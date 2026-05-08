Pilay entrega un nuevo edificio en Rosario: Bauen 140

La nueva torre residencial se ubicará en la esquina de Zeballos y Ovidio Lagos. El edificio cuenta con 50 unidades funcionales

Bahuen Pilay entregó un nuevo edificio en el centro de la ciudad

Pilay concretó la entrega de Bauen 140 , una nueva torre residencial situada en la esquina de Zeballos y Ovidio Lagos, a pasos de una de las principales arterias de la ciudad.

El edificio cuenta con 50 unidades funcionales (20 de un dormitorio y 30 de dos dormitorios) distribuidas en 10 niveles más planta baja. Además , posee 11 cocheras en el subsuelo.

La entrega de Bauen 140 forma parte del cronograma de obras previsto para 2026 , que reafirma su compromiso con la ciudad y la región centro. A lo largo de casi 5 décadas de trayectoria, 210 edificios construidos y más de 9.200 departamentos entregados, Pilay continúa consolidando su aporte al desarrollo urbano.

La nueva entrega de Pilay

Con una superficie total que supera los 4.000 m², esta obra —cuya construcción estuvo a cargo de Bauen Arquitectura, aliado estratégico de Pilay desde hace décadas— se incorpora al conjunto de desarrollos que la empresa lleva adelante en Rosario y la región.

Emplazado en una ubicación privilegiada, próximo a avenida Pellegrini y al Parque Independencia (el principal pulmón verde local), ofrece cercanía a puntos clave y una conexión ágil con el macrocentro rosarino.