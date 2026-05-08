Santa Fe lanzó un plan de alivio fiscal con hasta 36 cuotas para empresas y familias

La medida alcanza deudas de Ingresos Brutos, Inmobiliario, Patente Automotor, Sellos e Instituto Becario. Santa Fe busca sostener la actividad económica y aliviar la carga tributaria

Santa Fe lanzó un plan para regularizar deudas de API con hasta 36 cuotas

El gobierno de Santa Fe presentó este viernes un nuevo plan especial de financiamiento para regularizar deudas tributarias provinciales , en una medida orientada a aliviar la situación económica de empresas, pymes y familias santafesinas.

El anuncio fue realizado en Rosario por el ministro de Economía Pablo Olivares y la administradora provincial de Impuestos, Daniela Bosco, quienes detallaron que el programa permitirá financiar obligaciones atrasadas en hasta 36 cuotas .

La iniciativa estará vigente durante 90 días y alcanza a deudas generadas hasta el 31 de marzo de este año.

Ingresos Brutos

Impuesto Inmobiliario

Patente Automotor

Impuesto de Sellos

Según explicaron desde la provincia, el objetivo es evitar que contribuyentes con atrasos queden expuestos a sanciones, multas o procesos de apremio fiscal en un contexto de caída de actividad y dificultades económicas.

pablo olivares

El nuevo programa prevé distintas modalidades según el perfil del contribuyente.

Para la mayoría de los contribuyentes hasta 12 cuotas sin interés o hasta 36 cuotas con una tasa del 1,5% mensual.

En el caso de familias con mayor patrimonio, más de dos inmuebles y dos patentes registradas, las condiciones serán: 6 cuotas sin interés, de 7 a 12 cuotas con interés del 0,5% mensual y de 13 a 36 cuotas con interés del 2% mensual.

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Para grandes contribuyentes, en tanto, 6 cuotas sin interés, de 7 a 12 cuotas con tasa del 0,75% mensual y de 13 a 36 cuotas con interés del 2,5%.

Uno de los beneficios diferenciales estará destinado a instituciones y prestadores de salud vinculados a discapacidad, que podrán acceder a planes de hasta 36 cuotas sin interés.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que el trámite será completamente online y las cuotas se debitarán automáticamente.

Para adherirse, los contribuyentes deberán ingresar al portal oficial de la provincia con Cuit y clave fiscal. El trámite se realiza a través de Gestiones Ciudadanas Santa Fe.

“Alivio para empresas y familias”

El gobernador Maximiliano Pullaro sostuvo que la medida busca acompañar a sectores productivos y familias afectadas por el contexto económico nacional.

“En un contexto económico nacional difícil para muchas empresas y familias santafesinas, presentamos un plan de alivio de deudas impositivas”, señaló.

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Además, remarcó que el ordenamiento de las cuentas públicas permitió avanzar con herramientas de acompañamiento fiscal.

Por su parte, Olivares afirmó que el programa se suma a otras medidas tributarias implementadas durante este año y apuntó especialmente a las pymes santafesinas. “A la baja de impuestos provinciales y beneficios tributarios que estamos aplicando desde comienzos de este año, ahora sumamos un alivio para las deudas tributarias”, expresó.

El contexto económico

La medida llega en un escenario de desaceleración económica, caída del consumo y dificultades de financiamiento para empresas y contribuyentes.

Según datos oficiales difundidos por la provincia, las modificaciones aplicadas este año en Ingresos Brutos ya generaron un ahorro superior a los $10.000 millones para empresas santafesinas.

Con este nuevo esquema, el gobierno provincial busca combinar regularización fiscal, alivio financiero y sostenimiento de la actividad económica en un contexto todavía marcado por la retracción del mercado interno.