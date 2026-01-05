Festival caliente en Deán Funes: Los 4 de Córdoba estallaron en el escenario y cruzaron al locutor en vivo

El histórico grupo folclórico interrumpió su presentación en pleno recital para cuestionar a la organización luego de que intentaran cortar el show antes de lo previsto. "Irrespetuoso" e "impresentable", fueron algunos de los calificativos.

Un momento de fuerte tensión se vivió durante una de las noches del Festival Padre de los Festivales , en la ciudad cordobesa de Deán Funes , cuando el histórico grupo folclórico Los 4 de Córdoba interrumpió su presentación para cuestionar públicamente a la organización del evento. El episodio generó sorpresa entre el público y rápidamente se viralizó en redes sociales.

El conflicto se desató cuando, en pleno show, el locutor del festival subió al escenario para dar por finalizada la actuación del conjunto, pese a que, según señalaron los músicos, aún restaban canciones por interpretar. La situación provocó una inmediata reacción de Víctor Hugo Godoy , una de las voces emblemáticas del grupo, quien tomó el micrófono visiblemente molesto.

“Pará, nosotros no nos vamos. Si querés que nos vayamos es cosa tuya”, lanzó Godoy frente a miles de espectadores, en un intercambio tenso con el presentador. El cantante sostuvo que nunca antes, en 57 años de trayectoria , habían vivido una situación similar.

"Nos dieron 35 minutos y vos a cada rato venís. Estás perdiendo el tiempo. No nos dejás cantar" , lanzó el cantante del grupo contra el presentador que interrumpió varias veces el show.

Lejos de calmarse, el reclamo se profundizó. "Quiero que le den un aplauso grande para este irrespetuoso e impresentable. Nunca en nuestra historia nos habían bajado en medio de una actuación".

Desde el escenario, el conductor Ariel Muñoz intentó poner paños fríos a la situación. "Yo le explico porque usted piensa que yo puedo manejar eso y no es así. En ningún momento uno quiere hacer algo que cause molestia". Sin embargo, sus explicaciones no logró descomprimir el clima, que ya estaba cargado de tensión.

En las horas posteriores, el fragmento del enfrentamiento circuló ampliamente en redes sociales, reavivando el debate sobre el trato a los artistas consagrados en festivales populares y la rigidez de las grillas horarias.

Hasta el momento, la organización del Festival de Deán Funes no emitió un comunicado oficial ampliando su posición sobre lo ocurrido, aunque puertas adentro reconocieron dificultades operativas en una noche marcada por retrasos y cambios en la programación.