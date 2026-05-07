La Capital | Ovación | Central

Central, en vilo por Campaz: su situación no pinta sencilla y es duda para el partido ante Independiente

Al extremo canalla le realizaron estudios por la molestia que sufrió contra Libertad. Las alternativas que tiene el entrenador Jorge Almirón

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

7 de mayo 2026 · 14:32hs
Si Campaz no se recupera

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Si Campaz no se recupera, Almirón tendrá un serio problema. Central recibe el domingo a Independiente.
Campaz intenta sacar el centro ante la marca de Robert Rojas

Leonardo Vincenti / La Capital

Campaz intenta sacar el centro ante la marca de Robert Rojas, en el triunfo de Central sobre Libertad de Paraguay.

La recta final del semestre llegó con algunas complicaciones para Central, sobre todo de cara al partido por los octavos de final del torneo Apertura, para el cual el entrenador Jorge Almirón podría perder una pieza clave del equipo, lo que le generaría un dolor de cabeza.

El futbolista en cuestión es nada menos que Jaminton Campaz, quien por el momento está más que en duda para el choque del próximo domingo en el Gigante de Arroyito, frente a Independiente.

Al colombiano le realizaron estudios por imágenes, lo que da que pensar que no se trata de una simple molestia. No obstante, el club no informó el resultado de esos estudios (ya casi ni se recuerda cuándo fue la última vez que Central emitió un parte médico), por lo que habrá que ver cómo transcurre el día a día del extremo colombiano.

Lo de Campaz, un panorama sombrío

Por cómo se dieron los hechos, la presencia de Campaz no pinta sencilla. Es que en el partido ante Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores tuvo que ser reemplazado en el entretiempo por una molestia en el posterior. La sola salida del equipo fue lo que en Central encendió algunas alarmas.

>>Leer más: De dónde sopla el viento de cola con el que Central llega a los playoffs de torneo Apertura

Lo cierto es que después de eso llegó la decisión del cuerpo médico de realizarle los estudios pertinentes para confirmar o descartar la existencia de alguna lesión de gravedad. “Se siente el trajín y el desgaste por la doble competencia”, declaró el colombiano tras el choque copero del pasado martes.

Claro que la complicación no es sólo para este partido, sino para el encuentro por los cuartos de final, siempre y cuando el Canalla logre sortear al Rojo de Avellaneda. Es que la instancia de cuartos se jugará apenas unos días después. Si avanza, el equipo de Jorge Almirón volverá a hacerlo el miércoles 13, frente al ganador de cruce entre Estudiantes y Racing.

Campaz2LV
Campaz intenta sacar el centro ante la marca de Robert Rojas, en el triunfo de Central sobre Libertad de Paraguay.

Campaz intenta sacar el centro ante la marca de Robert Rojas, en el triunfo de Central sobre Libertad de Paraguay.

Y encima la Copa Libertadores

Más allá de eso, lo que Central tiene confirmado es el partido correspondiente a la quinta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores, ante Universidad de Venezuela, que se jugará el martes 19, en el Gigante. Esto es, si Campaz sufrió alguna lesión muscular, es probable que no llegue en condiciones óptimas tampoco para ese partido.

Hacia afuera no trascendió demasiado, pero a esta altura Almirón seguramente sabe si podrá contar o no con Campaz. De no poder hacerlo, el DT ya debe estar trabajando en una alternativa.

>>Leer más: Con poquito, Central construyó un triunfo de una dimensión gigante: lo acercó más a octavos

Se recuerda que, ante Libertad, quien ingresó en su lugar fue Enzo Copetti, por lo que el centrodelantero es quien más chances tendría. De ser así, podría haber un cambio en el esquema, con tres volantes (Enzo Giménez, Franco Ibarra y Vicente Pizarro), un enganche (Ángel Di María) y dos puntas bien definidos (Copetti y Alejo Veliz).

Otras alternativas

Pero es sólo una presunción, ya que el DT podría mantener el dibujo táctico y apelar a algún otro nombre. De estar bien físicamente, Julián Fernández podría ser una alternativa, lo mismo que el juvenil Giovanni Cantizano, quien viene de ser titular frente a Tigre.

De lo que no hay dudas es que si se confirma la baja de Campaz, el Canalla perdería un futbolista más que importante, hoy quizá el jugador con mayor capacidad de desequilibrio.

Lo que sí está confirmado es la vuelta de Franco Ibarra, el volante central titular por excelencia que tiene el equipo, después de lo que fue su ausencia en el partido por Copa Libertadores.

Mientas no haya información oficial, el nombre de Campaz seguirá generando expectativas, pero el panorama no es el mejor hoy en Arroyito, donde se huele una sensación complicada por el lado del colombiano.

Noticias relacionadas
Gustavo Quinteros tiene números positivos ante Central y también contra Jorge Almirón.

Central-Independiente: las dos estadísticas que favorecen al entrenador del Rojo 

Kevin Gutiérrez fue el capitán de Central en el empate frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.

La reserva de Central sumó un nuevo empate, pero sigue en zona de clasificación

Rodrigo Morínigo contiene el penal de Di María y segundos después parará también el rebote. Pese a eso, Central pudo vencer a Libertad.

El arquero de la doble atajada a Di María contó qué hizo en el momento del disparo

Jaminton Campaz es una de las piezas más desequilibrantes de Central en la ofensiva.

En Central, toda la atención está puesta en el físico de Jaminton Campaz

Ver comentarios

Las más leídas

Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones

Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones

Barrio Abasto: detonaron un supuesto explosivo enviado a dirigente de la Daia

Barrio Abasto: detonaron un supuesto explosivo enviado a dirigente de la Daia

Central-Independiente: las dos estadísticas que favorecen al entrenador del Rojo 

Central-Independiente: las dos estadísticas que favorecen al entrenador del Rojo 

Murió el trabajador que cayó por el hueco de un ascensor en barrio Lourdes

Murió el trabajador que cayó por el hueco de un ascensor en barrio Lourdes

Lo último

El PJ santafesino prende la mesa de acción política para zanjar peleas y enfocar en 2027

El PJ santafesino prende la mesa de acción política para zanjar peleas y enfocar en 2027

La situación de Campaz no pinta sencilla y es duda para el partido ante Independiente

La situación de Campaz no pinta sencilla y es duda para el partido ante Independiente

Central-Independiente por los playoffs: en el Rojo dicen que están atentos al arbitraje y el VAR

Central-Independiente por los playoffs: en el Rojo dicen que están "atentos" al arbitraje y el VAR

Rutas y puertos: el gobierno de Santa Fe aclara que no habrá "ningún impuesto nuevo"

Tras los ruidos por supuestos sobre costos, el gobierno de Maximiliano Pullaro explica el proyecto que busca mantener las rutas que abandonó Nación

Rutas y puertos: el gobierno de Santa Fe aclara que no habrá ningún impuesto nuevo
El PJ santafesino prende la mesa de acción política para zanjar peleas y enfocar en 2027
Política

El PJ santafesino prende la mesa de acción política para zanjar peleas y enfocar en 2027

Amenazas en escuelas: Santa Fe judicializará los casos de quienes no paguen las intimaciones
la region

Amenazas en escuelas: Santa Fe judicializará los casos de quienes no paguen las intimaciones

La Daia lanzó una advertencia tras la denuncia de un artefacto explosivo en Rosario
La Ciudad

La Daia lanzó una advertencia tras la denuncia de un artefacto explosivo en Rosario

Bloquearon el acceso a la autopista Rosario-Buenos Aires en el marco de una protesta
La Ciudad

Bloquearon el acceso a la autopista Rosario-Buenos Aires en el marco de una protesta

Adopción en Rosario: Nata, el chico que pidió una familia en un video viral, ya la tiene
La Ciudad

Adopción en Rosario: Nata, el chico que pidió una familia en un video viral, ya la tiene

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones

Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones

Barrio Abasto: detonaron un supuesto explosivo enviado a dirigente de la Daia

Barrio Abasto: detonaron un supuesto explosivo enviado a dirigente de la Daia

Central-Independiente: las dos estadísticas que favorecen al entrenador del Rojo 

Central-Independiente: las dos estadísticas que favorecen al entrenador del Rojo 

Murió el trabajador que cayó por el hueco de un ascensor en barrio Lourdes

Murió el trabajador que cayó por el hueco de un ascensor en barrio Lourdes

Llega la Shopping fest a Rosario con descuentos de hasta el 30 por ciento y cuotas sin interés

Llega la "Shopping fest" a Rosario con descuentos de hasta el 30 por ciento y cuotas sin interés

Ovación
Central-Independiente por los playoffs: en el Rojo dicen que están atentos al arbitraje y el VAR
Ovación

Central-Independiente por los playoffs: en el Rojo dicen que están "atentos" al arbitraje y el VAR

Central-Independiente por los playoffs: en el Rojo dicen que están atentos al arbitraje y el VAR

Central-Independiente por los playoffs: en el Rojo dicen que están "atentos" al arbitraje y el VAR

Cómo viene la recuperación de Cuti Romero para llegar al Mundial con la selección argentina

Cómo viene la recuperación de Cuti Romero para llegar al Mundial con la selección argentina

Arsenal vs París Saint Germain: cuándo y dónde se juega la final de la Champions League 2026

Arsenal vs París Saint Germain: cuándo y dónde se juega la final de la Champions League 2026

Policiales
Lo encerraron con el auto, reaccionó y un policía retirado le mostró un arma de fuego
Policiales

Lo encerraron con el auto, reaccionó y un policía retirado le mostró un arma de fuego

Rompieron la vidriera de una tienda y robaron ropa con un gancho

Rompieron la vidriera de una tienda y robaron ropa con un gancho

Piden 12 años de cárcel para una acusada de emboscar y matar a una mujer en la calle

Piden 12 años de cárcel para una acusada de emboscar y matar a una mujer en la calle

San Francisquito: una mujer aceptó una condena por integrar banda de drogas

San Francisquito: una mujer aceptó una condena por integrar banda de drogas

La Ciudad
Asma, turnos gratuitos en Rosario para diagnóstico y control

Asma, turnos gratuitos en Rosario para diagnóstico y control

Bloquearon el acceso a la autopista Rosario-Buenos Aires en el marco de una protesta

Bloquearon el acceso a la autopista Rosario-Buenos Aires en el marco de una protesta

Adopción en Rosario: Nata, el chico que pidió una familia en un video viral, ya la tiene

Adopción en Rosario: Nata, el chico que pidió una familia en un video viral, ya la tiene

La Daia lanzó una advertencia tras la denuncia de un artefacto explosivo en Rosario

La Daia lanzó una advertencia tras la denuncia de un artefacto explosivo en Rosario

Murió el trabajador que cayó por el hueco de un ascensor en barrio Lourdes
La Ciudad

Murió el trabajador que cayó por el hueco de un ascensor en barrio Lourdes

LLA de Santa Fe le sigue bajando el tono a una sociedad política con Unidos
Política

LLA de Santa Fe le sigue bajando el tono a una sociedad política con Unidos

Alianza con San Juan para que la minería salga por puertos santafesinos
Economía

Alianza con San Juan para que la minería salga por puertos santafesinos

Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones
La Ciudad

Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones

Una familia perdió todo en el incendió de su casa en el barrio Tango y pide ayuda
La Ciudad

Una familia perdió todo en el incendió de su casa en el barrio Tango y pide ayuda

Newells lanzó otra edición de Canteras de América, donde fue goleador un actual titular

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's lanzó otra edición de Canteras de América, donde fue goleador un actual titular

Todo vacante en el Quini 6, con cinco ganadores santafesinos del Siempre Sale
Información General

Todo vacante en el Quini 6, con cinco ganadores santafesinos del Siempre Sale

Piden 12 años de cárcel para una acusada de emboscar y matar a una mujer en la calle
POLICIALES

Piden 12 años de cárcel para una acusada de emboscar y matar a una mujer en la calle

Secuestran más de 400 kilos de cocaína en una avioneta interceptada en Santa Fe
Policiales

Secuestran más de 400 kilos de cocaína en una avioneta interceptada en Santa Fe

San Francisquito: una mujer aceptó una condena por integrar banda de drogas
Policiales

San Francisquito: una mujer aceptó una condena por integrar banda de drogas

La Bolsa de Comercio pide una infraestructura de cargas adecuada y eficiente
Economía

La Bolsa de Comercio pide una infraestructura de cargas adecuada y eficiente

Industria del mueble: en su peor crisis, apuesta al diseño y maderas nativas
Economía

Industria del mueble: en su peor crisis, apuesta al diseño y maderas nativas

En tres semanas hubo cinco accidentes en obras en construcción en Rosario
La Ciudad

En tres semanas hubo cinco accidentes en obras en construcción en Rosario

Bullrich instó a Adorni a presentar su declaración de bienes de forma inmediata
Política

Bullrich instó a Adorni a presentar su declaración de bienes "de forma inmediata"

Copa Santa Fe: Unión de Álvarez y Pablo VI se preparan para las revanchas

Por Juan Iturrez
Ovación

Copa Santa Fe: Unión de Álvarez y Pablo VI se preparan para las revanchas

PSG empató con Bayern Múnich, lo dejó en el camino y va por el bicampeonato
Ovación

PSG empató con Bayern Múnich, lo dejó en el camino y va por el bicampeonato

Preocupa la seguidilla de robos en el Frigorífico Euro de Villa Gobernador Gálvez
LA REGION

Preocupa la seguidilla de robos en el Frigorífico Euro de Villa Gobernador Gálvez

Hantavirus: el panorama en Santa Fe y cuál es la cepa que genera alerta internacional
La Ciudad

Hantavirus: el panorama en Santa Fe y cuál es la cepa que genera alerta internacional

Milei, con inversores en Los Ángeles para potenciar la llegada de capitales
Política

Milei, con inversores en Los Ángeles para potenciar la llegada de capitales

Fisfe con la CGT: preocupa la caída de la actividad y el empleo en Santa Fe
Economía

Fisfe con la CGT: preocupa la caída de la actividad y el empleo en Santa Fe