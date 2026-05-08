Presentan en Rosario "Diario del insomnio", un libro sobre la vigilia, el deseo y la furia

La escritora y periodista Flor Monfort llegará este sábado a Rosario para presentar su nuevo libro junto a Sonia Tessa y Eugenia Pérez Tomas

La noche como territorio íntimo, político y mental. El insomnio como espacio de resistencia, pensamiento y desborde. Sobre esos ejes se construye Diario del insomnio, el nuevo libro de la escritora y periodista Flor Monfort, que será presentado este sábado 9 de mayo en Mal de archivo.

La actividad comenzará a las 18.30 y contará también con la participación de la periodista Sonia Tessa y la editora Eugenia Pérez Tomas, cofundadora de la editorial Bosque Energético .

Publicado este año, Diario del insomnio propone una narración en forma de diario íntimo donde la protagonista atraviesa largas noches sin dormir, en un estado de vigilia que altera la percepción del tiempo, el cuerpo y los pensamientos.

Lejos de presentar el insomnio únicamente como un problema físico, el libro transforma esas horas nocturnas en un espacio de observación y deriva mental. La protagonista limpia, recuerda, conversa con otras insomnes, sigue pensamientos obsesivos y deja emerger emociones que durante el día permanecen contenidas.

“Dormir es ensayar la muerte. ¿Quién quiere caer en ese antro?”, se pregunta en uno de los pasajes del libro.

La contratapa, escrita por Magalí Etchebarne, define la obra como “una autobiografía fragmentaria desde la penumbra”, atravesada por la furia, el desencanto y las pasiones persistentes.

Una autora entre la literatura y el periodismo

Flor Monfort nació en Buenos Aires en 1976 y desarrolla desde hace años una obra vinculada a las escrituras autobiográficas, el feminismo y las disidencias. Publicó títulos como Luna Plutón, Quiero estar con vos y Las rusas, además de integrar proyectos colectivos vinculados a la literatura y la reflexión sobre corporalidades y sexualidades disidentes.

Actualmente es editora del suplemento Las12 y coordina talleres de escritura.

La publicación forma parte del catálogo de Bosque Energético, una editorial argentina fundada en 2022 por Eugenia Pérez Tomas y Andrés Gallina, especializada en diarios íntimos, archivos personales y escrituras autobiográficas. El sello viene trabajando sobre formatos híbridos donde se mezclan literatura, memoria, cuadernos personales y registros del presente.

La presentación en Rosario se suma a una serie de actividades literarias y feministas que en los últimos años encontraron en librerías, espacios culturales y editoriales independientes un circuito cada vez más activo en la ciudad.

En este caso, la conversación girará alrededor de la escritura autobiográfica, el cuerpo, la noche y las nuevas formas de narrar la experiencia cotidiana desde lo íntimo y lo político.