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Ofensiva opositora para interpelar a Adorni en la Cámara de Diputados

Sin la firma de Unión por la Patria, legisladores de bancadas disidentes pidieron una sesión especial para tratar una moción de censura. Este viernes habrá reunión de gabinete encabezada por el cuestionado funcionario

7 de mayo 2026 · 21:22hs
La oposición quiere volver a llevar al jefe de Gabinete al recinto de Diputados.

Foto: Cámara de Diputados de la Nación.

La oposición quiere volver a llevar al jefe de Gabinete al recinto de Diputados.

Sin firmas de Unión por la Patria (UP), que no quiso sumarse a la ofensiva, diputados nacionales de la oposición presentaron este jueves un pedido de sesión especial para el jueves próximo, a las 11, con el objetivo de tratar la interpelación y pedidos de informes al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y para impulsar una moción de censura a raíz de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito del funcionario.

El pedido de sesión especial es encabezado por el socialista Esteban Paulón y acompañan con la firma otros diputados de Provincias Unidas (PU), del Frente de Izquierda, de Encuentro Federal, de la Coalición Cívica (CC) y monobloques opositores.

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La iniciativa llega luego de que las autoridades del bloque de Unión por la Patria rechazaran las presiones de sus compañeros de ruta para convocar a una sesión, al considerar que en el contexto actual no podían permitirse dar un salto al vacío sin tener la garantía mínima del número para el quórum y los votos para aprobar los proyectos.

Reacción en Unión por la Patria

En el peronismo se mostraron sorprendidos y disgustados por esta convocatoria unilateral e inconsulta, según se pudo saber de altas fuentes parlamentarias de Unión por la Patria.

“No firmamos porque no charlaron con nosotros y no nos convocaron a firmar. Éramos de la idea de tener una agenda más amplia, con Adorni y temas económicos y sociales que venimos trabajando. Pero bueno, avanzaron sin dialogar con nosotros”, explicaron con decepción desde el principal bloque opositor.

>>Leer más: Milei cruzó a Patricia Bullrich y dijo que Manuel Adorni "no se va ni en pedo"

Mientras sigue complicado en el terreno judicial, Adorni fue respaldado nuevamente por el presidente Javier Milei y este viernes encabezará una reunión de gabinete.

La intención de la administración libertaria es mostrar activo al funcionario.

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