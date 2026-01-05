La Capital | Zoom | festival

La grilla del Festival de Jesús María 2026: día por día, artistas y fechas

El Festival de Jesús María celebra su edición 60 con una grilla histórica y diez noches de música, doma y tradición del 8 al 18 de enero

5 de enero 2026 · 09:57hs
Toda la información sobre el Festival de Jesús María 2026

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026 se prepara para celebrar sus 60 años como uno de los eventos culturales más importantes de la Argentina y de Latinoamérica. La tradicional cita cordobesa tendrá lugar del jueves 8 al domingo 18 de enero en el Anfiteatro José Hernández, con una propuesta que combina música en vivo, jineteada, tradiciones rurales y espectáculos para toda la familia.

La ciudad de Jesús María volverá a convertirse en epicentro del verano festivalero. La 60ª edición reunirá a figuras consagradas del folklore, el cuarteto, la cumbia y la música popular, junto a nuevas generaciones de artistas.

Como cada año, el festival ofrecerá el Campeonato Nacional e Internacional de Jineteada, peñas tradicionales, feria de artesanías regionales, gastronomía típica argentina, destrezas gauchas y espectáculos de danza.

Grilla completa del Festival de Jesús María 2026

Será imposible no mover el cuerpo al ritmo de los distintos artistas que conforman la grilla del icónico festival cordobés. Cada jornada contará con diversas presentaciones que prometen extenderse hasta la madrugada. A continuación, los espectáculos que se desplegarán:

Jueves 8 de enero

  • Jairo
  • Destino San Javier
  • Natalia Pastorutti
  • Damián Córdoba
  • Los Nombradores del Alba
  • Decime Chango
  • Bien Argentino

Viernes 9 de enero

  • Q’ Lokura
  • Los 4 de Córdoba
  • Los Palmeras
  • Lautaro Rojas
  • Ángelo Aranda
  • DJ Fer Palacio

Sábado 10 de enero

  • Abel Pintos
  • Los Herrera
  • Los Trajinantes
  • Los Nocheros
  • Sant2
  • Mati Rojas

Domingo 11 de enero

  • Piko Frank
  • Lázaro Caballero
  • Christian Herrera
  • Campedrinos
  • Lucas Sugo
  • Magui Olave

Lunes 12 de enero

  • Los Tekis
  • Ke Personajes
  • La T y La M
  • Kepianco
  • Diableros Jujeños
  • Ceibo

Martes 13 de enero

  • Sergio Galleguillo
  • LBC y Euge Quevedo
  • Juan Fuentes
  • Carafea
  • Jessica Benavidez

Miércoles 14 de enero

  • Luciano Pereyra
  • La Konga
  • Nahuel Pennisi
  • Maggie Cullen
  • La Callejera

Jueves 15 de enero

  • Soledad
  • Paquito Ocaño
  • El Indio Lucio Rojas
  • Los Carabajal
  • Chequelo
  • Orellana Lucca

Viernes 16 de enero

  • Las Voces de Orán
  • Chaqueño Palavecino
  • El Loco Amato
  • Loy Carrizo
  • Cabales y Canto 4
  • Los Alonsitos

Sábado 17 de enero

  • Jorge Rojas
  • Ulises Bueno
  • Ahyre
  • Cazzu
  • La Clave Trío
  • Guitarreros

Domingo 18 de enero

  • Rally Barrionuevo
  • Los Manseros Santiagueños
  • Dúo Coplanacu
  • Flor Paz
  • DesaKta2
  • Simón Aguirre

Cómo ver el Festival de Jesús María en vivo

Para aquellos que deseen seguir el evento desde sus hogares, el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María será transmitido en vivo de forma online desde el canal de YouTube del festival. Asimismo, será televisado por varios canales de TV tales como la TV Pública Argentina y Canal 10 (Córdoba).

El horario de transmisión será desde las 21 hasta las 3 de la madrugada. Para conocer el horario exacto de presentación de los artistas y saber cuándo sintonizar, se puede consultar el Instagram oficial del festival (@festivaljesusmariaoficial).

