La Capital | La Ciudad | Las Flores

Aniversario en el corazón de Las Flores: la Escuela Itatí cumple 60 años

El acto será este viernes por la mañana en el patio del colegio donde asisten unos 750 alumnos, desde el nivel inicial a la secundaria

7 de mayo 2026 · 19:43hs
La escuela Itatí está ubicada frente a la plaza principal de barrio Las Flores Sur.

La escuela Itatí está ubicada frente a la plaza principal de barrio Las Flores Sur.
Aniversario en el corazón de Las Flores: la Escuela Itatí cumple 60 años

Aniversario en el corazón de Las Flores: la Escuela Itatí cumple 60 años

Aniversario en el corazón de Las Flores: la Escuela Itatí cumple 60 años

En el extremo sur de Rosario, donde el cemento empieza a cansarse, un pasacalle colgado sobre Flor de Nácar al 7000 anunciaba hasta hace unos días una celebración: "Felices 60 años!! Escuela Parroquial Primaria Nuestra Señora de Itatí". La institución, ubicada frente a la plaza principal de barrio Las Flores Sur, se vestirá de fiesta este viernes por la mañana con un acto que reunirá a exalumnos, docentes y vecinos.

El viento y las lluvias se llevaron el pasacalles que cruzaba la calle, custodiado por los cables de alta tensión y la mirada de los vecinos que caminan por la plaza Itatí. Era más que un pedazo de tela: era el grito de un barrio que sabe que estos 60 años representan victorias cotidianas. Una historia que nació en el Bajo Saladillo y que hoy contiene a poco más de 500 chicos en nivel inicial y primario, y a 250 en el secundario. Allí, la educación va de la mano con el sostén social: todos reciben la copa de leche y unos 150 asisten diariamente al comedor.

"Siempre digo que, cuando a finales de los 80 crucé ese portón verde, mi vida se transformó de tal manera que elegí esta escuela para transitar toda mi carrera como maestra territorial", relata a La Capital Laura Daoulatli, profesora de música que desde hace 37 años camina los pasillos de una institución cuyo compromiso comunitario la cautivó desde el primer día.

itati (2)

Una historia ligada al barrio

Para entender el peso de este aniversario hay que viajar a 1966. En aquel entonces, Santiago Mac Guire no era aún el nombre de una calle de tierra de Las Flores Sur. Era un hombre con sotana y los zapatos siempre sucios de caminar por las calles sin asfalto del Bajo Saladillo.

La historia cuenta que este religioso —uno de los fundadores del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo en Rosario— fue el impulsor de una escuela que nació como dos aulas prefabricadas donadas por Norberto Blesio, una destacada figura del radioteatro rosarino de aquella época. Así fue como en el 7 de marzo de 1966 comenzó a funcionar la escuela N° 193 del Bajo Saladillo. Santiago vivía en una casilla de chapa en el mismo barrio y los testigos de la época lo recuerdan trasladándose de un lado a otro en una vieja moto negra destartalada.

Con la inminencia del Mundial 78 y la construcción del Acceso Sur, la comunidad fue desplazada. La Itatí se mudó al naciente Las Flores Sur gracias a la tenacidad de un grupo de maestras que resistieron el cierre de la escuela. Ellas entendieron que, si sus alumnos se iban a Las Flores, ellas debían ir allí a enseñar. Con la mudanza a Flor de Nácar 7002, el colegio adoptó el nombre de la parroquia.

Mac Guire, quien durante la dictadura sufrió el secuestro y la tortura tras haber dejado los hábitos, falleció en 2001. "Santiago siempre fue mi faro. Tuve el honor de conocer a ese cura grandote de la moto. No debemos perder esa identidad: siempre al servicio de los más humildes. Como él decía: 'Solo la educación nos hará libres'", agrega Daoulatli. Desde noviembre de 2024, una calle del barrio lleva su nombre.

flores1

Una escuela que abraza

Yanina Toniutti se recibió de maestra en 1993 y un año después ya estaba dando clases en la Itatí. "Estos 60 años representan mucha emoción; la escuela es parte de mi vida y siento una pertenencia muy fuerte", cuenta quien desde el año pasado asumió como directora del nivel primario.

Para la docente, el acto de este viernes es la oportunidad de abrazar a quienes estuvieron en los cimientos. Se espera la presencia de exmaestras y antiguos alumnos de diversas décadas.

"Esta es más que una escuela; es una institución donde compartimos la vida. Para el barrio es un lugar de contención fundamental; tanto es así que muchos exalumnos hoy vuelven a elegirnos para traer a sus hijos", concluye la directora.

Noticias relacionadas
El tránsito hacia la autopista Rosario-Buenos Aires quedó cerrado a las 10.

Bloquearon el acceso a la autopista a Buenos Aires en el marco de una protesta

Video viralizado. Nata, el adolescente de 14 años pidió ser él quien pida su propia adopción y generó una respuesta inmediata: hubo más de 500 inscriptos. 

Adopción en Rosario: Nata, el chico que pidió una familia en un video viral, ya la tiene

El procedimiento en Paraguay al 2000 generó una rápida reacción de la Daia.

Advertencia de la Daia tras la denuncia de un artefacto explosivo en Rosario

Rosario refuerza el Operativo Invierno ante el aumento de personas en situación de calle

Rosario prevé un 40 % más de ayuda social ante el frío intenso

Ver comentarios

Las más leídas

Barrio Abasto: detonaron un supuesto explosivo enviado a dirigente de la Daia

Barrio Abasto: detonaron un supuesto explosivo enviado a dirigente de la Daia

La dupla Orsi-Gómez, sobre su paso por Newells: Hicimos un muy buen trabajo

La dupla Orsi-Gómez, sobre su paso por Newell's: "Hicimos un muy buen trabajo"

De dónde sopla el viento de cola con el que Central llega a los playoffs de torneo Apertura

De dónde sopla el viento de cola con el que Central llega a los playoffs de torneo Apertura

¿Bielsa o Messi?: un alto directivo de Newells eligió a su preferido para que retorne al Parque

¿Bielsa o Messi?: un alto directivo de Newell's eligió a su preferido para que retorne al Parque

Lo último

Tolerancia cero: el Concejo aprobó el protocolo para erradicar las carreras clandestinas

Tolerancia cero: el Concejo aprobó el protocolo para erradicar las carreras clandestinas

La provincia anunció un bono fiscal para las concesionarias

La provincia anunció un bono fiscal para las concesionarias

Seguirán presos los imputados por el crimen de Sofía Delgado

Seguirán presos los imputados por el crimen de Sofía Delgado

Tolerancia cero: el Concejo aprobó el protocolo para erradicar las carreras clandestinas

Se trata de un sistema de control más duro con persecución penal. "Vamos a ser inflexibles", dijo la edila Samanta Arias, autora de la iniciativa
Tolerancia cero: el Concejo aprobó el protocolo para erradicar las carreras clandestinas

Por Pablo R. Procopio
El hospital Vilela inaugura la nueva sala oncopediátrica impulsada por Santi Maratea
La Ciudad

El hospital Vilela inaugura la nueva sala oncopediátrica impulsada por Santi Maratea

Anunciaron los oferentes que pasarán a la instancia final de la licitación de la Hidrovía
Economía

Anunciaron los oferentes que pasarán a la instancia final de la licitación de la Hidrovía

Pullaro busca posicionar a Santa Fe como socio industrial del boom minero
Política

Pullaro busca posicionar a Santa Fe como socio industrial del boom minero

Aniversario en el corazón de Las Flores: la Escuela Itatí cumple 60 años
La Ciudad

Aniversario en el corazón de Las Flores: la Escuela Itatí cumple 60 años

Hallan muerto a un hombre que había desaparecido en Rufino y detienen a su hijo
Policiales

Hallan muerto a un hombre que había desaparecido en Rufino y detienen a su hijo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Barrio Abasto: detonaron un supuesto explosivo enviado a dirigente de la Daia

Barrio Abasto: detonaron un supuesto explosivo enviado a dirigente de la Daia

La dupla Orsi-Gómez, sobre su paso por Newells: Hicimos un muy buen trabajo

La dupla Orsi-Gómez, sobre su paso por Newell's: "Hicimos un muy buen trabajo"

De dónde sopla el viento de cola con el que Central llega a los playoffs de torneo Apertura

De dónde sopla el viento de cola con el que Central llega a los playoffs de torneo Apertura

¿Bielsa o Messi?: un alto directivo de Newells eligió a su preferido para que retorne al Parque

¿Bielsa o Messi?: un alto directivo de Newell's eligió a su preferido para que retorne al Parque

Advertencia de la Daia tras la denuncia de un artefacto explosivo en Rosario

Advertencia de la Daia tras la denuncia de un artefacto explosivo en Rosario

Ovación
Central en los playoffs: Independiente recupera a un titular y no sabe si podrá contar con otro
Ovación

Central en los playoffs: Independiente recupera a un titular y no sabe si podrá contar con otro

Central en los playoffs: Independiente recupera a un titular y no sabe si podrá contar con otro

Central en los playoffs: Independiente recupera a un titular y no sabe si podrá contar con otro

La situación de Campaz no pinta sencilla y es duda para el partido ante Independiente

La situación de Campaz no pinta sencilla y es duda para el partido ante Independiente

En Independiente  dicen que están atentos al arbitraje y el VAR contra Central

En Independiente  dicen que están "atentos" al arbitraje y el VAR contra Central

Policiales
Seguirán presos los imputados por el crimen de Sofía Delgado
Policiales

Seguirán presos los imputados por el crimen de Sofía Delgado

Tres detenidos por plantar marihuana en una vivienda de la zona sur

Tres detenidos por plantar marihuana en una vivienda de la zona sur

Tres perpetuas por un crimen en un intento de asalto en zona oeste

Tres perpetuas por un crimen en un intento de asalto en zona oeste

Hallan muerto a un hombre que había desaparecido en Rufino y detienen a su hijo

Hallan muerto a un hombre que había desaparecido en Rufino y detienen a su hijo

La Ciudad
Tolerancia cero: el Concejo aprobó el protocolo para erradicar las carreras clandestinas

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Tolerancia cero: el Concejo aprobó el protocolo para erradicar las carreras clandestinas

Aniversario en el corazón de Las Flores: la Escuela Itatí cumple 60 años

Aniversario en el corazón de Las Flores: la Escuela Itatí cumple 60 años

Asma, turnos gratuitos en Rosario para diagnóstico y control

Asma, turnos gratuitos en Rosario para diagnóstico y control

Bloquearon el acceso a la autopista a Buenos Aires en el marco de una protesta

Bloquearon el acceso a la autopista a Buenos Aires en el marco de una protesta

Reforma laboral: la Corte Suprema rechazó tratar el per saltum del gobierno
Política

Reforma laboral: la Corte Suprema rechazó tratar el per saltum del gobierno

Bloquearon el acceso a la autopista a Buenos Aires en el marco de una protesta
La Ciudad

Bloquearon el acceso a la autopista a Buenos Aires en el marco de una protesta

Rosario prevé un 40 % más de ayuda social ante el frío intenso
La Ciudad

Rosario prevé un 40 % más de ayuda social ante el frío intenso

Tres detenidos por plantar marihuana en una vivienda de la zona sur
Policiales

Tres detenidos por plantar marihuana en una vivienda de la zona sur

Ordenan la reparación de la ruta 34 en Santa Fe por un recurso de amparo
La Región

Ordenan la reparación de la ruta 34 en Santa Fe por un recurso de amparo

Asma, turnos gratuitos en Rosario para diagnóstico y control
La Ciudad

Asma, turnos gratuitos en Rosario para diagnóstico y control

Hantavirus: qué dijo la OMS sobre las muertes y los contagios en el crucero
información general

Hantavirus: qué dijo la OMS sobre las muertes y los contagios en el crucero

Lo encerraron con el auto, reaccionó y un policía retirado le mostró un arma
Policiales

Lo encerraron con el auto, reaccionó y un policía retirado le mostró un arma

Crece la incertidumbre entre adolescentes: el 52 % no sabe qué hará en el futuro laboral
Información General

Crece la incertidumbre entre adolescentes: el 52 % no sabe qué hará en el futuro laboral

Barrio Abasto: detonaron un supuesto explosivo enviado a dirigente de la Daia
La Ciudad

Barrio Abasto: detonaron un supuesto explosivo enviado a dirigente de la Daia

Alarma en San Lorenzo por el vuelco de un camión en la autopista a Santa Fe
LA REGION

Alarma en San Lorenzo por el vuelco de un camión en la autopista a Santa Fe

El Aeropuerto de Rosario se abre a un evento solidario con moda y cultura
La Ciudad

El Aeropuerto de Rosario se abre a un evento solidario con moda y cultura

Qué investiga la Justicia sobre Adorni: viajes, propiedades y pagos en efectivo
Política

Qué investiga la Justicia sobre Adorni: viajes, propiedades y pagos en efectivo

Milei cruzó a Patricia Bullrich y dijo que Manuel Adorni no se va ni en pedo
Política

Milei cruzó a Patricia Bullrich y dijo que Manuel Adorni "no se va ni en pedo"

Murió el trabajador que cayó por el hueco de un ascensor en barrio Lourdes
La Ciudad

Murió el trabajador que cayó por el hueco de un ascensor en barrio Lourdes

LLA de Santa Fe le sigue bajando el tono a una sociedad política con Unidos
Política

LLA de Santa Fe le sigue bajando el tono a una sociedad política con Unidos

Alianza con San Juan para que la minería salga por puertos santafesinos
Economía

Alianza con San Juan para que la minería salga por puertos santafesinos

Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones
La Ciudad

Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones

Una familia perdió todo en el incendió de su casa en el barrio Tango y pide ayuda
La Ciudad

Una familia perdió todo en el incendió de su casa en el barrio Tango y pide ayuda

Todo vacante en el Quini 6, con cinco ganadores santafesinos del Siempre Sale
Información General

Todo vacante en el Quini 6, con cinco ganadores santafesinos del Siempre Sale