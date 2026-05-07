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La industria registró en marzo su primer rebote anual en nueve meses

El índice que elabora el Indec mostró una suba de 5 %. Hubo sectores que crecieron por una base de comparacion baja. La construcción

7 de mayo 2026 · 21:24hs
La producción industrial creció por primera vez en nueve meses. Sin embargo

La producción industrial creció por primera vez en nueve meses. Sin embargo, cayó en el acumulado del primer cuatrimestre.

La industria anotó en marzo su primera mejora interanual anual en nueve meses. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Índice de Producción Industrial (IPI) repuntó 5 %. Frente a febrero, la suba fue de 3,2 % mensual. En el trimestre se acumuló una baja de 2,3 %.

Diez de las dieciséis divisiones que releva el organismo presentaron subas interanuales. En orden a su incidencia, se registraron subas en alimentos y bebidas (7,9 %), sustancias y productos químicos (15,9 %), madera, papel, edición e impresión (12,8 %), refinación del petróleo, coque y combustible nuclear (13,5 %), vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes (7,6 %), productos de metal (9,2 %), productos minerales no metálicos (6,9 %), productos de tabaco (28,2 %), muebles y colchones, y otras industrias manufactureras (3,1 %) y otros equipo de transporte (4 %).

En cambio, mostraron disminuciones las divisiones de industrias metálicas básicas (-10,1 %), maquinaria y equipo (-11,3 %), productos

textiles (-23,3 %), prendas de vestir, cuero y calzado (-8,9 %), productos de caucho y plástico (-2,4 %) y otros equipos, aparatos e instrumentos (-0,5 %).

En cuanto al sector de alimentos, el Indec destacó que “se registró un aumento en el volumen de ventas, tanto al mercado interno como externo, de productos de copetín y condimentos, así como de pescados, debido principalmente a un incremento en la captura de merluza en las flotas de fresqueros de altura”.

Respecto de los químicos, el organismo recordó que “en marzo de 2025, las inundaciones que sufrió la localidad de Bahía Blanca afectaron severamente la actividad del polo petroquímico, debido a que provocaron la falta de suministro de gas natural a las principales plantas petroquímicas”.

La construcción

Por otra parte, el indicador sintético de la actividad de la construcción (Isac) que elabora el Indec mostró en marzo una recuperación interanual de 12,7 %, aunque las expectativas del sector para el segundo trimestre del año continúan marcadas por la cautela.

El informe reveló una mejora mensual de 4,7 %, mientras que el acumulado del primer trimestre cerró con un alza de 3,9 % frente al mismo período de 2025.

El rebote estuvo impulsado principalmente por la suba en el consumo de insumos vinculados a obras privadas y desarrollos industriales. Entre los materiales que más crecieron aparecieron los artículos sanitarios de cerámica, con un incremento interanual de 24 %; las pinturas para construcción, con 18 %; y el hierro redondo y aceros para la construcción, que avanzaron 16,2 %. También mostraron mejoras los ladrillos huecos, el hormigón elaborado y el cemento portland.

Aun así, el comportamiento del sector sigue siendo heterogéneo. Algunos insumos todavía continúan en terreno negativo cuando se analiza el acumulado del año. Es el caso del yeso, que cayó 10,9 % en el primer trimestre; los pisos y revestimientos cerámicos, con una baja de 9,2 %; y los mosaicos graníticos y calcáreos, que retrocedieron 9,1 %.

En paralelo, el empleo formal en la construcción comenzó a mostrar señales de estabilización. En febrero, los puestos de trabajo registrados en el sector privado alcanzaron los 378.687, lo que implicó una suba de 1,1 % interanual. En el l primer bimestre, el crecimiento fue de 1,5 %.

Más allá de la mejora estadística de marzo, la encuesta del Indec mostró que la mayor parte de las constructoras no espera un salto de actividad en el corto plazo. Entre las empresas dedicadas a obras privadas, el 75 % consideró que el nivel de actividad no cambiará entre abril y junio, mientras que un 14 % prevé una caída y apenas un 11 % espera una suba. En el segmento de obra pública, el 60,9 % tampoco proyecta variaciones.

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