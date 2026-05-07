Aniversario en el corazón de Las Flores: la Escuela Itatí cumple 60 años

El acto será este viernes por la mañana en el patio del colegio donde asisten unos 750 alumnos, desde el nivel inicial a la secundaria

En el extremo sur de Rosario, donde el cemento empieza a cansarse, un pasacalle colgado sobre Flor de Nácar al 7000 anunciaba hasta hace unos días una celebración: "Felices 60 años!! Escuela Parroquial Primaria Nuestra Señora de Itatí". La institución, ubicada frente a la plaza principal de barrio Las Flores Sur , se vestirá de fiesta este viernes por la mañana con un acto que reunirá a exalumnos, docentes y vecinos.

El viento y las lluvias se llevaron el pasacalles que cruzaba la calle, custodiado por los cables de alta tensión y la mirada de los vecinos que caminan por la plaza Itatí. Era más que un pedazo de tela: era el grito de un barrio que sabe que estos 60 años representan victorias cotidianas. Una historia que nació en el Bajo Saladillo y que hoy contiene a poco más de 500 chicos en nivel inicial y primario, y a 250 en el secundario . Allí, la educación va de la mano con el sostén social: todos reciben la copa de leche y unos 150 asisten diariamente al comedor.

"Siempre digo que, cuando a finales de los 80 crucé ese portón verde, mi vida se transformó de tal manera que elegí esta escuela para transitar toda mi carrera como maestra territorial", relata a La Capital Laura Daoulatli, profesora de música que desde hace 37 años camina los pasillos de una institución cuyo compromiso comunitario la cautivó desde el primer día.

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Una historia ligada al barrio

Para entender el peso de este aniversario hay que viajar a 1966. En aquel entonces, Santiago Mac Guire no era aún el nombre de una calle de tierra de Las Flores Sur. Era un hombre con sotana y los zapatos siempre sucios de caminar por las calles sin asfalto del Bajo Saladillo.

La historia cuenta que este religioso —uno de los fundadores del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo en Rosario— fue el impulsor de una escuela que nació como dos aulas prefabricadas donadas por Norberto Blesio, una destacada figura del radioteatro rosarino de aquella época. Así fue como en el 7 de marzo de 1966 comenzó a funcionar la escuela N° 193 del Bajo Saladillo. Santiago vivía en una casilla de chapa en el mismo barrio y los testigos de la época lo recuerdan trasladándose de un lado a otro en una vieja moto negra destartalada.

Con la inminencia del Mundial 78 y la construcción del Acceso Sur, la comunidad fue desplazada. La Itatí se mudó al naciente Las Flores Sur gracias a la tenacidad de un grupo de maestras que resistieron el cierre de la escuela. Ellas entendieron que, si sus alumnos se iban a Las Flores, ellas debían ir allí a enseñar. Con la mudanza a Flor de Nácar 7002, el colegio adoptó el nombre de la parroquia.

Mac Guire, quien durante la dictadura sufrió el secuestro y la tortura tras haber dejado los hábitos, falleció en 2001. "Santiago siempre fue mi faro. Tuve el honor de conocer a ese cura grandote de la moto. No debemos perder esa identidad: siempre al servicio de los más humildes. Como él decía: 'Solo la educación nos hará libres'", agrega Daoulatli. Desde noviembre de 2024, una calle del barrio lleva su nombre.

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Una escuela que abraza

Yanina Toniutti se recibió de maestra en 1993 y un año después ya estaba dando clases en la Itatí. "Estos 60 años representan mucha emoción; la escuela es parte de mi vida y siento una pertenencia muy fuerte", cuenta quien desde el año pasado asumió como directora del nivel primario.

Para la docente, el acto de este viernes es la oportunidad de abrazar a quienes estuvieron en los cimientos. Se espera la presencia de exmaestras y antiguos alumnos de diversas décadas.

"Esta es más que una escuela; es una institución donde compartimos la vida. Para el barrio es un lugar de contención fundamental; tanto es así que muchos exalumnos hoy vuelven a elegirnos para traer a sus hijos", concluye la directora.