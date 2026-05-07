La condenaron a 11 años de cárcel por el asesinato de Yanina Beatriz Merlo Karen Giglio llegó a juicio en prisión preventiva domiciliaria, modalidad que ahora fue revocada 7 de mayo 2026 · 21:49hs

Héctor Rio / La Capital

Una mujer fue condenada este jueves en juicio oral a 11 años de cárcel por el asesinato de Yanina Beatriz Merlo. Se trata de Karen Giglio, quien llegó a juicio en prisión preventiva domiciliaria, modalidad que fue revocada por el tribunal que ordenó que quede en prisión efectiva al menos hasta que el fallo quede firme, según se indicó desde la Fiscalía Regional 2.

Si bien la fiscal María Laura Riccardo había solicitado 12 años de prisión para la acusada, el tribunal unipersonal conformado por el juez de primera instancia Gonzalo López Quintana resolvió sentenciarla a once años en un fallo cuyos fundamentos se conocerán en los próximos días. Por el hecho, tres años atrás había sido condenada Jesica Giglio, quien aceptó seis años de prisión como partícipe secundaria del violento episodio.

Apuñalada Yanina tenía 26 años y dos hijos de 6 y 9 años. La joven fue asesinada la tarde del 13 de enero de 2020 en el barrio Antártida Argentina, en la zona oeste de la ciudad. Sobre las 18 de aquel día, según expuso la fiscal de Violencias Altamente Lesivas María Laura Riccardo a cargo de la acusación, Karen y Jesica fueron en una moto a buscar a la víctima “para iniciar una pelea a raíz de un conflicto previo”.

Cuando llegaron al cruce de Amuchástegui y Mendoza, emboscaron a Merlo que estaba circulando en una bicicleta. Según la acusación, Karen le empezó a pegar golpes de puño y luego tomó un cuchillo con el cual le provocó a Yanina ocho heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo. Una de ellas, que ingresó por el sexto espacio intercostal, le perforó el corazón y le ocasionó la muerte horas más tarde.

Detenidas Meses después del hecho, en julio de 2020 fue detenida Jesica Giglio en el marco de tres allanamientos realizados en el barrio Gráfico. En las requisas también se secuestraron cuatro teléfonos celulares vinculados con la sospechosa que el 21 de julio de 2023 aceptó en un juicio abreviado seis años de cárcel pero como partícipe secundaria. Por su parte Karen se mantuvo prófuga más de tres años hasta que en septiembre de 2023 fue detenida e imputada como autora del homicidio. En la audiencia del 14 de septiembre de ese año quedó en prisión preventiva efectiva pero con modalidad domiciliaria.