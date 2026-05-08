Central-Independiente: qué dijo el gobierno de Santa Fe sobre las acreditaciones a la prensa visitante

El Ministerio de Seguridad provincial lanzó un comunicado sobre la decisión de la dirigencia canalla sobre la prensa de Buenos Aires

El encuentro entre Central e Independiente por los octavos de final del Torneo Apertura se juega desde hace varios días. La dirigencia auriazul negó las acreditaciones para la prensa partidaria de la visita . Aunque en primera instancia se hablaba de la imposibilidad de ofrecer seguridad, desde el gobierno de Santa Fe desmintieron esta versión.

Los medios partidarios de Independiente enviaron sus solicitudes de acreditaciones para presenciar en cancha el partido entre el Rojo y Central en el Gigante de Arroyito. Sin embargo, a menos de 48 horas del encuentro, no están acreditados para realizar su labor. En cambio, el resto de los medios de comunicación y periodistas no vinculados a una cobertura exclusiva de Independiente sí podrán estar en Rosario.

En primera instancia, desde Avellaneda se indicó que la excusa canalla fue debido a la falta de seguridad para este grupo de medios. Sin embargo, el gobierno provincial, a través del área de Eventos Masivos, negó esa acusación.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe emitió un comunicado que llevó la firma de Fernando Peverengo, director de Eventos Masivos de la provincia, en el que aclararon que “ante las versiones difundidas sobre una supuesta imposibilidad de cobertura periodística” en el Gigante de Arroyito, “es una situación totalmente ajena” a la cartera que conduce Pablo Cococcioni.

“La provincia cuenta con las herramientas necesarias para garantizar la seguridad de todos los trabajadores de prensa debidamente acreditados”, aseguró el comunicado. En esta línea, el gobierno de Santa Fe planteó que “cualquier inconveniente responde exclusivamente a cuestiones organizativas ajenas al operativo de seguridad”.

Santa Fe Independiente Central 8.5

El comunicado de Independiente

Mientras se espera la palabra oficial de Rosario Central, Independiente expresó agradecimientos a los dirigentes, agrupaciones y referentes del arco político del club por “pronunciarse públicamente en apoyo a los periodistas partidarios” tras la falta de seguridad por parte de Rosario Central.

La dirigencia del Rojo remarcó que “en momentos como este, el silencio también habla” y valoró a quienes “dieron un paso al frente para defender a los nuestros”.

Por último, Independiente apoyó a los periodistas partidarios y subrayó que “el club los respalda y pone a disposición sus instalaciones para que ninguna voz deje de escucharse”.