Show de Pity Álvarez en el Autódromo de Rosario: todo lo que tenés que saber

El cantante vuelve a tocar en la ciudad este sábado tras diez años de espera. Habrá cortes de tránsito, ingresos diferenciados y cambios en la circulación

Pity Álvarez vuelve a tocar en Rosario luego de casi diez años desde su última presentanción

Pity Álvarez vuelve a Rosario este sábado 9 de mayo con un recital en el Autódromo Juan Manuel Fangio . El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados repasará las canciones más populares de su carrera en un show que convocará a miles de fanáticos tras casi una década desde su última función en la ciudad.

El cantante llegó a la ciudad el jueves junto a su banda y difundió un video en redes sociales palpitando su presentación musical.

La organización del evento confirmó el cronograma oficial del recital. En primer lugar, la apertura de puertas será a las 17 . Luego, la banda rosarina Farolitos será la encargada de abrir la jornada a las 18, antes de la presentación principal del Pity desde las 20.

El operativo previsto para el recital contempla ingresos diferenciados para peatones y vehículos. Los asistentes podrán ingresar por los accesos Este y Oeste del Autódromo. Además, la organización habilitó sectores especiales de estacionamiento y paradas de taxis para ordenar la circulación en la zona.

El estacionamiento exclusivo tendrá ingreso por el Portón 3, ubicado en García del Cossio y 20 de Noviembre.

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Cómo será el operativo en la zona

La Municipalidad de Rosario desplegará un operativo especial de tránsito en las inmediaciones del Autódromo para facilitar el ingreso y la salida del público.

Según informaron oficialmente, desde las 15 habrá cortes en distintos sectores cercanos al predio. Entre los principales cortes previstos aparecen sectores de Av. Acevedo, Av. Jorge Newbery calles cercanas al parque lindero del Autódromo.

Además, desde las 14, el carril sur de avenida Jorge Newbery, entre Wilde y Bello, funcionará con doble mano para agilizar la circulación vehicular.

Desde el municipio recomendaron asistir con anticipación, utilizar transporte público y respetar las indicaciones del personal de tránsito para evitar demoras.

La organización difundió la lista de elementos prohibidos para el ingreso al show. No se permitirá entrar con: pirotecnia, elementos cortantes, aerosoles, cámaras profesionales, maquillaje, comida, termo de mate, perfumes, bebidas, sustancias ilegales, armas, drones, vestimenta de fútbol, banderas con mástiles, coches para niños

Aún hay entradas disponibles a través de la plataforma enigmatickets.com. Además, el mismo día del recital se podrán comprar tickets en las boleterías Este y Oeste del Autódromo, que abrirán desde las 14.