Festival Faro 2026: se confirmó la grilla de artistas

Coorganizado por la Provincia y la Municipalidad, tendrá lugar los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero en el Parque Urquiza. Entrada gratuita, cupo limitado.

15 de enero 2026 · 12:40hs
El Festival Faro

El Festival Faro, un clásico de los veranos rosarinos, reunirá a más de 160 artistas en dos escenarios. 

Se viene una nueva edición del Festival Faro, un nuevo clásico de los veranos rosarinos. El evento, que tendrá lugar los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero en el Parque Urquiza, combina shows en vivo con juegos, experiencias, feria, propuestas gastronómicas y múltiples actividades para disfrutar en familia o con amigos, en un entorno natural y al aire libre.

La propuesta es organizada de manera conjunta por el Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario, con el acompañamiento de aliados estratégicos.

Recientemente, se dio a conocer el line up completo del festival, que reúne a más de 160 artistas, en su mayoría rosarinas y rosarinos. A lo largo de los tres días, se presentarán en dos escenarios: el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito (con capacidad limitada) y un escenario ubicado dentro del predio del parque Urquiza. Por allí pasarán: Baglietto/Vitale, Silvestre y la Naranja, Nuestro Romance, Freddy y Los Solares, Groovin’ Bohemia, Elías Rampello, Plan Divino, Deep Mariano, Lisandro Skar, The Killer Burritos, Las Salieris de Charly, La Grecia, Los Peñaloza, Andrea G + Set de Vinilos, Alejo, Crema, Ser un Girán, Amira, La Pedro Pontes, Matilda, Ike y Los Picantes, Mercedes Borrell, Áurico, Facu Martínez, Avril Allegre, 3 A.M., Mica Ruiz, Azul Velázquez, Abril Borga, DJ Chu Vilchez, DJ Simo, DJ Eugenia Rov y DJ China.

Entradas

Como todos los años, el ingreso al Festival FARO será gratuito. Con el objetivo de ordenar y agilizar el acceso al predio, así como de mejorar la experiencia de todas las personas que participan del evento, en esta edición será necesario obtener previamente las entradas sin cargo a través del sitio web rosario.gob.ar. Las mismas estarán disponibles a partir del martes 20 de enero.

Sobre el Festival Faro

“Una vez más pudimos alinear Municipio y Provincia, en la articulación de políticas culturales que generen este tipo de festivales. Es fundamental para esta ciudad seguir apostando al encuentro y la convivencia; e invitar a todos aquellos que quieran venir de distintos lugares. El festival FARO exhibe lo que se puede hacer cuando hay decisión política de abrir los espacios a la comunidad, de hacer cultura pública. Desde el Ministerio de Cultura, tal como nos pide el gobernador Maximiliano Pullaro, acompañamos y apostamos al encuentro, al uso del espacio público y a disfrutar en comunidad”, aseguró la ministra de Cultura del Gobierno de Santa Fe, Susana Rueda.

“FARO expresa una decisión política clara del municipio: invertir en cultura. En una ciudad que está atravesando un gran presente, este festival pone en valor a nuestros artistas, el espacio público, el encuentro y una forma de vivir y disfrutar Rosario con el orgullo que la ciudad merece”. Además, añadió que “con una grilla diversa, bien rosarina, FARO es una invitación a las rosarinas y rosarinos a ser parte de algo que no pasa en todos lados y que acá en Rosario sí sucede, sucede desde lo público en articulación con el gobierno de la provincia y con empresas que acompañan y apuestan por el desarrollo de la ciudad”, sumó por su parte, el secretario de Cultura y Educación de Rosario, Federico Valentini.

Un festival para todos los sentidos

Faro se consolida como un punto de encuentro en el espacio público que "fomenta el acceso a la cultura local y potencia la difusión de las producciones artísticas rosarinas". En ese sentido, el festival es concebido como una experiencia ciudadana, con actividades para todas las edades y un especial énfasis en las infancias.

El predio contará con dos carpas especialmente pensadas para este público: una dedicada a propuestas de construcción y otra orientada a la primera infancia. Además, el Complejo Astronómico ofrecerá funciones de planetario fulldome, observaciones del cielo y visitas a Experimental. Museo de Ciencias en Movimiento.

En esta edición se suma el Espacio NERD. También formarán parte de la propuesta la Mini Escuela Ciclista, una zona calma y una amplia oferta gastronómica para todos los gustos.

Diseño, creatividad e identidad local

La cuarta edición de Faro será también un punto de encuentro para las industrias creativas de Rosario, con una Feria de Diseño que reunirá a destacados proyectos locales. Participan de esta edición: Apolo Complementos, Analía C. Blanco, Benita, Botanik, Microdancing, Cinta Ácida, Del Marote, El Pez Punteado, Hijas de Bruja, Itayi, La Chancha, Maio siendo Maio, Menine Lua, Mosqoy, MQD, Menna, Rina, Stickers UV Rosario, Yo Argentina Rosario, Muy Rosario y Tienda UNR. Además, habrá una tienda oficial del festival a cargo de la marca rosarina Social.

