Central, en carrera: qué puesto ocupa en el ranking para el Mundial de Clubes de 2029

El Mundial de Clubes tuvo su estreno con la edición 2025 que se disputó en Estados Unidos y cautivó a los fanáticos del fútbol alrededor del mundo, a punto tal que todos se ilusionan con ver a su equipo en este certamen. Con su participación en esta Copa Libertadores, Rosario Central comenzó a sumar para soñar con disputar el torneo.
La primera edición de la máxima competencia intercontinental a nivel clubes, organizado por la Fifa, dejó un antecedente histórico y ya inició el proceso de clasificación para 2029, donde Sudamérica tendría seis representantes si se mantiene el formato de 32 equipos.
Los clasificados de parte de la Conmebol serán los cuatro campeones desde 2025 hasta 2028, por lo que Flamengo ya tiene asegurado su lugar en la competencia. Además, dos clubes ingresarán al Mundial de Clubes a través del ranking de la confederación, en el cual el Canalla ya sumó unidades y empieza a escalar posiciones.
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Si bien los de Arroyito siguen en la pelea por cumplir el sueño de levantar el máximo trofeo sudamericano, también se meten poco a poco en la discusión por uno de los lugares en el Mundial de Clubes 2029 gracias a este sistema de clasificación que entrega puntos según el rendimiento en la Copa Libertadores.
Cómo funciona el ranking de clasificación al Mundial de Clubes
Durante el período entre 2025 y 2028, la Conmebol contará con una tabla específica para definir a los dos clasificados al Mundial de Clubes a través del ranking (River y Boca ocuparon estos cupos en la primera edición).
El sistema de entrega de puntos es claro y sencillo. Cada equipo suma tres puntos por partido ganado, uno por cada empate y un bonus de tres unidades por avanzar de ronda. Cabe destacar que el acumulado de esta tabla ya cuenta con los puntos entregados en la pasada edición.
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Central empezó a paso firme en la Copa Libertadores y está a un paso de los octavos de final.
Leonardo Vincenti / La Capital
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A su vez, hay una norma determinante para la clasificación, ya que ningún país podrá contar con más de dos representantes a excepción que se trate de campeones, como fue el caso de los cuatro brasileños clasificados en 2025. Por eso, si algún club de Brasil se corona campeón entre 2026 y 2028, ningún representante de ese país podrá ingresar a través del ranking, independientemente del lugar que ocupe en la tabla.
Clasificación Conmebol al Mundial de Clubes 2029
Flamengo es el único clasificado de la Conmebol y, a pesar de contar con 55 puntos en esta tabla, no influye su participación para la clasificación. Por el momento, los primeros 25 equipos del ranking son los siguientes:
- Palmeiras: 57 puntos
- Flamengo (clasificado): 55 puntos
- Liga de Quito: 44 puntos
- Estudiantes: 37 puntos
- Racing: 35 puntos
- San Pablo: 25 puntos
- Peñarol: 25 puntos
- Vélez: 24 puntos
- Cerro Porteño: 24 puntos
- River: 23 puntos
- Universitario: 22 puntos
- Independiente del Valle: 21 puntos
- Botafogo: 21 puntos
- Libertad: 20 puntos
- Bolívar: 20 puntos
- Nacional: 17 puntos
- Atlético Nacional: 17 puntos
- Internacional: 17 puntos
- Sporting Cristal: 16 puntos
- Central: 13 puntos
- Universidad de Chile: 13 puntos
- Independiente Rivadavia: 13 puntos
- Corinthians: 13 puntos
- Barcelona: 13 puntos
- Mirassol: 12 puntos