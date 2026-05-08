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Llegó el aumento del transporte interurbano del Gran Rosario: ¿cuánto cuesta el boleto?

La actualización autorizada el mes anterior representa una suba de más del 30 por ciento para los viajes entre localidades de la región

8 de mayo 2026 · 07:55hs
El viaje en la línea Expreso de transporte interurbano cuesta $2.100 en los tramos más cortos.

Foto: Marcelo Rubén Bustamante

El viaje en la línea Expreso de transporte interurbano cuesta $2.100 en los tramos más cortos.

Los usuarios del transporte interurbano recibieron este viernes con un fuerte aumento en el precio del boleto para algunas líneas del Gran Rosario. Se trata de un ajuste habilitado semanas atrás por el gobierno de Santa Fe, de modo que también se aplicó en otros puntos de la provincia.

La actualización fue autorizada a mediados de abril e implica un incremento máximo del 30,57 por ciento en el valor del viaje. Si bien la resolución correspondiente permitía implementar cambios graduales y diferenciados, en el cordón industrial se modificó el cuadro tarifario sin pasos intermedios.

Las empresas de colectivos habían solicitado una suba del 40 % durante el mes anterior para paliar el impacto del gran salto en el costo del combustible como coletazo de la guerra en Medio Oriente. Desde la Secretaría de Transporte y Logística de Santa Fe confirmaron que el encarecimiento del gasóil se sumó a la variación del tipo de cambio como los principales factores de desequilibrio del servicio.

¿Cuánto cuesta el boleto del Expreso VGG?

Una de las líneas con mayor demanda en la región es el Expreso Villa Gobernador Gálvez (VGG). Rosario Bus anunció este viernes que el nuevo cuadro tarifario quedó definido con los siguientes valores:

  • Andino - Rosario: $ 10.446
  • Villa La Ribera - Rosario: $ 8.943
  • Timbúes - Rosario: $ 8.217
  • Puerto General San Martín - Rosario: $ 6.313
  • San Lorenzo - Rosario: $ 5.174
  • Fray Luis Beltrán - Rosario: $ 4.445
  • Capitán Bermúdez - Rosario: $ 3.960
  • Granadero Baigorria - Rosario: $ 3.231
  • Villa Gobernador Gálvez - Rosario: $ 3.231

>> Leer más: Transporte en Rosario: Nación niega retrasos en los fondos y responde al municipio por los subsidios

Con esta actualización, el medio boleto para viajar entre Rosario y San Lorenzo asciende a 2.587 pesos. En tanto, la tarifa social para el mismo tramo subió a 2.328,30 pesos desde este viernes.

Transporte interurbano

Semanas atrás, el atraso en el precio de los pasajes había generado la suspensión de varios servicios interubanos que conectaban a Rosario con localidades más pequeñas. Entre las firmas que recortaron su actividad se incluyen Central Alcorta, Transur e Interbus.

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