La carta de Fito Páez a Charly García en su cumpleaños: "Una de las personas que más amo"

Charly García cumple 75 años. En medio de la vigilia y los saludos de sus fanáticos, el ícono del rock argentino también recibió este viernes mensajes de amigos y de otros artistas. Entre ellos se destacó el de Fito Páez, que le dedicó unas conmovedoras palabras en sus redes sociales.
A las 12 en punto de la noche, el músico rosarino compartió una carta abierta dedicada a Charly, acompañada por una serie de fotografías que retratan distintos momentos de su historia juntos. La carta también estuvo acompañada por una canción, "Cerca de la revolución", el tema de García en el que participó Fito, musicalizó la publicación.
Cabe recordar que la historia entre ambos comenzó a principios de los años 80, cuando Fito pasó de ser un admirador confeso de Charly a convertirse en uno de sus músicos. Desde entonces, construyeron una amistad que atravesó más de cuatro décadas.
El posteo de Fito Páez
“Feliz cumpleaños a una de las personas que más amo en este mundo”, comenzó escribiendo Fito Páez en su carta dedicada a Charly García.
“Sin él, no sé si hubiera descubierto todos los mundos que descubrí; sin él, no sé si hubiera soportado momentos insoportables; sin él, no hubiera entendido tan temprano algunas cosas que después fueron esenciales para vivir”, expresó, al recordar la influencia que el músico tuvo en su vida personal y artística.
Luego, el artista rosarino le agradeció a Charly por "ser la música, ese se lenguaje desconocido para tantos hoy en día". Y sumó: " Gracias por tantas risas y complicidades todos estos años”.
Páez también habló de la música, destacó su libertad y autenticidad. "Cuando escucho tu música, canto tus letras, toco tus canciones o simplemente estudio tus maneras, mi espíritu se inflama de libertad y alegría… incluso en tus momentos más darkis”, escribió.
“Artista necesario y obligado. Te guste o no te guste, no importa, a él no le importa. Ese es el magma de su ser”, describió.
Finalmente, cerró el homenaje con una posdata sobre la amistad que mantienen hace años. “PD: Siempre en telepatía, like always, diciéndonos lo imposible de comprender a los demás”, concluyó.
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