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Cárcel de Las Flores: detectan seis envoltorios de cocaína escondidos en bifes de carne

La droga fue detectada en una requisa de rutina entre los alimentos que llevaba una mujer de visita a un recluso

8 de mayo 2026 · 07:37hs
Cocaína dentro de trozos de carne previamente cocidos. Fue en la cárcel de Las Flores

Foto: Gobierno de Santa Fe

Cocaína dentro de trozos de carne previamente cocidos. Fue en la cárcel de Las Flores, en Santa Fe

Una mujer de 42 años fue detenida en la cárcel “Las Flores”, en la ciudad de Santa Fe, cuando intentaba ingresar cocaína oculta en alimentos destinados a un recluso alojado en el pabellón 7 de la Subunidad 2.

El procedimiento fue realizado el miércoles a la tarde por personal del Servicio Penitenciario Provincial durante los controles habituales de ingreso de visitas.

Según informaron fuentes oficiales, los agentes detectaron una actitud sospechosa por parte de la visitante, identificada como M. J. R., y decidieron inspeccionar en detalle los alimentos que transportaba.

Cómo descubrieron la cocaína en la carne

Durante la requisa, el personal advirtió que varios trozos de carne precocida -bifes con huevo- presentaban cortes internos con forma de “bolsa”. En el interior hallaron seis envoltorios encintados que contenían una sustancia blanquecina.

bifes de cocaína

Tras el hallazgo, intervino personal de la Subcomisaría 17ª de Santa Fe, que secuestró el material y procedió a la detención de la mujer. Posteriormente, efectivos del área de Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron las pruebas de campo, que confirmaron que se trataba de cocaína. El peso total de la droga secuestrada fue de 37 gramos.

>> Leer más: Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada

La fiscal Yanina Tolosa ordenó que la mujer permanezca detenida e imputada por el delito de suministro gratuito de estupefacientes. Además, dispuso el secuestro de su teléfono móvil para avanzar con las tareas investigativas.

Por su parte, el interno al que estaba destinada la sustancia fue trasladado preventivamente al sector de aislamiento mientras continúan las actuaciones judiciales y administrativas.

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