Adorni rompió el silencio en medio del escándalo judicial y la tensión con Patricia Bullrich

El jefe de Gabinete defendió su postura en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y ratificó que presentará su declaración jurada antes del vencimiento

Manuel Adorni brindará una conferencia de prensa en Casa Rosada este viernes a las 13

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , rompió el silencio este jueves por la noche en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y de las tensiones internas con Patricia Bullrich. En una entrevista con Alejandro Fantino, el funcionario evitó profundizar sobre la causa, aunque defendió su accionar y destacó el respaldo del presidente Javier Milei .

Adorni quedó en el centro de la polémica luego de la declaración del contratista Matías Tabar, quien aseguró que el funcionario pagó US$245.000 en efectivo para remodelar su casa de Indio Cuá. La controversia escaló después de que Bullrich reclamara públicamente que adelante la presentación de su declaración jurada para despejar dudas y evitar un "perjuicio" para el gobierno.

En medio de la presión política y judicial, desde Casa Rosada confirmaron que este viernes a las 13 Adorni brindará una conferencia de prensa, antes de la reunión con los ministros del Gabinete encabezada por Milei . Hasta el momento, no trascendió si el jefe de Gabinete aceptará preguntas de los periodistas acreditados ni cómo será la modalidad de la conferencia.

Durante la entrevista, Adorni sostuvo que no dará detalles sobre la investigación mientras avance el expediente judicial. "Cuando la Justicia aclare todo, voy a hablar más de lo que se imaginan" , afirmó.

El jefe de Gabinete insistió en que no responderá públicamente para evitar cualquier interpretación de interferencia en la causa. "Me hubiese encantado hacerlo el día uno. Pero, al estar todo bajo investigación judicial, se puede tomar como que tengo intención de obstruir a la Justicia", explicó.

Además, cuestionó el tratamiento mediático del caso y habló de una "carnicería mediática" en su contra. En ese marco, comparó la situación con otras investigaciones que involucraron al gobierno, como los casos Andis y $Libra.

"Jamás dijimos una coma sobre esos temas. No vamos a obstruir el trabajo de la Justicia", remarcó.

>> Leer más: Qué investiga la Justicia sobre Manuel Adorni: viajes, propiedades y pagos en efectivo

Adorni fue consultado respecto a una posible salida del gobierno: "Nunca pensé en irme. Y si en algún momento me voy, será porque el Presidente entiende que puedo ser más útil en otro lugar", señaló.

El funcionario destacó el apoyo de Javier Milei: "Me emociona mucho. Me impacta el apoyo desde lo humano y desde lo espiritual que me da, independientemente de las declaraciones públicas, que son contundentes. Lo haría con cualquiera, él tiene convicciones muy firmes. Jamás ejecutaría a una persona que considera honesta, decente y leal".

En otro tramo de la entrevista, Adorni buscó bajar el tono de la interna con Patricia Bullrich luego de que la ministra anticipara públicamente que presentará la declaración jurada antes del plazo previsto.

"Pato es una fenómena. Trabajamos juntos en la mesa política", aseguró.

Según explicó, dentro del gobierno ya sabían que adelantaría la presentación. "Yo comenté que no iba a esperar al vencimiento y ella lo dijo públicamente. Está perfecto, no me lo tomé mal. Era algo que internamente lo sabíamos todos", afirmó.