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Milei reunió a todos los ministros para cimentar el respaldo oficial a Manuel Adorni

El presidente abrió el cónclave en la Casa Rosada y luego lo delegó en el jefe de Gabinete, bajo la lupa por presunto enriquecimiento ilícito, para despejar las dudas sobre su continuidad

8 de mayo 2026 · 19:41hs
Días atrás

Foto: Archivo / La Capital.

Días atrás, Milei y su gabinete acompañaron a Adorni durante su informe de gestión ante la Cámara de Diputados.

Javier Milei encabezó este viernes en la Casa Rosada una nueva reunión de su equipo que tuvo dos características principales: el presidente volvió a ratificar delante de todos sus ministros al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los miembros de la administración libertaria conversaron sobre el plan de gestión para lo que resta del año y el próximo.

El cónclave fue precedido por las tensiones internas que atraviesan al oficialismo por la situación de Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, y el malestar que generaron los reclamos públicos de la jefa del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, para que el funcionario adelante la presentación de su declaración jurada.

No obstante, en Balcarce 50 sostuvieron que el encuentro de ministros no tuvo ausencias, estuvo marcado por el buen clima y se prolongó por dos horas y media. En ese contexto, Milei ofreció un panorama general y le dio un fuerte respaldo al jefe de Gabinete.

Un respaldo más a Adorni

Se trata de una muestra más de que el exvocero presidencial no se moverá del cargo y que cuenta con gestos y apoyos constantes de parte de la cúpula del partido libertario.

Su intervención duró media hora y luego continuó con su agenda de trabajo en Olivos. Tras la partida del economista, Adorni tomó el mando del cónclave y agradeció a los equipos de cada ministerio por la asistencia para su informe de gestión ante el Congreso, que presentó el 29 de abril pasado en la Cámara baja.

Hubo tiempo para exponer y dar cuenta de la marcha del plan de gestión 2026/27, a la par de detalles de la reestructuración presupuestaria que encaró el Poder Ejecutivo. El primer tema parece ratificar la conducción del jefe de Gabinete hasta el año próximo.

>> Leer más: Adorni destacó un histórico operativo contra el narcotráfico en Santa Fe

Adorni también dio precisiones sobre los “retiros voluntarios y desvinculaciones en organismos públicos con objetivo a fines de mayo”, según comunicó Presidencia, y mencionó la necesidad de encarar una revisión de los acuerdos con organismos internacionales.

Para finalizar, Martín Menem, presidente de la Cámara baja, y Bullrich (quien este viernes se mostró recorriendo la ciudad de Buenos Aires) hablaron de los proyectos que tendrán discusión parlamentaria.

Aludieron a la llamada ley Hojarasca, el súper Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi) y la norma de salud mental, entre otras iniciativas que el oficialismo considera relevantes.

El gobierno también quiere avanzar con una reforma política-electoral, al tiempo que la oposición ya pidió una sesión en Diputados el jueves próximo para tratar cuatro expedientes con pedidos de informes al jefe de Gabinete.

Gestos hacia el jefe de Gabinete

El cónclave tuvo lugar mientras avanza la investigación a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, que se tramita en la Justicia, y puertas adentro se acumulan quejas de parte de integrantes del gobierno.

En rigor, fue el tercer gesto en el día del Ejecutivo hacia Adorni. Previamente, el jefe de Estado y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, habían permitido que el funcionario coordinara dos anuncios de gestión en la Sala de Conferencias de la Rosada. El plan es mostrar a un Adorni hiperactivo.

Antes del mediodía, la hermana del presidente había acompañado a Adorni a la planta automotriz de Mercedes Benz, en Zárate.

Un día antes, el primer mandatario salió a defender al jefe de Gabinete con vehemencia en televisión y las redes sociales, potenciando sus críticas al periodismo por reflejar la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

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