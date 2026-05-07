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La provincia anunció un bono fiscal para las concesionarias

En la convención de la región Litoral de Acara, el subsecretario de Ingresos Públicos anunció beneficios por los vehículos registrados y patentados en Santa Fe. La venta de autos se retrajo en los últimos cuatro meses. Las motos, en alza

7 de mayo 2026 · 20:49hs
La Asociación de Concesionarias de Automotores de la República Argentina (Acara) tuvo su convención regional en Rosario.

La Asociación de Concesionarias de Automotores de la República Argentina (Acara) tuvo su convención regional en Rosario.

El gobierno de Santa Fe pondrá a disposición de las concesionarias de autos un régimen de créditos fiscales por cada auto que se registre y patente en la provincia. Así lo anunció el subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, durante la convención de la región Litoral de la Asociación de Concesionarios de Automotores de Argentina (Acara). El bono, que puede llegar hasta $140 mil llega en momentos de ralentización en el ritmo de patentamiento. En Santa Fe bajó 5 % interanual en el primer cuatrimestre del año.

Más de 300 representantes de concesionarias de la provincia y de la vecina Entre Ríos participaron en Rosario de la convención. Durante el acto de apertura, Galíndez sorprendió al auditorio con la reglamentación de un beneficio fiscal contemplado en la ley tributaria. Se trata de un bono que comenzará a regir de forma inmediata y podrá descontarse liquidación mensual de Ingresos Brutos. Serán 5.000 módulos tributarios por cada nueva unidad registrada en la provincia, más otros 5 mil si la patente se abona en territorio santafesino.

“Realmente es una ayuda; nosotros estábamos pidiendo una baja en la alícuota de ingresos brutos y esta sorpresa nos conformó mucho porque compensa en parte lo que solicitábamos”, destacó Jorge Pesado Castro, referente de Acara en Santa Fe.

El empresario explicó que la comercialización de vehículos acumula una baja del 5 % en lo que va del 2026, en línea con la tendencia nacional aunque más moderada que la mayoría de las provincias.

Cambios de mercado

Pesado Castro atribuyó la caída a dos factores. Por un lado, a que la capacidad de ahorro de la población está “un poquito erosionada” y, por el otro, a que las tasas bancarias para créditos prendarios siguen elevadas, lo cual deja a muchos compradores fuera del alcance de la financiación tradicional.

“Salvo la financiación promocional o de cuotas con tasa cero, que sabemos que son una ficción, la financiación hoy es muy relativa o prácticamente inexistente”, señaló.

Estos movimiento se dan a la par de la reconfiguración del mercado, impulsada por la irrupción de automóviles eléctricos e híbridos, en su mayoría de origen chino. La combinación de arancel de importación cero, diseños actualizados, tecnología de punta y altos niveles de seguridad consolidan esta presencia. La contracara es la caída en las ventas de vehículos nacionales y del Mercosur.

De todas formas, el referente de Acara relativiza el impacto sistémico: existe un cupo de 50.000 unidades anuales importadas con arancel cero, lo que en un mercado de 600.000 unidades representa alrededor del 8 % del total. “Las terminales están alerta, pero no llega la sangre al río”, graficó.

Para la segunda mitad del año, el sector cifra sus expectativas en las cosechas de soja y maíz de segunda. Pesado Castro considera que la campaña récord derramará sobre la economía local e impulsará las ventas. “Pensamos que, por ese motivo, las ventas van a mejorar un poquito”, anticipó.

El panorama nacional

En tanto, Sebastián Beato, presidente de Acara nacional, describió la situación del mercado como la de una meseta. “En números está parecido al 2025, que fue un año con un crecimiento importante comparado con el 2024”. El desafío para este año es “reacomodar la estructura de las concesionarias porque el mercado actual es de oferta, con muchas marcas y modelos nuevos, con una rentabilidad más baja”.

Señaló que desde la entidad están apostando a la capacitación para enfrentar el cambio tecnológico. “Los autos chinos que vienen son como una computadora sobre cuatro ruedas, eso nos obliga a capacitarnos en cómo venderlo y mantenerlo en el taller, así como en la posventa”, señaló.

Respecto del contexto económico, explicó que los empresarios del sector están esperando “un empujoncito hacia abajo” de la tasa de interés para que ayude a movilizar las ventas de autos 0 Km.

Las motos vuelan

Un panorama totalmente distinto, explicó, es el de la venta de motos. “Apareció como un boom y ojalá que no se caiga”, señaló. El mercado había batido un récord de 79.000 motos unidades en marzo y pasó a las 81.000 en abril. “Se despegaron mucho del auto, con el cual siempre iban parejos”, dijo el empresario.

El 90 % de la venta de motos, agregó el presidente de Acara, es tradicionalmente de cilindradas pequeñas, destinadas al traslado urbano. “Hoy encontramos un avance de mercado muy grande en las personas que trabajan en las aplicaciones, que encuentran en la moto una herramienta a la que pueden acceder con una cuota pagable, de la mano de la financiación”.

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