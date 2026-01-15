La Capital | Zoom | Falleció

Falleció Melania Pérez, una de las voces emblemáticas del folklore argentino

La reconocida artista salteña falleció a los 76 años y fue despedida con tristeza por sus colegas y el público.

15 de enero 2026 · 11:08hs
La salteña Melania Pérez

La salteña Melania Pérez, una de las voces más emblemáticas del folklore argentino, falleció este miércoles a los 76 años

Melania Pérez, una de las voces emblemáticas del folklore argentino, falleció a los 76 años. La artista salteña fue una referente de su provincia y pasó por los escenarios más prestigiosos de Argentina y también del resto del mundo.

Su carrera cobró impulso en 1965, cuando comenzó a integrar el grupo vocal Las Voces Blancas junto a Stella Crisci, Aurora Daruich, Jorge Semino y Edgardo Gustavo Moragas. Este proyecto no sólo le permitió hacer giras nacionales e internacionales, sino que le valió su primera consagración en el Festival de Cosquín en 1967.

Más adelante, comenzó una etapa clave en su recorrido con el grupo Vale Cuatro, bajo la dirección del “Cuchi” Leguizamón. En los años ochenta, formó el Dúo Herencia junto a Icho Vaca, su esposo.

Como solista, Melania Pérez editó el disco “Luz del aire”, donde interpretó la obra de autores como César Perdiguero, Armando Tejada Gómez, Manuel Castilla, Eduardo Falú y el propio Leguizamón.

Teresa Parodi: "Ningún lenguaje del arte puede estar ajeno a la comunidad de la que forma parte"

Su segundo álbum, “Igual que el agua… cantando”, llegó en 2002, con producción de León Gieco y con la colaboración de referentes como Jaime Torres, Alfredo Ábalos, Peteco Carabajal, Colacho Brizuela y Lucho González. Este trabajo le significó una nominación a los Premios Gardel como Mejor Intérprete Femenina de Folclore.

Si bien Pérez se radicó en Buenos Aires en los años 2000, hace varios años decidió volver a su querida Salta, donde falleció el pasado 14 de enero.

La artista Teresa Parodi fue una de las que despidió a Melania en redes, tras conocerse la noticia de su partida. ”Melania Pérez, la del canto grande. No hay adiós que te alcance. Estoy tan triste que no puedo escribir nada. Enojada con la muerte que te lleva. Pero no dejaremos Melania que muera tu voz amada", escribió la correntina en Instagram, junto a una foto de la artista homenajeada.

