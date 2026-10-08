Estrenos de cine en Rosario: suspenso argentino, dramas extranjeros y documentales musicales

Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.
Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 8 de octubre. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas
Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.
Aunque el streaming ocupa un lugar cada vez más importante en el mundo audiovisual, la experiencia de disfrutar una película en la pantalla grande mantiene una mística única. Ir al cine continúa siendo una excelente alternativa para salir de casa, compartir un momento y disfrutar del tiempo libre.
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La producción argentina dice presente en la cartelera de este jueves con “La casa”, un film de suspenso dirigido por Gustavo Triviño y protagonizado por Diego Peretti y Cesar Troncoso (“El Eternauta”). Fabian Arenillas, Mariano Argento y La Joaqui completan el reparto.
La historia sigue a Hugo Vaca (Peretti), un hombre que tras muchos años de trabajo en una multinacional es despedido y debe enfrentarse al duro mercado laboral. Desesperado, conoce a un grupo de inversores que ofrecen comprarle su casa al 50 por ciento de su valor pero con la posibilidad de habitarla hasta que muera. Acorralado, acepta el trato.
Rob Savage dirige este thriller de suspenso del productor James Wan (“El conjuro”, “La noche del demonio”) y Blumhouse Atomic (“Backrooms”, “Obsession”). Cuenta con el protagonismo de Jessica Chastain, Jay Duplass y Arabella Olivia Clark.
La película se mete en el oscuro mundo de una joven llamada Bela, que forma una relación con una entidad siniestra que se parece a su madre en su propia casa.
Inspirada en una historia real, esta comedia dramática italiana llenó las salas de cine italianas y se llevó el premio Nastro d'Argento a mejor comedia. Está dirigida por Riccardo Milani y protagonizada por Diego Abatantuono, Virginia Raffaele, Aldo Baglio y Geppi Cucciari.
En la costa sur de Cerdeña, Efisio, un pastor humilde, se niega a vender la casa donde nació a un empresario que quiere levantar un resort de lujo. Su hija queda dividida entre irse y quedarse, y la disputa termina en manos de una jueza local.
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Una de las películas de aventuras más entrañables de los últimos tiempos vuelve a las salas de cine a festejar sus 20 años. Dirigida por John Lasseter y producida por Disney, la película cuenta con música original del tres veces ganador del Premio de la Academia, Randy Newman.
“Cars” sigue al inolvidable Rayo McQueen, un audaz y presumido auto de carreras. Esta joven promesa del automovilismo llega al tranquilo pueblo de Radiador Springs, en la Ruta 66, y conoce a los personajes más peculiares: Doc Hudson, Mate y Sally. A partir de una serie de eventos, McQueen descubre que la vida es acerca del recorrido, y no de la meta final.
“Hope: el primer impacto” llega desde Corea con una trama de acción, ciencia ficción y thriller. Dirigida por Na Hong-Jin, la cinta cuenta con las actuaciones de Hwang Jung-min, Zo In-sung, Hoyeon, Michael Fassbender y Alicia Vikander.
En el film, la policía investiga a una misteriosa criatura que ha destruido un pueblo remoto. Al encontrar a la bestia en un bosque cercano, unos cazadores terminan convirtiéndose en su presa, con el desastre alcanzando proporciones cósmicas en la mayor superproducción de la historia del cine coreano.
El lunes 12 de octubre llega “Always Lalisa”, un documental musical que sigue a la superestrella mundial Lisa durante un año transformador lejos de “Blackpink”, el fenómeno del K-pop que la convirtió en una de las artistas más reconocidas del mundo. Dirigido por Sue Kim, el documental sigue el primer capítulo de Lisa en su carrera solista.
Íntima y reveladora, la producción muestra a una artista en una encrucijada, siguiendo un año de riesgos, reinvención y autodescubrimiento.
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En el Mississippi de 1966, un joven agente del FBI es enviado a investigar una oleada de brutales asesinatos de líderes de los derechos civiles. Obligado a trabajar junto al famoso sicario de la mafia Greg Scarpa, se ve arrastrado a una caza mortal en la que la justicia y la venganza empiezan a confundirse.
Dirigido por Elegance Bratton, este thriller de acción cuenta con las actuaciones de Mark Wahlberg, Yahya Abdul-Mateen II, Giancarlo Esposito y Nicole Beharie.
El sábado 10 de octubre, los fanáticos de Queen tienen un plan asegurado en las salas de cine, ya que se estrena “Queen Budapest”, la película original y remasterizada del concierto de Queen en el Népstadion de Budapest, el 27 de julio de 1986. La cinta cuenta con una nueva y dinámica mezcla de audio, que incluye muchas de las canciones favoritas de Queen como “Bohemian Rhapsody”, “Crazy Little Thing Called Love”, “I Want To Break Free” y “We Are The Champions”.
Dirigida por János Zsombolyai, la cinta retrata un evento tan importante para las autoridades húngaras y la industria cinematográfica, que reunió a cientos de camarógrafos y creadores para grabarlo y conservarlo como un recuerdo para el futuro.
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A la par de los estrenos que desembarcaron el 8 de octubre, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.
"Resident evil: noche cero" (Suspenso): De la mente del visionario cineasta Zach Cregger llega una emocionante —y aterradora— reinvención de la franquicia Resident Evil. En una historia completamente nueva, Resident Evil sigue a Bryan (Austin Abrams), un mensajero médico que, sin saberlo, se ve envuelto en una carrera por la supervivencia llena de acción y sin tregua cuando una noche fatídica y espantosa se convierte en un caos a su alrededor.
"Coyote vs ACME" (Aventuras): Después de décadas fallando en atrapar al Correcaminos, el Coyote decide hacer lo impensado: demandar a ACME, la compañía responsable de todos los productos defectuosos que arruinaron sus planes. En el juicio más absurdo de la historia, la comedia y la animación se mezclan en una batalla legal que podría cambiar el destino del desierto… para siempre.
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