Charly García cumple 75 años: salió a saludar a los fanáticos que fueron a su casa

El músico saludó a quienes lo esperaron frente a su casa con canciones, carteles y dedicatorias. La vigilia reunió a fanáticos de distintas generaciones

Charly García cumple 75 años este viernes 23 de octubre y sus fanáticos volvieron a reunirse frente al edificio donde vive , en la esquina de Coronel Díaz y avenida Santa Fe , en la ciudad de Buenos Aires. Como ocurre cada año, los seguidores del músico esperaron la llegada de su cumpleaños con canciones, carteles y mensajes dedicados a uno de los artistas fundamentales del rock argentino.

La vigilia convocó a personas de distintas edades que llegaron con banderas, muñecos, fotografías y carteles alusivos al músico. Algunos exhibieron tatuajes con su rostro y otros usaron máscaras que reproducían sus rasgos. La vereda se transformó en un punto de encuentro atravesado por la música y el reconocimiento a su trayectoria.

A medida que avanzó la noche, las canciones de García se convirtieron en protagonistas del homenaje. Los asistentes cantaron temas de distintas etapas de su carrera, acompañados por aplausos y teléfonos que registraron el encuentro.

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La música sonó también en instrumentos instalados junto al público. Hubo interpretaciones con teclados, guitarras y violines, además de una cantante que ofreció versiones del repertorio del artista frente al edificio.

La fachada y los vidrios del lugar se llenaron de dedicatorias, dibujos, flores y mensajes escritos a mano. Entre los carteles podían leerse frases como “Esquina Charly García” y “Homenaje al artista fundamental de la música argentina”.

Cintas negras, papeles con nombres, partituras y flores de distintos colores completaron la intervención colectiva. Cada mensaje sumó una expresión de afecto de quienes se acercaron para celebrar los 75 años del músico.