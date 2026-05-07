Central, en vilo por Campaz: su situación no pinta sencilla y es duda para el partido ante Independiente

Al extremo canalla le realizaron estudios por la molestia que sufrió contra Libertad. Las alternativas que tiene el entrenador Jorge Almirón

Campaz intenta sacar el centro ante la marca de Robert Rojas, en el triunfo de Central sobre Libertad de Paraguay.

La recta final del semestre llegó con algunas complicaciones para Central , sobre todo de cara al partido por los octavos de final del torneo Apertura, para el cual el entrenador Jorge Almirón podría perder una pieza clave del equipo, lo que le generaría un dolor de cabeza.

El futbolista en cuestión es nada menos que Jaminton Campaz , quien por el momento está más que en duda para el choque del próximo domingo en el Gigante de Arroyito , frente a Independiente.

Al colombiano le realizaron estudios por imágenes, lo que da que pensar que no se trata de una simple molestia. No obstante, el club no informó el resultado de esos estudios (ya casi ni se recuerda cuándo fue la última vez que Central emitió un parte médico), por lo que habrá que ver cómo transcurre el día a día del extremo colombiano.

Por cómo se dieron los hechos, la presencia de Campaz no pinta sencilla. Es que en el partido ante Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores tuvo que ser reemplazado en el entretiempo por una molestia en el posterior. La sola salida del equipo fue lo que en Central encendió algunas alarmas.

>>Leer más: De dónde sopla el viento de cola con el que Central llega a los playoffs de torneo Apertura

Lo cierto es que después de eso llegó la decisión del cuerpo médico de realizarle los estudios pertinentes para confirmar o descartar la existencia de alguna lesión de gravedad. “Se siente el trajín y el desgaste por la doble competencia”, declaró el colombiano tras el choque copero del pasado martes.

Claro que la complicación no es sólo para este partido, sino para el encuentro por los cuartos de final, siempre y cuando el Canalla logre sortear al Rojo de Avellaneda. Es que la instancia de cuartos se jugará apenas unos días después. Si avanza, el equipo de Jorge Almirón volverá a hacerlo el miércoles 13, frente al ganador de cruce entre Estudiantes y Racing.

Campaz2LV Campaz intenta sacar el centro ante la marca de Robert Rojas, en el triunfo de Central sobre Libertad de Paraguay. Leonardo Vincenti / La Capital

Y encima la Copa Libertadores

Más allá de eso, lo que Central tiene confirmado es el partido correspondiente a la quinta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores, ante Universidad de Venezuela, que se jugará el martes 19, en el Gigante. Esto es, si Campaz sufrió alguna lesión muscular, es probable que no llegue en condiciones óptimas tampoco para ese partido.

Hacia afuera no trascendió demasiado, pero a esta altura Almirón seguramente sabe si podrá contar o no con Campaz. De no poder hacerlo, el DT ya debe estar trabajando en una alternativa.

>>Leer más: Con poquito, Central construyó un triunfo de una dimensión gigante: lo acercó más a octavos

Se recuerda que, ante Libertad, quien ingresó en su lugar fue Enzo Copetti, por lo que el centrodelantero es quien más chances tendría. De ser así, podría haber un cambio en el esquema, con tres volantes (Enzo Giménez, Franco Ibarra y Vicente Pizarro), un enganche (Ángel Di María) y dos puntas bien definidos (Copetti y Alejo Veliz).

Otras alternativas

Pero es sólo una presunción, ya que el DT podría mantener el dibujo táctico y apelar a algún otro nombre. De estar bien físicamente, Julián Fernández podría ser una alternativa, lo mismo que el juvenil Giovanni Cantizano, quien viene de ser titular frente a Tigre.

De lo que no hay dudas es que si se confirma la baja de Campaz, el Canalla perdería un futbolista más que importante, hoy quizá el jugador con mayor capacidad de desequilibrio.

Lo que sí está confirmado es la vuelta de Franco Ibarra, el volante central titular por excelencia que tiene el equipo, después de lo que fue su ausencia en el partido por Copa Libertadores.

Mientas no haya información oficial, el nombre de Campaz seguirá generando expectativas, pero el panorama no es el mejor hoy en Arroyito, donde se huele una sensación complicada por el lado del colombiano.