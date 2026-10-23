La carta de Fito Páez a Charly García en su cumpleaños: "Una de las personas que más amo"

El músico rosarino saludó a su amigo con un texto, fotos de ambos a lo largo de los años y también una canción

Charly García cumple 75 años. En medio de la vigilia y los saludos de sus fanáticos, el ícono del rock argentino también recibió este viernes mensajes de amigos y de otros artistas. Entre ellos se destacó el de Fito Páez , que le dedicó unas conmovedoras palabras en sus redes sociales.

A las 12 en punto de la noche, el músico rosarino compartió una carta abierta dedicada a Charly, acompañada por una serie de fotografías que retratan distintos momentos de su historia juntos . La carta también estuvo acompañada por una canción, "Cerca de la revolución" , el tema de García en el que participó Fito, musicalizó la publicación.

Cabe recordar que la historia entre ambos comenzó a principios de los años 80, cuando Fito pasó de ser un admirador confeso de Charly a convertirse en uno de sus músicos. Desde entonces, construyeron una amistad que atravesó más de cuatro décadas.

El posteo de Fito Páez

“Feliz cumpleaños a una de las personas que más amo en este mundo”, comenzó escribiendo Fito Páez en su carta dedicada a Charly García.

“Sin él, no sé si hubiera descubierto todos los mundos que descubrí; sin él, no sé si hubiera soportado momentos insoportables; sin él, no hubiera entendido tan temprano algunas cosas que después fueron esenciales para vivir”, expresó, al recordar la influencia que el músico tuvo en su vida personal y artística.

Luego, el artista rosarino le agradeció a Charly por "ser la música, ese se lenguaje desconocido para tantos hoy en día". Y sumó: " Gracias por tantas risas y complicidades todos estos años”.

Páez también habló de la música, destacó su libertad y autenticidad. "Cuando escucho tu música, canto tus letras, toco tus canciones o simplemente estudio tus maneras, mi espíritu se inflama de libertad y alegría… incluso en tus momentos más darkis”, escribió.

“Artista necesario y obligado. Te guste o no te guste, no importa, a él no le importa. Ese es el magma de su ser”, describió.

Finalmente, cerró el homenaje con una posdata sobre la amistad que mantienen hace años. “PD: Siempre en telepatía, like always, diciéndonos lo imposible de comprender a los demás”, concluyó.

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