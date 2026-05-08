El peronismo de Santa Fe dio el primer paso para dejar atrás una extensa etapa de dispersión

El PJ provincial reunió a su mesa de acción política para analizar estrategias de trabajo de cara a un 2027 decisivo. Consenso en torno a la continuidad de las primarias

La mesa de acción política del PJ de Santa Fe se reunió en la sede partidaria de la capital provincial.

Finalmente, el peronismo de Santa Fe retomó este viernes el diálogo interno tras una extensa fase en la que imperó la atomización por las diferencias provocadas por la derrota electoral de 2023. En principio, entre los distintos sectores internos hay consenso sobre de la necesidad de mantener las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) a nivel provincial y nacional el año próximo .

La convocatoria formal del PJ de Santa Fe giró en torno a estrategias de trabajo a desplegar durante el año en curso, tanto por quienes desempeñan roles ejecutivos como por legisladores provinciales y nacionales, con el objetivo de coordinar posiciones de cara a un 2027 políticamente decisiv o.

En la reunión de la mesa de acción política en la sede partidaria de la ciudad de Santa Fe, que comenzó a las 10 y finalizó pasado el mediodía, confluyeron referentes del perottismo, La Corriente +, La Cámpora, el Movimiento Evita, Vamos y Avancemos, entre otro s. El PJ es conducido por Guillermo Cornaglia , referente de los senadores provinciales.

El cónclave, en rigor, fue el primer paso de un proceso que deberá redundar en el fin de disputas internas que restan chances a un peronismo santafesino que quiere volver a ser competitivo -en un eventual escenario de tercios- para disputar la Gobernación y la Intendencia de Rosario, entre otros objetivos , en 2027.

Por lo pronto, todos los sectores que dan vida al PJ provincial sostienen que las Paso son necesarias en territorio santafesino y a nivel nacional. Y, además de la importancia de sellar acuerdos internos, coinciden en reclamarles a la provincia y la Casa Rosada un llamado al diálogo respecto de las reformas electorales que ambas administraciones planifican para el segundo semestre del año.

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Asimismo, la dirigencia del justicialismo apuesta a fortalecer su rol opositor a la gestión de Maximiliano Pullaro, haciendo hincapié en el impacto de la crisis económica en Santa Fe como consecuencia de las políticas aplicadas por Balcarce 50, “muchas de ellas avaladas por el oficialismo en la provincia”, deslizó a La Capital un participante del encuentro.

Durante el cónclave también se volvieron a escuchar voces que en los últimos meses venían reclamado la democratización de la toma de decisiones en el peronismo de Santa Fe.

En voz baja, cerca de la conducción del PJ señalaron acerca del encuentro: “Es positiva la presencia de todos los sectores. Y queda claro la importancia de que todos juguemos dentro del partido”.

Los próximos pasos del PJ provincial

En breve surgirá del justicialismo provincial la convocatoria a una reunión más amplia, que incluso sume a referentes sindicales y otros actores sociales, posiblemente a principios de junio próximo.

Meses atrás, el partido penduló de impugnaciones al congreso en el que se definieron candidatos a convencional a cruces por la integración de las listas de diputados nacionales. Y hasta hubo un portazo (Eduardo Toniolli, Movimiento Evita). Ahora, el PJ provincial empieza a restañar su heridas, en un contexto signado por no pocos recelos todavía por disipar.