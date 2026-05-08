La muerte de Facu fue un homicidio atroz y tiene responsables
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"La muerte de Facu fue un homicidio atroz y tiene responsables"

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El 2 de enero de 2024, un nene de diez años quedó atrapado en un ducto de la pileta del Jockey Club. Su mamá cuenta en LaCapital+ cómo atraviesa el dolor. La causa judicial

8 de mayo 2026 · 19:00hs

"Vivimos mucho tiempo, con mi marido, en una especie de confusión permanente, de ausencia. Yo no podía aferrarme a la vida...y empecé a volver cuando me di cuenta de que tenía que buscar Justicia", dice María José Chena, la mamá de Facundo Gorga, el nene que murió en la pileta La Dulce del Jockey Club de Rosario en una conmovedora entrevista en el ciclo Más Cerca, de LaCapital+ que se estrenó este viernes a las 19.

"Sin dudas, no soy la misma que antes del 2 de enero de 2024", admite esta mamá que sigue luchando día a día para que los integrantes de la comisión directiva del club sean imputados en la causa, algo que todavía no sucedió.

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María José cuenta durante la charla con la periodista Florencia O´Keeffe , que "iba a todos lados con su hijo", y que ese día, el último de la vida de Facu, estaba como era él siempre: "Feliz y amoroso".

Luego, se detiene en el el día de la tragedia, el día que lo cambió todo: "En un momento, veo que están evacuando la pileta, La Dulce, me asusté, me acerqué y vi gente que gritaba porque había un chico abajo del agua en la pileta, y viene un amigo de él y me dice: es tu hijo". A partir de allí, menciona las horas posteriores, en las que estuvo internado, y el momento en el que le comunicaron el desenlace.

facu gorga murió en la pileta jockey club.jpg

El amor, la pérdida y la "crueldad"

"Yo siempre fui una mamá cuidadosa, lo acompañaba y en el club uno sentía que los chicos, a esa edad, empezaban a dar sus primeros pasitos de libertad", pero a mi hijo le "quitaron todos los derechos", lamenta.

El ducto donde Facundo quedó atrapado estaba en una pileta repleta de gente, donde había una bomba "con una potencia que era bestial que estaba encendida sin reja, sin protección, y con la gente adentro. Según las pericias, no había rastro de que hubiese habido alguna vez alguna rejilla o algo, fue algo cruel", sostiene.

"Cuando los hombres actúan mal pasan estas cosas: no me enojé con Dios pero sí con los responsables de la muerte de Facu", enfatiza María José.

Al día de hoy, 9 de mayo de 2026, no hay nadie de la comisión directiva ni siquiera imputado en la causa por la muerte del niño. "Las fiscales siguen diciendo hay que esperar, faltan más medidas y con las pruebas que hay alcanza y sobra", subraya.

María José sacó fuerzas, y armó una cuenta en redes sociales en honor a la vida de su hijo Facundo y para que la sociedad toda conozca las instancias de la causa y las numerosas pruebas que existen sobre las irregularidades: @justiciaporfacu

Facundo Gorga.jpg
La pileta Dulce del Jockey Club de Rosario fue clausurada luego de la muerte de Facundo Gorga, un niño de 10 años que se ahogó el 2 de enero de 2024.

La pileta Dulce del Jockey Club de Rosario fue clausurada luego de la muerte de Facundo Gorga, un niño de 10 años que se ahogó el 2 de enero de 2024.

"Esto es por Facu y por todos: no voy a parar hasta que los responsables paguen por lo que hicieron y para que mi hijo descanse en paz", dice en la charla.

María José habla con el corazón, con calma y firmeza. Sabe lo que es estar en el infierno pero de a poco va encontrando el camino que la vuelve a aferrar a la vida. También cuenta cómo es su día a día, y la llegada de su hijo Estanislao.

Facundo Gorga Homicidio Jockey Club pileta

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