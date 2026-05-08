Alerta, Uber: calculan que los autos de aplicaciones en Rosario ya duplican a los taxis

El titular de Catiltar, José Iantosca, advirtió que sólo la mitad de los vehículos habilitados por el municipio está trabajando

Pasado más de un año y medio sin adecuarse a la normativa local, el uso de Uber en Rosario está lejos de disminuir. En este contexto, uno de los referentes de los taxistas estimó este viernes que los autos de plataformas de transporte "tranquilamente" duplican la cantidad de unidades del servicio público que están en funcionamiento.

El tesorero de la Cámara de Titulares de Taxistas de Rosario (Catiltar), José Iantosca , dijo que actualmente "se hacen más viajes en aplicaciones" que en el sistema regulado por la Municipalidad . Según explicó durante un reportaje en LT8 , los colectivos urbanos también vienen perdiendo pasajeros de manera sistemática a manos de los choferes que ofrecen empresas como Didi por la crisis económica.

El representante de los dueños de licencias estimó que sólo el 50 % de los coches registrados está operativo en la ciudad. Consultado sobre la diferencia en comparación con la situación de Uber, comentó: "Ellos son un 100 por ciento más. Debe haber 4.000 o 5.000 autos hoy, aunque no sé si trabajan las 24 horas" .

Sobre este último punto, Iantosca aclaró que los 2.000 vehículos del servicio público tampoco cuentan con condiciones ideales. "Antes teníamos doble chofer, trabajábamos a la tarde y a la noche. Ahora eso no pasa, deben quedar 500 o 600 taxis con doble chofer ", apuntó.

Embed - José Iantosca sobre el fallo de la Justicia que impacta en plataformas digitales de transporte

Por otra parte, el referente de los titulares de chapas remarcó que el Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) es otro servicio afectado por el crecimiento del uso de las plataformas no reguladas. Al respecto, señaló: "No olvidemos que el colectivo está perdiendo 50 mil viajes por día, de los cuales 20 ó 25 mil se los lleva Uber y los demás deben ser por la caída de la actividad económica".

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El representante de Catiltar reconoció que la pérdida de poder adquisitivo sigue siendo uno de los elementos centrales en la discusión. "La mayoria de la gente que toma Uber no es gente que se pueda tomar un taxi", manifestó respecto del retroceso salarial del último tiempo.

Finalmente, el tesorero de la cámara señaló que la demanda del servicio público "volvió a caer un 20 ó 30 por ciento" desde abril. Sobre esta cuestión, manifestó: "Mayo fue tremendo. Pensé que íbamos a levantar pero estamos peor que en enero y febrero. Esperamos que en junio levante un poco".

Un fallo contra Uber en Buenos Aires

El debate sobre la falta de adecuación de Uber y Didi en Rosario se reavivó por un fallo dictado este jueves en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba). A partir de una presentación del Sindicato de Peones de Taxis, la Justicia dispuso que los conductores de aplicaciones deberán contar con licencia profesional y un seguro equiparable al del servicio público.

La sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo respondió a un reclamo por la regulación de las plataformas de transporte que hizo el Sindicato de Peones de Taxis. La resolución firmada por Mariana Díaz, Fernando Enrique Juan Lima y Marcelo Alberto López Alfonsín enumera distintas medidas que debe adoptar el gobierno porteño para que los vehículos particulares cumplan con los mismos requisitos que los choferes registrados ante la falta de una norma específica.

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Iantosca opinó que la sentencia es muy importante porque rechaza la definición de los viajes pedidos por Uber como un servicio de transporte privado, regulado por el Código Civil y Comercial. "El otro punto es que le echa la culpa a la ciudad por esta desigualdad y le dice que se tiene que poner a trabajar y controlar", acotó.

En el plano general de la discusión, el referente de Catiltar se mostró convencido de que "el taxista quiere seguir siendo taxista y no quiere ser un auto de aplicación". En cuanto a los motivos, aclaró: "No es porque seamos caprichosos y no nos queramos modernizar, sino porque sabemos que no es rentable. La ganancia se la llevan los demás, rompe el mercado interno y genera fuga de capitales".