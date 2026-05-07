Rutas y puertos: el gobierno de Santa Fe aclara que no habrá "ningún impuesto nuevo"

Tras los ruidos por supuestos sobre costos, el gobierno de Maximiliano Pullaro explica el proyecto que busca mantener las rutas que abandonó Nación

Se armará un fideicomiso para el mantenimiento de accesos a la zona de puertos

Luego de los cuestionamientos de algunos sectores del agro por el proyecto para financiar las rutas y accesos a puertos por donde sale el 80% de la agroexportación, el gobierno de Santa Fe aclaró que no va a haber “ningún impuesto nuevo”.

En las últimas semanas la administración de Maximiliano Pullaro propone un fideicomiso público-privado para administrar el mantenimiento de rutas y los accesos estratégicos a las terminales agroexportadoras que se fondeará con un sistema único de cobro por tonelada cargada por los camiones.

La cadena del agro entiende que al final de cuentas se transferirá el costo del desgaste vial a productores, acopiadores y exportadores. De hecho en el gobierno expresan que los que pagarán serán las cerealeras y ya no los transportistas, a lo que los productores se atajan porque creen que compartirán ese costo con ellos.

Ante el revuelo, la vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes , salió rápido a aclarar que no habrá “ningún impuesto nuevo, ni tasa ni peaje” aunque no profundizó cómo se conformarán los fondos del fideicomiso.

“Mientras Nación se retira de la obra pública, nuestro gobierno invierte, planifica y busca ordenar. Y genera posibilidades de ordenar algo que todos identificamos que necesita una salida”, sostuvo.

coudannes La vocera del gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, sostuvo que no habrá nuevos impuestos por el mantenimiento de rutas a puertos Gob. Santa Fe

Se trabaja en armar un fideicomiso con todos los actores del sistema logístico, productivo y portuario para diagramar las líneas la administración y plan de obras, y además el fideicomiso requiere de un proyecto de ley. Estamos transitando un camino hacia el orden desde el desorden que nadie se hizo cargo.

Coudannes buscó mostrar la iniciativa del gobierno provincial al explicar que desde el cordón agroexportador sale el 80% de la producción nacional, de la cual el 35% es santafesina y el resto de otras provincias. “Estamos con los millones de dólares invirtiendo en términos de infraestructura sostenemos la logística nacional”, sostuvo.

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“Es un problema y nadie había tomado la posta en esto, y el gobernador puso lo que tiene que poner como siempre en las reformas en los debates difíciles, y avanzó con reuniones con los actores para pensar cómo mejoramos la estructura vial hacia los puertos”.

En el fondo, es una muestra de resolución para hacer obra pública y mantenimiento, y no quedarse en el "no hay plata" de Javier Milei mientras todo se detona alrededor.

En rigor, se piensa en un fideicomiso público-privado para administrar el mantenimiento de rutas y los accesos estratégicos a las terminales agroexportadoras. La provincia, las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe, cerealeras, transportistas y municipios darían forma a ese modelo.

Sería una figura similar al fideicomiso de la autopista Rosario-Santa Fe pero, en vez de que el Ejecutivo lo administre, lo haría un ente no estatal con gobernanza mixta, que recauda y contrata obras y servicios de mantenimiento. Ahora debe definirse cómo y quién paga el mantenimiento.