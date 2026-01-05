La grilla del Festival de Jesús María 2026: día por día, artistas y fechas

El Festival de Jesús María celebra su edición 60 con una grilla histórica y diez noches de música, doma y tradición del 8 al 18 de enero

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026 se prepara para celebrar sus 60 años como uno de los eventos culturales más importantes de la Argentina y de Latinoamérica. La tradicional cita cordobesa tendrá lugar del jueves 8 al domingo 18 de enero en el Anfiteatro José Hernández, con una propuesta que combina música en vivo, jineteada, tradiciones rurales y espectáculos para toda la familia.

La ciudad de Jesús María volverá a convertirse en epicentro del verano festivalero. La 60ª edición reunirá a figuras consagradas del folklore, el cuarteto, la cumbia y la música popular , junto a nuevas generaciones de artistas.

Como cada año, el festival ofrecerá el Campeonato Nacional e Internacional de Jineteada, peñas tradicionales, feria de artesanías regionales, gastronomía típica argentina, destrezas gauchas y espectáculos de danza.

Grilla completa del Festival de Jesús María 2026

Será imposible no mover el cuerpo al ritmo de los distintos artistas que conforman la grilla del icónico festival cordobés. Cada jornada contará con diversas presentaciones que prometen extenderse hasta la madrugada. A continuación, los espectáculos que se desplegarán:

Jueves 8 de enero

Jairo

Destino San Javier

Natalia Pastorutti

Damián Córdoba

Los Nombradores del Alba

Decime Chango

Bien Argentino

Viernes 9 de enero

Q’ Lokura

Los 4 de Córdoba

Los Palmeras

Lautaro Rojas

Ángelo Aranda

DJ Fer Palacio

Sábado 10 de enero

Abel Pintos

Los Herrera

Los Trajinantes

Los Nocheros

Sant2

Mati Rojas

Domingo 11 de enero

Piko Frank

Lázaro Caballero

Christian Herrera

Campedrinos

Lucas Sugo

Magui Olave

Lunes 12 de enero

Los Tekis

Ke Personajes

La T y La M

Kepianco

Diableros Jujeños

Ceibo

Martes 13 de enero

Sergio Galleguillo

LBC y Euge Quevedo

Juan Fuentes

Carafea

Jessica Benavidez

Miércoles 14 de enero

Luciano Pereyra

La Konga

Nahuel Pennisi

Maggie Cullen

La Callejera

Jueves 15 de enero

Soledad

Paquito Ocaño

El Indio Lucio Rojas

Los Carabajal

Chequelo

Orellana Lucca

Viernes 16 de enero

Las Voces de Orán

Chaqueño Palavecino

El Loco Amato

Loy Carrizo

Cabales y Canto 4

Los Alonsitos

Sábado 17 de enero

Jorge Rojas

Ulises Bueno

Ahyre

Cazzu

La Clave Trío

Guitarreros

Domingo 18 de enero

Rally Barrionuevo

Los Manseros Santiagueños

Dúo Coplanacu

Flor Paz

DesaKta2

Simón Aguirre

Cómo ver el Festival de Jesús María en vivo

Para aquellos que deseen seguir el evento desde sus hogares, el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María será transmitido en vivo de forma online desde el canal de YouTube del festival. Asimismo, será televisado por varios canales de TV tales como la TV Pública Argentina y Canal 10 (Córdoba).

El horario de transmisión será desde las 21 hasta las 3 de la madrugada. Para conocer el horario exacto de presentación de los artistas y saber cuándo sintonizar, se puede consultar el Instagram oficial del festival (@festivaljesusmariaoficial).