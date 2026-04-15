Paula Chaves y Diego Topa, descolocados por lo que dijo una nena en pleno vivo sobre Milei

Una nena lanzó una frase inesperada en pleno programa y desató risas y polémica. Paula Chaves aclaró que no se trataba de su hija

Paula Chaves se viralizó por el momento que ocurrió en su programa

Lo que parecía un momento distendido terminó convirtiéndose en una situación viral. Diego Topa fue sorprendido por el comentario de una nena durante su participación en el programa " Tapados de laburo" (TDL). La consigna era simple: un grupo de chicos le hacía preguntas al artista, mientras los conductores les acercaban el micrófono para que pudieran participar.

En un momento, Paula Chaves le pasó el micrófono a una nena, que comenzó con una frase que generó confusión. ¿Sabías que las chicas van a las marchas para…?” Topa no logró entender y le pidió que repitiera. Entonces, la pequeña reformuló: “Que las chicas van a las marchas para usar su poder”.

El conductor intentó responder con normalidad: “Me parece muy bien…”. Pero antes de completar la idea, la nena agregó sin filtro: “Y también todos odiamos a Milei”.

La referencia al presidente Javier Milei desató una reacción inmediata en el estudio.

Risas, música y corte abrupto

Ante el comentario, Chaves reaccionó rápido y le retiró el micrófono a la nena, mientras en el estudio se escuchaban risas generalizadas.

La producción decidió musicalizar el momento para descomprimir la situación. Topa, por su parte, se tapó la cara entre risas, visiblemente sorprendido por la espontaneidad de la intervención.

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El fragmento no tardó en viralizarse en redes sociales, donde rápidamente se convirtió en tendencia.

La aclaración de Paula Chaves

En medio de la repercusión, Chaves salió a aclarar una confusión que comenzó a circular: la nena que hizo el comentario no era su hija.

“No malinformen. No es mi hija”, expresó la conductora, en referencia a versiones que señalaban que se trataba de Olivia o Filipa, sus hijas.