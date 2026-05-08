Central: los candidatos para reemplazar a Campaz y el probable once para recibir a Independiente

El colombiano está con un pie afuera por una dolencia. Hay varias opciones para reemplazarlo y hasta podría cambiar el dibujo táctico de Central

El DT de Central , Jorge Almirón, terminará de definir a los once que buscarán el pasaporte a los cuartos de final del torneo Apertura ante Independiente, este domingo, a las 15, en el Gigante de Arroyito. Si bien no hubo parte oficial, Jaminton Campaz tendría una dolencia muscular que en principio le impediría jugar ante el Rojo.

Igual habrá que aguardar la nómina de concentrados que se conocerá en la noche del sábado. El colombiano ante Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores tuvo que ser reemplazado en el entretiempo por una molestia en el posterior.

¿Quién podría tomar ahora el lugar de Campaz? De estar bien físicamente, Julián Fernández podría ser una alternativa, lo mismo que el juvenil Giovanni Cantizano, pero no asomarían entre las primeras opciones.

Las opciones más fuertes

Porque hay otros apellidos que suenan fuerte y hasta podrían cambiar el perfil táctico del equipo auriazul. Enzo Copetti podría entrar para jugar como doble nueve, Pol Fernández para tener más manejo de pelota en la mitad de la cancha, o bien, Carlos Quintana, para jugar con tres zagueros y adelantar a los marcadores de punta.

Lo que sí está confirmado es la vuelta de Franco Ibarra, el volante central titular por excelencia que tiene el equipo, después de lo que fue su ausencia en el partido por Copa Libertadores por haber llegado al límite de amarillas. Un cuadro gripal le impidió entrenar con normalidad el viernes, pero llegaría bien al partido.

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El probable equipo de Central

Así el probable de Central sería con Ledesma; Coronel, Ovando, Ávila y Sandez; Enzo Giménez, Ibarra, Pizarro y Di María; Veliz y Copetti o Pol Fernández.

Central entrenará este sábado por la tarde en Arroyo Seco y luego quedará concentrado.

En caso de avanzar el Canalla jugaría el próximo miércoles ante el ganador de la llave entre Racing y Estudiantes por los cuartos de final.

Igual primero deberá vencer en un cruce muy chivo a Independiente.