

El sábado, el día más gris

El sábado aparecerá como la jornada más fresca e inestable del fin de semana. La temperatura mínima descenderá hasta los 6 grados y la máxima apenas alcanzará los 14°. Durante la mañana existe una probabilidad baja de lluvias aisladas, aunque las condiciones tenderán a mejorar hacia la tarde.

el tiemepo

El viento seguirá presente, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas que nuevamente podrían superar los 50 km/h.

Será uno de esos días típicamente otoñales en Rosario con cielo cargado, árboles moviéndose sin pausa y el regreso de la ropa de abrigo más pesada.

Domingo frío, pero con sol

El domingo llegará con el amanecer más frío del año hasta ahora. El SMN prevé una mínima de apenas 4 grados, aunque con mejores condiciones de tiempo y algo más de sol durante la tarde. La máxima rondará los 16°.

Sin lluvias previstas y con menos viento que en las jornadas anteriores, el cierre del fin de semana tendrá un clima más estable, aunque plenamente otoñal.

El descenso térmico marca además el inicio de una etapa del año donde comienzan a cambiar rutinas y hábitos en la ciudad. Después de varias semanas de temperaturas moderadas y la ansiedad por el fresco, Rosario empieza a entrar definitivamente en la recta final hacia el invierno.

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