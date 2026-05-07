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El socialismo provincial se prepara para ratificar la unidad y reelegir a su conducción

En la previa de la definición interna, el PS de Santa Fe potenció su rechazo a un posible acuerdo con La Libertad Avanza

7 de mayo 2026 · 18:52hs
El socialismo santafesino apuesta a la unidad y a fortalecer la coalición de gobierno en la provincia.

Foto: Archivo / La Capital.

El socialismo santafesino apuesta a la unidad y a fortalecer la coalición de gobierno en la provincia.

La dirigencia del socialismo de Santa Fe se prepara para consolidar este viernes la unidad interna de cara a una inminente renovación de autoridades.

Frente al vencimiento del plazo de presentación de listas internas del Partido Socialista (PS) provincial, los sectores que lideran Clara García (presidenta de la Cámara baja santafesina) y Antonio Bonfatti (exgobernador) encaran la últimas negociaciones para alumbrar una grilla en sintonía con la actual representación interna.

En ese marco, Joaquín Blanco, referente del primer espacio, continuaría como secretario general del PS y Varinia Drisun, del sector de Bonfatti, proseguiría como secretaria adjunta. Además, pensando en 2027, se busca otorgarle terreno al espacio de Federico Lifschitz.

Sin La Libertad Avanza

Asimismo, el socialismo provincial apuesta a fortalecer, sin perder su identidad, a Unidos. En ese sentido, el partido renovó su rechazo a un posible acuerdo con La Libertad Avanza (LLA), como deslizaron algunos actores de la coalición oficialista.

“La concepción de gobierno que tenemos en Unidos no tiene nada que ver con la de los libertarios”, aseveró este jueves el diputado provincial Rubén Galassi, del sector de Bonfatti, quien sumó su voz al rechazo a una eventual alianza con LLA.

En esa línea, añadió: “Hay que cuidar Unidos, al gobierno de coalición y al gobernador Maximiliano Pullaro, quien es el máximo referente del proceso de transformación institucional que se está llevando adelante en la provincia”.

Acerca del gobierno de Javier Milei, el diputado afirmó que “hay una gran insensibilidad a la hora de establecer prioridades o de dar respuestas a sectores que las necesitan”. Y advirtió sobre “una creciente actitud autoritaria y violenta”.

“De la misma manera que no hay margen para ir a un frente con los libertarios, desde mi lugar, no lo veo tampoco con el kirchnerismo”, continuó Galassi, quien concluyó: “Lo que hay que hacer es consolidar el proceso político de Unidos”.

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