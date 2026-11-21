El músico viene a la ciudad por partida doble, para invitar a sus “Charlas informales” y presentarse con “Hello! El unplugged”

Fernando Samalea es casi sinónimo de rock nacional, aunque una breve interacción con él deja en claro que reniega de toda descripción grandilocuente. Se lo suele referir como el baterista histórico de Charly García y Gustavo Cerati, pero tocó (y toca) con todos. Hacer una lista de los músicos que acompañó y las bandas que integró ocuparía gran parte de esta nota. En cambio, es más sintético, y quizás más justo a la hora de una caracterización, afirmar que su humildad es directamente proporcional a su trayectoria y su talento.

Una faceta quizás menos conocida de Samalea es que también es bandoneonista y escritor. Tiene cuatro libros publicados (el más reciente en diciembre de 2025, titulado “Viviendo el futuro”) en los que narra en primera persona sus infinitas peripecias con la música y sus andanzas con diversas generaciones de artistas, y reflexiona profundamente sobre el oficio.

En una línea similar se desarrollan sus “Charlas informales”, que este fin de semana tendrán lugar en Rosario. En una clara demostración de su genuina simpleza, Fernando propone un formato distinto al de una conferencia o una clínica musical: un encuentro en ronda, sin micrófono ni escritorio, donde el público puede conversar con él, hacer preguntas y compartir sus propias experiencias. La idea es que sea un espacio de intercambio genuino, sin solemnidades, donde todos tengan lugar para hablar. La cita es hoy sábado 21 de noviembre, a las 17, en el bar El Cairo (Santa Fe 1102), con entrada libre y gratuita.

Mientras tanto, el domingo 22, en Casa Brava (Riccheri 120) se podrá ver en vivo el costado más reconocido del músico: ejecutando las inolvidables baterías de las canciones de García, en el marco del show “Hello! El unplugged”.

El espectáculo que celebra el emblemático concierto de MTV es llevado adelante por varios de los músicos que participaron de aquella grabación en 1995. Además de Samalea, están el Zorrito Von Quintiero y los hermanos Érica y Ulises Di Salvo (en violín y cello respectivamente). La formación se completa con Emme en voz, Santiago Maurino en guitarra, Matías Mango en piano y Michelle Bliman en saxo.

En octubre pasado, eligieron Rosario para presentarse por primera vez fuera de Buenos Aires y agotaron entradas rápidamente. Esta vez, todavía quedan algunos tickets para el domingo, y es realmente una propuesta imperdible para cualquiera que en algún momento se haya sentido conmovido por la música de Charly.



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Antes de su visita a la ciudad por partida doble, Samalea dialogó con La Capital y dio detalles de ambas propuestas, con la elocuencia de siempre.

Me pareció muy interesante de la actividad del sábado que te corrés a la vez del lugar del experto y de la solemnidad, y en cambio se invita a una ronda de encuentro e intercambio. ¿Cómo y por qué lo pensaste de esta manera?

Claro, son encuentros “sociológicos”. Distintos entre sí ya que, por lógica, dependen de quienes asistan. Nunca dejé de considerarme aprendiz y amateur, y ni por asomo daría clínicas de batería o lecciones de nada. Se trata de hablar un rato con los pibes y pibas y conocer algo de sus inquietudes. “Conversaremos a lo criollo, en ronda, sin micrófono ni escritorio” es la premisa. Que sea algo entretenido, sin dinero de por medio. Algunos vendrán curiosos sobre tal show de García, grabación de Cerati, Fabi, Calamaro, los Kuryakis u otros artistas con los cuales tuve la suerte de tocar, pero es seguro que terminarán contando vivencias propias. Me entusiasma que la charla de este sábado sea en el bar El Cairo, nada menos, inmortalizado por Fontanarrosa y la “Mesa de los galanes”, al lado del mítico cine. Suelo encontrar buenas excusas para visitar Rosario a menudo, con la complicidad del amigo Giacomini.

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Lógicamente sos un referente para varias generaciones de músicos. ¿Cómo llevás ese rol de maestro, quizás involuntario?

¡Totalmente involuntario! “Maestro no, que ganan muy poco”, solía decir Moris con humor negro, ante la tragicomedia de la realidad nacional. Mi rol es como te decía antes: un ida y vuelta entre lo que pude guardarme de mis andanzas a lo largo del tiempo y lo que observo en las nuevas generaciones. Suelo aprender también de los jóvenes de antaño, trazando guiños futuristas por sobre mis fantasías: reaparecen los artistas de Montparnasse de principios de siglo, los dadaístas, las cruzadas nacionales y europeas de Victoria Ocampo, los beatniks de los cincuenta, Paul y Jane Bowles, los hippies californianos, las movidas de Tánger, todo un menjunje en mi cabeza. Jóvenes de hoy y de ayer al mismo tiempo, digamos.

En tu más reciente libro de memorias, “Viviendo el futuro”, hablás mucho de las nuevas generaciones de músicos y tu vínculo con ellos. Hablando de maestros, ¿qué has aprendido de estos músicos más jóvenes?

El encanto de cuando está todo por hacerse, el brillo inigualable de la juventud, la sensación de “tu momento” y la sabiduría para desarrollar eso. Desde los ochenta, voy por la quinta década de ver y departir con nuevos veinteañeros. Así descubro tecnologías, modas, tendencias o formas de hablar. Es fascinante. Me he dado gustos enormes, acompañando con la Orquesta Hypnofon a Ca7riel & Paco, Chita, Taichu, Neo Pistea, BB Asul, Marilina Bertoldi y demás. También disfruto grabando y viajando junto a mi compañera Michelle Bliman y su proyecto de neo soul y rhythm & blues. Ella es un gran referente para mí. Fui parte de su disco “Lúmina”, bajo producción de Fran Cirimele, que incluyó participaciones de Iñaki Colombo, Javier Malosetti, Malvina Borges, Andrés Rot y el cantante Goyo Degano, de Bandalos Chinos, con quienes, dicho sea de paso, hicimos Bandalos Gypsies en los conciertos de Francia. Además, acompaño a Joaco Burgos, un compositor y pianista muy joven, en plan rocknacionalero y alto vuelo, que se las trae. Estuvimos en el Teatro Lavardén y en un festival del Parque Independencia, hace poquito.

Samalea junto a sus compañeros del show "Hello! El unplugged" Foto: Say Calandrino

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En tus libros y entrevistas queda claro que no sos una persona nostálgica. La nostalgia es una emoción que está bastante en auge hoy en día, y que atraviesa varias formas de arte. Sin embargo en tus libros, e incluso en el show del Unplugged que están haciendo, veo un ejercicio de memoria más que un acto de nostalgia. ¿Cómo ves esto?

Me prefiero futurista de alma. La nostalgia es bien nuestra, pero intento aplicar la inteligencia emocional, coqueteando con ciertas dosis de locura y surrealismo, por qué no, como la carta El Loco del Tarot. Llegado el caso, preferiría rescatar cosas del pasado y ponerlas en vigencia, en plan alquimista, mezclando sabores, aromas y sonidos.

El Unplugged y las canciones eternas de Charly García

Hablando del Unplugged, hace poco estuvieron en Rosario y pronto vuelven. Estuve en el show de octubre y en la previa hablé con el Zorrito. Me gustaría que me cuentes, desde tu lugar, cómo viviste el proceso del armado del show y cómo estás viviendo estas fechas, el volver a ese repertorio junto con algunos miembros de la banda original.

Es como un sueño, y se fue dando de a poco, codo a codo con el empuje indispensable de la gente de La Fábrica, donde lo fuimos desarrollando. Así nos reencontramos con los hermanos Di Salvo, y se sumaron Matías Mango, Santi Maurino, la propia Michelle y Emme en voz, que le da un toque maravilloso a esas canciones. Hasta lo presentamos en el Teatro Coliseo, con una producción deslumbrante, y por suerte volvemos a Casa Brava el domingo.

Es realmente muy emocionante ver lo que pasa en el público en el Unplugged, desde que suenan tus primeros golpes de batería, tan distintivos, en la intro “Yendo de la cama al living”, hasta los pogos que en algún momento se desatan. ¿Cómo vivís esto desde el escenario?

¡Es lo máximo! La mente es mecánica y nos permite recrear sensaciones y pasar nuevamente por ahí. Todos deseamos homenajear a Charly. Desde “Vida”, se doblegó generación tras generación. Amante del cine de Mel Brooks, Groucho Marx y Woody Allen, pudo metamorfosearse como “hippie chic” en los setenta, “moderno” en los ochenta, “conceptual” en los noventa y “mitológico” a partir del año 2000, construyendo un concepto de sí mismo.

Samalea en el escenario con Charly Foto: Ada Moreno

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Hablaba con el Zorrito de que las nuevas generaciones, los adolescentes de hoy, están escuchando mucho el rock nacional de los setenta, y mucho en particular a García. Para muchos de ellos, e incluso para algunas generaciones posteriores, verlos a ustedes tocar el Unplugged es lo más cercano a vivir en vivo esos temas. ¿Qué te pasa con eso?

Básicamente, tocamos lo que conocemos, con todo el fervor, para quienes se interesen. Te confieso que le escapo al rótulo “legendario”. No por intentar perpetuar la juventud, ya que soy muy consciente del paso del tiempo y del lugar que cada uno debe ocupar en cada etapa, dejando el espacio de las novedades a los que vienen. Pero hay algo misterioso: en general no dejamos de conectar con la infancia, la adolescencia y los valores aprendidos desde entonces.

Después de toda una vida con la música, ¿qué te sorprende todavía?

Infinidad de cosas: la adrenalina antes de cada concierto (como si siempre fuese la primera vez), el olor de los instrumentos o las diferentes salas y escenarios, la energía de la gente, las idiosincrasias disímiles que uno descubre al tener la fortuna de girar por todos lados, los aviones, los cuartos de hotel, el trance de la interpretación musical colectiva, la emoción de las melodías o acordes, el pulso del ritmo. Tantas cosas. Y además tenemos el cine, el teatro, los libros, que nos mantienen la ilusión intacta. Salvando distancias, sigo nutriendo de los principios de mis héroes cinematográficos o literarios, afrontando riesgos con la mayor valentía posible. Vivir dentro de mis zapatos, entre varios proyectos superpuestos, podría asemejarse a estar amarrado a la punta de un cohete espacial, pero mi capacidad de asombro anda bastante bien y confío en que se mantendrá así.