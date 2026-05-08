La pareja de Luis Brandoni habló sobre las supuestas tensiones familiares por la herencia

Paula Benavente desmintió los rumores de conflicto por la herencia del recordado y talentoso actor

La última pareja de Luis Brandoni habló sobre los supuestos conflcitos por al herencia del actor

Hace unas semanas, el mundo del espectáculo tuvo que despedir al actor Luis Brandoni a los 86 años. El artista falleció tan solo dos días antes de cumplir años, en el Sanatorio Güemes de Buenos Aires, donde permanecía internado desde el 11 de abril tras sufrir un accidente doméstico . La causa de su muerte fue un hematoma subdural .

Ahora bien, tras su fallecimiento, crecieron los rumores sobre tensiones familiares por la herencia . En ese contexto, Patu Leonardi, nieta del actor e hija de Adriana, la primogénita que el actor tuvo en su juventud, publicó una carta en redes sociales en la que expresó su dolor y aseguró sentir la necesidad de “ contar la otra parte de la historia”, una frase que rápidamente se viralizó. Cabe remarcar que además de Adriana, también están Micaela y Florencia, fruto de su relación con Marta Bianchi.

En este sentido, Saula Benavente, última pareja del actor, decidió romper el silencio y fue tajante sobre los rumores que circularon en los últimos días sobre las tensiones por la herencia.

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Qué dijo Saula Benavente

En el homenaje que le realizaron a Luis Brandoni en el Teatro Multitabaris, Saula Benavente, última pareja del actor, rompió el silencio.

“Somos una familia en duelo todavía y todo reconocimiento sabemos que a Beto lo hubiese puesto feliz. Está bueno que lo reconozcan”, expresó.

Consultada sobre cómo se encuentra personalmente tras la pérdida, respondió: “El tiempo acomoda. Estamos tristes, pero creo que nos calmamos un poco al pensar que fue como él quería: trabajando hasta el último momento y rodeado de todos sus seres queridos. Se fue en la gloria, con una gran película y una obra que el público acompañó”.

Ante la pregunta sobre las supuestas tensiones familaires por la herencia del actor, Benavente fue contundente: “Es una pelotudez total. Son ganas de hacer titulares, no hay nada que escarbar ahí. Entiendo que hay cierta prensa que necesita esas cosas, pero es un chasco hacer eso”.

“Está todo en orden”, aseguró. Y cerró con firmeza: “Si surge algo, es por miserias de otros. Beto no lo merece porque fue un tipo que siempre tuvo su vida personal resguardada. Esto no es un buen homenaje para él, no es justo, no se lo merecía”.

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