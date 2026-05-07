Pullaro busca posicionar a Santa Fe como socio industrial del boom minero argentino

Tras el acuerdo rubricado en marzo con Neuquén para integrar empresas santafesinas a la cadena de valor de Vaca Muerta, el gobernador avanzó ahora en San Juan con una nueva alianza orientada a la minería

La provincia de Santa Fe desembarcó en San Juan con una estrategia clara: convertir a su entramado industrial en uno de los principales proveedores del crecimiento minero y energético que atraviesa Argentina. En el marco de la Expo Minera 2026, el gobernador Maximiliano Pullaro firmó en el mediodía de este jueves junto a su par sanjuanino, Marcelo Orrego, un acuerdo de cooperación productiva orientado a integrar empresas santafesinas a la cadena de valor de la minería, una actividad que proyecta inversiones multimillonarias y un fuerte incremento de las exportaciones durante la próxima década.

La actividad se desarrolló en la sede de Energía Provincial Sociedad del Estado (Epse), en Pocito, y reunió además al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien suscribió otro convenio vinculado a seguridad y control integrado en los límites interprovinciales. También participaron el ministro del Interior, Diego Santilli, y los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Claudio Poggi (San Luis), Carlos Sadir (Jujuy) y Raúl Jalil (Catamarca), en una muestra de articulación política entre provincias que buscan potenciar economías regionales y coordinar políticas de infraestructura, logística y seguridad.

El acuerdo firmado entre Santa Fe y San Juan establece un marco de colaboración para el desarrollo industrial, comercial y logístico, con foco en la incorporación de empresas santafesinas a los proyectos mineros vinculados al litio, el cobre, el oro y la energía. La iniciativa toma como antecedente la Mesa de Gas, Petróleo y Minería impulsada por Santa Fe desde 2019, una herramienta que permitió vincular industrias metalmecánicas y tecnológicas con los grandes proyectos extractivos del país.

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“Estamos en San Juan, en la Expo Minera, conociendo nuevas experiencias, pero fundamentalmente viendo, con mucha expectativa, de qué manera las empresas de la provincia invencible de Santa Fe se van a insertar al modelo minero que viene en la República Argentina”, sostuvo Pullaro durante la recorrida por las instalaciones de Epse.

Minería en expansión

El gobernador santafesino remarcó además el interés de su gestión por observar modelos de desarrollo energético aplicados en otras provincias. “Visitamos la empresa Epse, la empresa de energía de San Juan, viendo algunos modelos que vamos a llevar adelante también en nuestra provincia”, señaló.

La visita de Pullaro se produce en un contexto de expansión acelerada de la actividad minera argentina. Distintos informes privados y oficiales proyectan que el sector podría representar este año cerca del 7 % de las exportaciones nacionales y generar ingresos por unos 9.000 millones de dólares, impulsado principalmente por el litio y el cobre. En ese escenario, Santa Fe busca posicionarse no como territorio extractivo, sino como proveedor industrial y logístico estratégico.

Integración productiva

Esa visión fue reforzada por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, quien acompañó la misión institucional y mantuvo encuentros con empresarios y referentes del sector. “Estamos aquí en San Juan acompañando a muchas empresas santafesinas que forman parte de esta mesa de gas, minería y petróleo que venimos impulsando desde la provincia”, explicó.

Puccini aseguró que existe “mucha expectativa” entre las firmas santafesinas por las oportunidades que genera el crecimiento minero. Indicó que más de 60 empresas provinciales participan de rondas de negocios y encuentros comerciales durante la Expo 2026, en busca de contratos vinculados tanto a la explotación minera como a los servicios complementarios.

“Pretendemos que Santa Fe esté posicionada con sus industrias y con sus empresas para que esos bienes y servicios que se necesiten sean de nuestras empresas y no de otras provincias”, afirmó el ministro. Y agregó que el objetivo del acuerdo firmado por Pullaro y Orrego es consolidar una integración productiva sostenida en el tiempo.

La provincia también apuesta a capitalizar su infraestructura portuaria y ferroviaria. El ministro recordó que parte del litio extraído en el norte argentino ya se exporta a través del puerto de Rosario y consideró que el desarrollo ferroviario puede consolidar a Santa Fe como nodo logístico para la salida de minerales hacia mercados internacionales.