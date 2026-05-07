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Anunciaron los oferentes que pasarán a la instancia final de la licitación de la Hidrovía

Las firmas Jan de Nul y Deme superaron la evaluación técnica de sus proyectos y continuarán en carrera para la adjudicación del servicio

7 de mayo 2026 · 18:35hs
Anunciaron los oferentes que pasarán a la instancia final de la licitación de la Hidrovía

El gobierno anunció, a través del Acta de Evaluación Técnica, que se comunicó a los oferentes vía el sistema Contrat.Ar, la culminación técnica de la segunda etapa de la licitación para la concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT), lo que representa un avance clave en una licitación estratégica para el comercio exterior argentino. El proyecto de modernización y gestión de la ruta fluvial servirá para optimizar la logística y reducir los costos operativos para los productores nacionales.

En esta instancia, las firmas Jan de Nul y Deme superaron la evaluación técnica de sus proyectos y continuarán en carrera para la adjudicación del servicio. Finalizado el análisis técnico, Jan de Nul recibió 66,2 puntos, mientras que Deme NV obtuvo 42,14 puntos.

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Esta fase técnica se dio tras el cierre de la Etapa 1, donde se evaluó la capacidad económica y financiera de los grupos interesados. En esta oportunidad, el análisis se centró en el contenido del sobre N° 2, que comprende el plan de trabajos y los antecedentes específicos de los oferentes bajo un sistema de puntajes validado por la Unctad (organismo dependiente de las Naciones Unidas), el cual otorgó la totalidad de los puntos a las categorías “Excelentes”, un 75 % a las calificadas como “Muy buenas”, un 50 % a las “Buenas”, un 25 % a las “Básicas” y un 0 % a las “Regulares”.

A partir de la comunicación del Acta de Evaluación Técnica a las oferentes (mediante el sistema Contrat.Ar), las empresas cuentan con un plazo de 7 días corridos para presentar eventuales impugnaciones, las cuales serían analizadas por la Comisión Evaluadora para su posterior expedición mediante un Acta Complementaria.

En el caso que no se presenten impugnaciones, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación dictará el Acto Administrativo resolverá definitivamente la Etapa 2 —completando el análisis técnico de la licitación—, a través de una Resolución, donde oficializará las ofertas admitidas y fijará la fecha para la apertura del sobre N° 3.

Con la finalización de esta etapa, el proceso licitatorio ingresa en su fase decisiva mediante la próxima apertura del sobre N° 3, con el fin de determinar la oferta económica más conveniente para la administración de la vía fluvial. Esta última instancia representa el 60 % de la calificación total del proceso, con un máximo de 120 puntos en juego, convirtiéndose en el tramo más relevante de la licitación.

La documentación técnica presentada por ambas empresas incluyó memorias descriptivas de dragado, mantenimiento de señalización, protocolos ante derrames, control de tráfico, ciberseguridad, gestión ambiental y cualificación directiva. Dentro de este Sobre N° 2, los apartados con mayor ponderación son los de Trabajos de Dragado, y Experiencia del Proponente, que califica los antecedentes acreditados en la etapa previa sobre volúmenes dragados y mantenimiento de balizamiento.

Cabe destacar que diversos representantes del sector privado manifestaron su apoyo al avance de la licitación y destacaron la importancia de la colaboración institucional. Entidades como la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural Argentina, la Cámara del Acero, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, el Centro de Navegación, la Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y la Cámara Naviera Argentina resaltaron el diálogo con las autoridades a lo largo de todo el proceso, así como la transparencia y solidez técnica de la licitación.

La Vía Navegable Troncal se consolida como una de las rutas fluviales más extensas del mundo y una infraestructura estratégica que canaliza el 80% del comercio exterior argentino y regional. Su modernización técnica y operativa permitirá un incremento en la eficiencia logística, otorgando un salto de competitividad fundamental para la producción nacional en los mercados internacionales.

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