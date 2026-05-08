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Pilay entrega un nuevo edificio en Rosario: Bauen 140

La nueva torre residencial se ubicará en la esquina de Zeballos y Ovidio Lagos. El edificio cuenta con 50 unidades funcionales

8 de mayo 2026 · 15:37hs
Bahuen Pilay entregó un nuevo edificio en el centro de la ciudad

Bahuen Pilay entregó un nuevo edificio en el centro de la ciudad

Pilay concretó la entrega de Bauen 140, una nueva torre residencial situada en la esquina de Zeballos y Ovidio Lagos, a pasos de una de las principales arterias de la ciudad.

El edificio cuenta con 50 unidades funcionales (20 de un dormitorio y 30 de dos dormitorios) distribuidas en 10 niveles más planta baja. Además, posee 11 cocheras en el subsuelo.

La entrega de Bauen 140 forma parte del cronograma de obras previsto para 2026, que reafirma su compromiso con la ciudad y la región centro. A lo largo de casi 5 décadas de trayectoria, 210 edificios construidos y más de 9.200 departamentos entregados, Pilay continúa consolidando su aporte al desarrollo urbano.

La nueva entrega de Pilay

Con una superficie total que supera los 4.000 m², esta obra —cuya construcción estuvo a cargo de Bauen Arquitectura, aliado estratégico de Pilay desde hace décadas— se incorpora al conjunto de desarrollos que la empresa lleva adelante en Rosario y la región.

Emplazado en una ubicación privilegiada, próximo a avenida Pellegrini y al Parque Independencia (el principal pulmón verde local), ofrece cercanía a puntos clave y una conexión ágil con el macrocentro rosarino.

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