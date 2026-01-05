La Capital | Zoom | Córdoba

Festival caliente en Deán Funes: Los 4 de Córdoba estallaron en el escenario y cruzaron al locutor en vivo

El histórico grupo folclórico interrumpió su presentación en pleno recital para cuestionar a la organización luego de que intentaran cortar el show antes de lo previsto. "Irrespetuoso" e "impresentable", fueron algunos de los calificativos.

5 de enero 2026 · 15:17hs
El histórico grupo folclórico Los 4 de Córdoba vivió un momento de fuerte tensión en un festival en Deán Funes.

El histórico grupo folclórico Los 4 de Córdoba vivió un momento de fuerte tensión en un festival en Deán Funes.

Un momento de fuerte tensión se vivió durante una de las noches del Festival Padre de los Festivales, en la ciudad cordobesa de Deán Funes, cuando el histórico grupo folclórico Los 4 de Córdoba interrumpió su presentación para cuestionar públicamente a la organización del evento. El episodio generó sorpresa entre el público y rápidamente se viralizó en redes sociales.

El conflicto se desató cuando, en pleno show, el locutor del festival subió al escenario para dar por finalizada la actuación del conjunto, pese a que, según señalaron los músicos, aún restaban canciones por interpretar. La situación provocó una inmediata reacción de Víctor Hugo Godoy, una de las voces emblemáticas del grupo, quien tomó el micrófono visiblemente molesto.

“Pará, nosotros no nos vamos. Si querés que nos vayamos es cosa tuya”, lanzó Godoy frente a miles de espectadores, en un intercambio tenso con el presentador. El cantante sostuvo que nunca antes, en 57 años de trayectoria, habían vivido una situación similar.

"Nos dieron 35 minutos y vos a cada rato venís. Estás perdiendo el tiempo. No nos dejás cantar", lanzó el cantante del grupo contra el presentador que interrumpió varias veces el show.

Lejos de calmarse, el reclamo se profundizó. "Quiero que le den un aplauso grande para este irrespetuoso e impresentable. Nunca en nuestra historia nos habían bajado en medio de una actuación".

X2Twitter.com_kJYVseijxAXDDMc7_900p

Desde el escenario, el conductor Ariel Muñoz intentó poner paños fríos a la situación. "Yo le explico porque usted piensa que yo puedo manejar eso y no es así. En ningún momento uno quiere hacer algo que cause molestia". Sin embargo, sus explicaciones no logró descomprimir el clima, que ya estaba cargado de tensión.

En las horas posteriores, el fragmento del enfrentamiento circuló ampliamente en redes sociales, reavivando el debate sobre el trato a los artistas consagrados en festivales populares y la rigidez de las grillas horarias.

>>Leer más: La grilla del Festival de Jesús María 2026: día por día, artistas y fechas

Hasta el momento, la organización del Festival de Deán Funes no emitió un comunicado oficial ampliando su posición sobre lo ocurrido, aunque puertas adentro reconocieron dificultades operativas en una noche marcada por retrasos y cambios en la programación.

Noticias relacionadas
Wanda Nara reavivó los rumroes de romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson 

Wanda Nara increpó a Ian Lucas y Evangelina Anderson: "¿Hay romance confirmado?"

Jacob Elordi ganó el premio a mejor actor de reparto en los Critics Choice Awards

"Frankestein" arrasó en los Critics Choice Awards: dónde ver la adaptación con Jacob Elordi

Mickey Rourke tiene una deuda por alquiler impago y están recaudando fondos para evitar que sea desalojado

Mickey Rourke, ícono de los ochenta, pide ayuda a sus seguidores para pagar el alquiler

El Día de Reyes Magos marca el final de las celebraciones de Navidad

Tradición de Reyes Magos: por qué se dejan zapatos para recibir regalos el 6 de enero

Ver comentarios

Las más leídas

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Lo último

La despedida de Central a Ignacio Malcorra: Muchas gracias, bicampeón

La despedida de Central a Ignacio Malcorra: "Muchas gracias, bicampeón"

El próximo clásico entre Newells y Central ya tiene fecha y hora definida

El próximo clásico entre Newell's y Central ya tiene fecha y hora definida

Roly Serrano volvió a enamorarse: el actor está en pareja con una joven actriz 44 años menor

Roly Serrano volvió a enamorarse: el actor está en pareja con una joven actriz 44 años menor

Vuelve el peaje al puente Rosario-Victoria: desde este martes otra vez hay que pagar para cruzar

Después de ocho meses sin cobro, el nuevo concesionario del corredor vial reactiva las cabinas de peaje. Comienzan a regir las nuevas tarifas para autos, motos, camiones y ómnibus. ¿Cuánto costará?

Vuelve el peaje al puente Rosario-Victoria: desde este martes otra vez hay que pagar para cruzar
Tengo miedo, la declaración como testigo del adolescente asesinado en barrio Parque Oeste

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Tengo miedo", la declaración como testigo del adolescente asesinado en barrio Parque Oeste

El próximo clásico entre Newells y Central ya tiene fecha y hora definida
Ovación

El próximo clásico entre Newell's y Central ya tiene fecha y hora definida

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto
Policiales

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Roly Serrano volvió a enamorarse: el actor está en pareja con una joven actriz 44 años menor
Zoom

Roly Serrano volvió a enamorarse: el actor está en pareja con una joven actriz 44 años menor

Dos turistas argentinos fueron detenidos por robar botellas de whisky importado en un súper de Copacabana
Información General

Dos turistas argentinos fueron detenidos por robar botellas de whisky importado en un súper de Copacabana

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Newells sumará a un zaguero santiagueño, de último paso por Huracán

Newell's sumará a un zaguero santiagueño, de último paso por Huracán

Ovación
El próximo clásico entre Newells y Central ya tiene fecha y hora definida
Ovación

El próximo clásico entre Newell's y Central ya tiene fecha y hora definida

El próximo clásico entre Newells y Central ya tiene fecha y hora definida

El próximo clásico entre Newell's y Central ya tiene fecha y hora definida

Malcorra se despidió de Central: Me voy con todos los clásicos ganados

Malcorra se despidió de Central: "Me voy con todos los clásicos ganados"

Jorge Almirón, el nuevo DT: Quiero ser parte de la historia de Central

Jorge Almirón, el nuevo DT: "Quiero ser parte de la historia de Central"

Policiales
Tengo miedo, la declaración como testigo del adolescente asesinado en barrio Parque Oeste

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Tengo miedo", la declaración como testigo del adolescente asesinado en barrio Parque Oeste

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Sorprendente robo en un pueblo santafesino: los ladrones fueron a comprar lechones

Sorprendente robo en un pueblo santafesino: los ladrones fueron a comprar lechones

Detuvieron a un nuevo sospechoso por el crimen de un chico en Tablada

Detuvieron a un nuevo sospechoso por el crimen de un chico en Tablada

La Ciudad
Vuelve el peaje al puente Rosario-Victoria: desde este martes otra vez hay que pagar para cruzar
La Ciudad

Vuelve el peaje al puente Rosario-Victoria: desde este martes otra vez hay que pagar para cruzar

Messi recibió una de las medallas acuñadas en el marco de la celebración del Tricentenario de Rosario

Messi recibió una de las medallas acuñadas en el marco de la celebración del Tricentenario de Rosario

Después del incendio, la familia proteccionista pudo reponer los electrodomésticos 

Después del incendio, la familia proteccionista pudo reponer los electrodomésticos 

Santa Fe sale a controlar camiones con sobrepeso y advierte multas carísimas

Santa Fe sale a controlar camiones con sobrepeso y advierte multas "carísimas"

Llega la Feria Especial de Reyes para ayudar a niños en situación de vulnerabilidad
LA CIUDAD

Llega la Feria Especial de Reyes para ayudar a niños en situación de vulnerabilidad

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones
Policiales

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo millonario que se sorteará este miércoles
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo millonario que se sorteará este miércoles

Rosario hace historia con fútbol playa de elite mundial
La Ciudad

Rosario hace historia con fútbol playa de elite mundial

El tiempo en Rosario: el lunes se mantiene la máxima y seguiría despejado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el lunes se mantiene la máxima y seguiría despejado

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto
Policiales

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Un accidente que reavivó las denuncias por el estado crítico de la ruta 136
Información General

Un accidente que reavivó las denuncias por el estado crítico de la ruta 136

La lista de Almirón en Central: qué jugadores inician la pretemporada y cuáles no
Ovación

La lista de Almirón en Central: qué jugadores inician la pretemporada y cuáles no

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Fluvial y quieren inaugurar en junio
La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Fluvial y quieren inaugurar en junio

Otra tragedia cerca de Gualeguaychú: tres muertos tras un choque frontal
Información General

Otra tragedia cerca de Gualeguaychú: tres muertos tras un choque frontal

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente
Policiales

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente

Avanza el tercer carril de la autopista a Santa Fe: la mano a Rosario ya está terminada
La Ciudad

Avanza el tercer carril de la autopista a Santa Fe: la mano a Rosario ya está terminada

Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados
La Ciudad

Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados

Gremios denuncian una aceleración inflacionaria y critican cifras del Indec
Economía

Gremios denuncian una aceleración inflacionaria y critican cifras del Indec

Murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay
La Ciudad

Murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay

Central: Almirón ya está en Rosario para iniciar su trabajo como entrenador

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: Almirón ya está en Rosario para iniciar su trabajo como entrenador

Proyecciones 2026: reglas de juego claras, pero con sectores muy ajustados

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Proyecciones 2026: reglas de juego claras, pero con sectores muy ajustados

Reino Unido y Francia atacaron instalaciones de Isis en Siria
El Mundo

Reino Unido y Francia atacaron instalaciones de Isis en Siria

En su aniversario 122, los Bomberos Zapadores sumaron equipamiento
La Ciudad

En su aniversario 122, los Bomberos Zapadores sumaron equipamiento

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil

Por Claudio Berón

Policiales

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil