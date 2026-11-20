A casi un año del inicio de su nueva etapa de gestión, la firma registra inversiones, mayor producción y crecimiento del empleo

A casi un año del inicio de su nueva etapa de gestión, Nueva Vicentin Argentina presenta avances concretos en su proceso de recuperación industrial y comercial, con resultados en materia de inversiones, producción, empleo y cumplimiento de los compromisos asumidos.

Bajo la conducción del Grupo Grassi , la firma puso en marcha un programa de inversiones destinado a la mejora, modernización y puesta a punto de sus activos industriales, que contempla desembolsos por aproximadamente USD 100 millones entre 2026 y 2027. El plan incluye la recuperación de tareas de mantenimiento postergadas y mejoras orientadas a incrementar la confiabilidad operativa, la seguridad y la eficiencia de las instalaciones.

Los avances también se reflejan en la actividad productiva. Nueva Vicentin Argentina prevé cerrar 2026 con el mayor volumen de producción registrado en cada una de sus plantas desde la campaña 2017/18, consolidando la recuperación de su capacidad industrial y el aprovechamiento de sus instalaciones.

“Asumimos el desafío de recuperar una compañía con un enorme potencial industrial y humano. En menos de un año logramos normalizar las operaciones, recuperar capacidad productiva y avanzar en el cumplimiento de nuestros compromisos. Estos resultados son fruto del trabajo de nuestros equipos y de una estrategia de largo plazo que combina inversión, eficiencia y nuevas oportunidades de crecimiento”, señaló Mariano Grassi, presidente de Nueva Vicentin Argentina.

Uno de los principales indicadores de esta nueva etapa es la evolución del empleo. La dotación efectiva del conjunto de empresas, incluidas las incorporadas a partir de la adquisición de Vicentin, pasó de 1.201 colaboradores en diciembre de 2025 a 1.319 en octubre de 2026, lo que representa un crecimiento del 9,8%.

En paralelo, se normalizó el pago íntegro y en término de los salarios, se regularizaron deudas por $650 millones correspondientes a cuotas sindicales e intereses y se abonaron otros $60 millones por diferencias de gratificaciones de 2024 y 2025.

Asimismo, el ausentismo promedio de los cuatro establecimientos relevados se redujo del 9,38% en 2025 al 5% en 2026, en el marco de un proceso de transformación cultural enfocado en la seguridad, la cercanía con los equipos, el desarrollo de liderazgos y la gestión por objetivos.

Otro de los ejes centrales de la gestión es el cumplimiento del acuerdo de cramdown. A fines de octubre de 2026, se han cancelado acreencias por más de USD 40 millones, con una proyección de alcanzar los USD 75 millones al cierre del año, a través de las distintas alternativas contempladas en el acuerdo.

En particular, la denominada Opción A, que permite cancelar hasta el 200% de las acreencias mediante el abastecimiento de soja, ya registró entregas por 2,9 millones de toneladas provenientes de productores y fideicomisos.

La normalización de las operaciones también permitió recuperar la continuidad y previsibilidad de las relaciones comerciales, tanto en el mercado local como en el internacional.

Este proceso se apoya en la red comercial del Grupo, la experiencia de los equipos incorporados a la conducción y las sinergias generadas a partir de los acuerdos con Bunge y Cargill, que contribuyen a fortalecer la actividad y las perspectivas de desarrollo de la compañía.