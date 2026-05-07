Juan Emilio López, de 50 años, estaba desaparecido desde el domingo. Tras el hallazgo de su cuerpo su hijo quedó demorado como sospechoso de haberlo asesinado

Conmoción en Rufino: hallan muerto a un hombre que estaba desaparecido y detienen a su hijo.

Un hombre de 50 años, identificado como Juan Emilio López, fue hallado sin vida luego de cinco días desaparecido. La causa que había iniciado como búsqueda de paradero dio un giro al ser investigado como homicidio. El principal sospechoso es el hijo de la víctima, que quedó demorado.

De Juan Emilio López, vecino de Rufino, no se sabía nada desde el domingo. En un principio el fiscal a cargo de la causa, Mauro Menéndez, abordó una investigación de búsqueda de paradero en la que no había una hipótesis firme.

Pero con el paso de los días los avances en la pesquisa propiciaron un giro inesperado. Este miércoles, tras un intenso despliegue de fuerzas de seguridad que incluyó la participación de bomberos de Alcorta, Rufino y Venado Tuerto además de perros adiestrados, López fue hallado sin vida.

Su cuerpo estaba en un canal cercano al Parque Municipal, en inmediaciones de José Ingenieros y Meunier. A las pocas horas surgieron evidencias de que el hombre había sido víctima de un homicidio.

Un hijo detenido

Los fiscales Mauro Menéndez y Mauricio Clavero dieron una conferencia de prensa en la que brindaron detalles sobre los avances de la investigación. Indicaron que para el hallazgo del cuerpo fue fundamental el aporte de vecinos y los registros de las cámaras de vigilancia.

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Todo condujo al hijo de la víctima como principal sospechoso, lo que generó un fuerte impacto entre los vecinos de Rufino. El mismo se encuentra detenido y todo indica que será imputado por homicidio doloso agravado.

El cuerpo de López fue trasladado para la realización de la autopsia, procedimiento que determinará la causa y la fecha del fallecimiento. El fiscal Menéndez indicó que cuenta con mucho material probatorio para sostener la acusación preliminar que pesa sobe el detenido.