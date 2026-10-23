La Capital | Zoom | Charly García

Charly García cumple 75 años: salió a saludar a los fanáticos que fueron a su casa

El músico saludó a quienes lo esperaron frente a su casa con canciones, carteles y dedicatorias. La vigilia reunió a fanáticos de distintas generaciones

23 de octubre 2026 · 09:35hs
Google Seguir a La Capital en Google
Cumple años Charly García

Cumple años Charly García

Charly García cumple 75 años este viernes 23 de octubre y sus fanáticos volvieron a reunirse frente al edificio donde vive, en la esquina de Coronel Díaz y avenida Santa Fe, en la ciudad de Buenos Aires. Como ocurre cada año, los seguidores del músico esperaron la llegada de su cumpleaños con canciones, carteles y mensajes dedicados a uno de los artistas fundamentales del rock argentino.

La vigilia convocó a personas de distintas edades que llegaron con banderas, muñecos, fotografías y carteles alusivos al músico. Algunos exhibieron tatuajes con su rostro y otros usaron máscaras que reproducían sus rasgos. La vereda se transformó en un punto de encuentro atravesado por la música y el reconocimiento a su trayectoria.

View this post on Instagram

Canciones y mensajes para Charly García

A medida que avanzó la noche, las canciones de García se convirtieron en protagonistas del homenaje. Los asistentes cantaron temas de distintas etapas de su carrera, acompañados por aplausos y teléfonos que registraron el encuentro.

>> Leer más: El inesperado encuentro entre Charly García y Julieta Venegas en Argentina

La música sonó también en instrumentos instalados junto al público. Hubo interpretaciones con teclados, guitarras y violines, además de una cantante que ofreció versiones del repertorio del artista frente al edificio.

La fachada y los vidrios del lugar se llenaron de dedicatorias, dibujos, flores y mensajes escritos a mano. Entre los carteles podían leerse frases como “Esquina Charly García” y “Homenaje al artista fundamental de la música argentina”.

Cintas negras, papeles con nombres, partituras y flores de distintos colores completaron la intervención colectiva. Cada mensaje sumó una expresión de afecto de quienes se acercaron para celebrar los 75 años del músico.

Noticias relacionadas
El espectáculo Hello! El unplugged, que repasa el histórico show de MTV de Charly García, sumó una fecha para el 22 de octubre en Rosario

"Hello!" llega a Rosario para celebrar el histórico MTV Unplugged de Charly García

Valentino Merlo ganó el premio como Mejor Artista Revelación Masculino en la primera edición de los Martín Fierro de la Música

Valentino Merlo, del Saladillo a los escenarios: "La palabra imposible ya no existe en mi vida"

Amnésico es el film de 2022 que los usuarios están reproduciendo en Netflix

Netflix sumó un film policial de acción de menos de 90 minutos

Te conozco es una de las miniseries más nuevas de Netflix

Tres series que no salen de lo más visto en Netflix

Las más leídas

Fuerte temporal de granizo: piedras del tamaño de un huevo y destrozos

Fuerte temporal de granizo: piedras del tamaño de un huevo y destrozos

Soledad Pastorutti habló sobre la enfermedad de su papá: Reconoció mi voz

Soledad Pastorutti habló sobre la enfermedad de su papá: "Reconoció mi voz"

Allanamientos en Rosario por un cargamento de 640 kilos de marihuana

Allanamientos en Rosario por un cargamento de 640 kilos de marihuana

Crecida del Paraná: prevén que el río supere los 4 metros

Crecida del Paraná: prevén que el río supere los 4 metros

Lo último

Pullaro en Exphortar: La horticultura tiene una potencialidad muy grande

Pullaro en Exphortar: "La horticultura tiene una potencialidad muy grande"

Violencia digital en un colegio rosarino: investigan la viralización de fotos falsas de alumnas

Violencia digital en un colegio rosarino: investigan la viralización de fotos falsas de alumnas

Cumbre del peronismo para ordenar la interna y defender las Paso nacionales

Cumbre del peronismo para ordenar la interna y defender las Paso nacionales

Violencia digital en un colegio rosarino: investigan la viralización de fotos falsas de alumnas

Las autoridades prohibieron el uso de celulares e implementaron la ley Ema. Se presume el uso de IA para modificar imágenes. Los acusados dejaron de ir a clases
Violencia digital en un colegio rosarino: investigan la viralización de fotos falsas de alumnas
Lo atacaron a balazos mientras bebía con un amigo y lo hirieron en la cabeza
Policiales

Lo atacaron a balazos mientras bebía con un amigo y lo hirieron en la cabeza

El Niño: el aumento de lluvias ya dispara los precios de verduras y hortalizas

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

El Niño: el aumento de lluvias ya dispara los precios de verduras y hortalizas

El Senado de Santa Fe dio la media sanción a la nueva ley contra la violencia de género
Política

El Senado de Santa Fe dio la media sanción a la nueva ley contra la violencia de género

Santa Fe cerró una histórica compensación de deudas con la Nación
Economía

Santa Fe cerró una histórica compensación de deudas con la Nación

Prohibición de los cuidacoches: cómo serán las multas y las sanciones

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Prohibición de los cuidacoches: cómo serán las multas y las sanciones

Las más leídas
Fuerte temporal de granizo: piedras del tamaño de un huevo y destrozos

Fuerte temporal de granizo: piedras del tamaño de un huevo y destrozos

Soledad Pastorutti habló sobre la enfermedad de su papá: Reconoció mi voz

Soledad Pastorutti habló sobre la enfermedad de su papá: "Reconoció mi voz"

Allanamientos en Rosario por un cargamento de 640 kilos de marihuana

Allanamientos en Rosario por un cargamento de 640 kilos de marihuana

Crecida del Paraná: prevén que el río supere los 4 metros

Crecida del Paraná: prevén que el río supere los 4 metros

Jerónimo Gómez Mattar, titular en Newells y seguido por varios equipos del extranjero

Jerónimo Gómez Mattar, titular en Newell's y seguido por varios equipos del extranjero

Ovación
Futsal: Banco Nación va por un batacazo histórico y la gloria ante Pinocho en la final de la Copa Argentina

Por Leandro Garbossa, para La Capital
Ovación

Futsal: Banco Nación va por un batacazo histórico y la gloria ante Pinocho en la final de la Copa Argentina

Futsal: Banco Nación va por un batacazo histórico y la gloria ante Pinocho en la final de la Copa Argentina

Futsal: Banco Nación va por un batacazo histórico y la gloria ante Pinocho en la final de la Copa Argentina

Estudiantes venció por penales a Flamengo y jugará la final de la Libertadores

Estudiantes venció por penales a Flamengo y jugará la final de la Libertadores

Totoras recibe la doble fecha final de un campeonato mundial de motociclismo: el Flat track

Totoras recibe la doble fecha final de un campeonato mundial de motociclismo: el Flat track

Policiales
Lo atacaron a balazos mientras bebía con un amigo y lo hirieron en la cabeza
Policiales

Lo atacaron a balazos mientras bebía con un amigo y lo hirieron en la cabeza

Condenado a perpetua por irrumpir en una casa de Villa Gobernador Gálvez y matar al dueño a tiros

Condenado a perpetua por irrumpir en una casa de Villa Gobernador Gálvez y matar al dueño a tiros

Corrupción en la Andis: el juez Lijo citó a indagatoria a los dueños de la droguería Suizo Argentina

Corrupción en la Andis: el juez Lijo citó a indagatoria a los dueños de la droguería Suizo Argentina

Allanamientos en Rosario por un cargamento de 640 kilos de marihuana

Allanamientos en Rosario por un cargamento de 640 kilos de marihuana

La Ciudad
Violencia digital en un colegio rosarino: investigan la viralización de fotos falsas de alumnas
La Ciudad

Violencia digital en un colegio rosarino: investigan la viralización de fotos falsas de alumnas

Policías asistieron a una bebé que había sufrido convulsiones en zona sur

Policías asistieron a una bebé que había sufrido convulsiones en zona sur

El Niño: el aumento de lluvias ya dispara los precios de verduras y hortalizas

El Niño: el aumento de lluvias ya dispara los precios de verduras y hortalizas

Prohibición de los cuidacoches: cómo serán las multas y las sanciones

Prohibición de los cuidacoches: cómo serán las multas y las sanciones

Caso Ivana Garcilazo: Está en juego la libertad de que uno pueda caminar con sus colores
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: "Está en juego la libertad de que uno pueda caminar con sus colores"

Messi recordó a su papá antes de recibir un premio en España: Decía que siempre había una jugada más

Messi recordó a su papá antes de recibir un premio en España: "Decía que siempre había una jugada más"

Se renovó el alerta naranja por tormentas fuertes para Rosario y la región
La ciudad

Se renovó el alerta naranja por tormentas fuertes para Rosario y la región

Reconquista: cuatro condenados por lavado tras el hallazgo de $357 millones en una camioneta
Policiales

Reconquista: cuatro condenados por lavado tras el hallazgo de $357 millones en una camioneta

La Justicia procesó a Espert en la causa por presunto lavado de dinero
Política

La Justicia procesó a Espert en la causa por presunto lavado de dinero

Alerta por El Niño: Santa Fe armó un mapa de obras en 100 localidades con mayor riesgo
La Región

Alerta por El Niño: Santa Fe armó un mapa de obras en 100 localidades con mayor riesgo

Turismo Carretera en el parque de la Independencia: ¿dónde hay cortes de tránsito?
La Ciudad

Turismo Carretera en el parque de la Independencia: ¿dónde hay cortes de tránsito?

La historia detrás del cumple viral del Quini 6: Quedó fascinado con la música
La Ciudad

La historia detrás del cumple viral del Quini 6: "Quedó fascinado con la música"

Argentina, allá vamos: el papa León XIV le confirmó su visita al país a una pareja santafesina
La Región

"Argentina, allá vamos": el papa León XIV le confirmó su visita al país a una pareja santafesina

Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha
Información General

Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha

Ley de discapacidad: en Santa Fe celebran los cambios pero advierten por el financiamiento
La Ciudad

Ley de discapacidad: en Santa Fe celebran los cambios pero advierten por el financiamiento

Dos adolescentes de 13 y 15 años heridos en una balacera en zona oeste
Policiales

Dos adolescentes de 13 y 15 años heridos en una balacera en zona oeste

Un prófugo armado mintió con un DNI y quiso coimear a la policía: Háganme zafar
Policiales

Un prófugo armado mintió con un DNI y quiso coimear a la policía: "Háganme zafar"

Corral: Vamos a hacer una reforma de seguridad, pero no a libro cerrado
Política

Corral: "Vamos a hacer una reforma de seguridad, pero no a libro cerrado"

Tras meses de abandono, comienzan a desmalezar Circunvalación 
La Ciudad

Tras meses de abandono, comienzan a desmalezar Circunvalación 

Lácteos Verónica podría reactivar una de sus plantas en Santa Fe 
Economía

Lácteos Verónica podría reactivar una de sus plantas en Santa Fe 

Síndrome de Phelan-McDermid: la enfermedad genética que busca salir del anonimato en Argentina

Por Ricardo Terán
Salud

Síndrome de Phelan-McDermid: la enfermedad genética que busca salir del anonimato en Argentina

Concejo: acuerdan evitar que taxis y remises realicen el servicio de cadetería
La Ciudad

Concejo: acuerdan evitar que taxis y remises realicen el servicio de cadetería

Arrancó la siembra de soja en el centro norte santafesino y apunta a cubrir 1,1 millón de hectáreas
Agro

Arrancó la siembra de soja en el centro norte santafesino y apunta a cubrir 1,1 millón de hectáreas

Dos detenidos acusados de una violenta agresión a una mujer en la zona sur
Policiales

Dos detenidos acusados de una violenta agresión a una mujer en la zona sur