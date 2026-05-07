El tiempo en Rosario: viernes sin lluvia pero con viento y ráfagas

Se anuncia frío para el resto de la semana y el inicio de la siguiente

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 8 de mayo vientos intensos y ráfagas fuertes, con una máxima de 15º y una mínima de 7º.

El viernes tendría vientos sostenidos del sudoeste de hasta 31 km/h, con ráfagas que en la primera mitad de la jornada podrían llegar a 50 km/h y desde la tarde serían aún más fuertes. Con cielo parcialmente nublado, se anuncia un registro de 8º para la mañana, 15º en la tarde y 7º por la noche.

El sábado continuarían los vientos fuertes y las ráfagas intensas hasta la tarde, y por la noche la intensidad no superaría los 12 km/h. Habría una leve baja de la temperatura, con 14º de máxima y 6º de mínima.

Para el domingo no se esperan vientos fuertes y el cielo estaría despejado, con 16º de máxima y solamente 4º de mínima.

El lunes estaría despejado, con una máxima de 19º y una mínima de 6º.

Para el martes se anuncia parcialmente nublado y temperaturas entre 17º y 7º.

El miércoles estaría parcialmente nublado, con 20º de máxima y 9º de mínima.