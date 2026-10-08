Estrenos de cine en Rosario: suspenso argentino, dramas extranjeros y documentales musicales

Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 8 de octubre. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

Diego Peretti protagoniza uno de los estrenos de la cartelera de cine de Rosario

Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.

Aunque el streaming ocupa un lugar cada vez más importante en el mundo audiovisual, la experiencia de disfrutar una película en la pantalla grande mantiene una mística única. Ir al cine continúa siendo una excelente alternativa para salir de casa, compartir un momento y disfrutar del tiempo libre.

La producción argentina dice presente en la cartelera de este jueves con “La casa”, un film de suspenso dirigido por Gustavo Triviño y protagonizado por Diego Peretti y Cesar Troncoso (“El Eternauta”). Fabian Arenillas, Mariano Argento y La Joaqui completan el reparto.

La historia sigue a Hugo Vaca (Peretti), un hombre que tras muchos años de trabajo en una multinacional es despedido y debe enfrentarse al duro mercado laboral. Desesperado, conoce a un grupo de inversores que ofrecen comprarle su casa al 50 por ciento de su valor pero con la posibilidad de habitarla hasta que muera. Acorralado, acepta el trato.

“Madre siniestra” (Título original "Other Mommy"). Estados Unidos, 93 minutos.

Rob Savage dirige este thriller de suspenso del productor James Wan (“El conjuro”, “La noche del demonio”) y Blumhouse Atomic (“Backrooms”, “Obsession”). Cuenta con el protagonismo de Jessica Chastain, Jay Duplass y Arabella Olivia Clark.

La película se mete en el oscuro mundo de una joven llamada Bela, que forma una relación con una entidad siniestra que se parece a su madre en su propia casa.

“La vida es así” (Título original: "La vita va così"). Italia, 118 minutos.

Inspirada en una historia real, esta comedia dramática italiana llenó las salas de cine italianas y se llevó el premio Nastro d'Argento a mejor comedia. Está dirigida por Riccardo Milani y protagonizada por Diego Abatantuono, Virginia Raffaele, Aldo Baglio y Geppi Cucciari.

En la costa sur de Cerdeña, Efisio, un pastor humilde, se niega a vender la casa donde nació a un empresario que quiere levantar un resort de lujo. Su hija queda dividida entre irse y quedarse, y la disputa termina en manos de una jueza local.

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“Cars” 20 aniversario. Estados Unidos, 121 minutos.

Una de las películas de aventuras más entrañables de los últimos tiempos vuelve a las salas de cine a festejar sus 20 años. Dirigida por John Lasseter y producida por Disney, la película cuenta con música original del tres veces ganador del Premio de la Academia, Randy Newman.

“Cars” sigue al inolvidable Rayo McQueen, un audaz y presumido auto de carreras. Esta joven promesa del automovilismo llega al tranquilo pueblo de Radiador Springs, en la Ruta 66, y conoce a los personajes más peculiares: Doc Hudson, Mate y Sally. A partir de una serie de eventos, McQueen descubre que la vida es acerca del recorrido, y no de la meta final.

“Hope: el primer impacto”. Corea, 157 minutos.

“Hope: el primer impacto” llega desde Corea con una trama de acción, ciencia ficción y thriller. Dirigida por Na Hong-Jin, la cinta cuenta con las actuaciones de Hwang Jung-min, Zo In-sung, Hoyeon, Michael Fassbender y Alicia Vikander.

En el film, la policía investiga a una misteriosa criatura que ha destruido un pueblo remoto. Al encontrar a la bestia en un bosque cercano, unos cazadores terminan convirtiéndose en su presa, con el desastre alcanzando proporciones cósmicas en la mayor superproducción de la historia del cine coreano.

“Always Lalisa”. Estados Unidos, 100 minutos.

El lunes 12 de octubre llega “Always Lalisa”, un documental musical que sigue a la superestrella mundial Lisa durante un año transformador lejos de “Blackpink”, el fenómeno del K-pop que la convirtió en una de las artistas más reconocidas del mundo. Dirigido por Sue Kim, el documental sigue el primer capítulo de Lisa en su carrera solista.

Íntima y reveladora, la producción muestra a una artista en una encrucijada, siguiendo un año de riesgos, reinvención y autodescubrimiento.

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“A cualquier precio” (Título original "By Any Means"). Estados Unidos, 106 minutos.

En el Mississippi de 1966, un joven agente del FBI es enviado a investigar una oleada de brutales asesinatos de líderes de los derechos civiles. Obligado a trabajar junto al famoso sicario de la mafia Greg Scarpa, se ve arrastrado a una caza mortal en la que la justicia y la venganza empiezan a confundirse.

Dirigido por Elegance Bratton, este thriller de acción cuenta con las actuaciones de Mark Wahlberg, Yahya Abdul-Mateen II, Giancarlo Esposito y Nicole Beharie.

“Queen Budapest”. Gran Bretaña, 97 minutos

El sábado 10 de octubre, los fanáticos de Queen tienen un plan asegurado en las salas de cine, ya que se estrena “Queen Budapest”, la película original y remasterizada del concierto de Queen en el Népstadion de Budapest, el 27 de julio de 1986. La cinta cuenta con una nueva y dinámica mezcla de audio, que incluye muchas de las canciones favoritas de Queen como “Bohemian Rhapsody”, “Crazy Little Thing Called Love”, “I Want To Break Free” y “We Are The Champions”.

Dirigida por János Zsombolyai, la cinta retrata un evento tan importante para las autoridades húngaras y la industria cinematográfica, que reunió a cientos de camarógrafos y creadores para grabarlo y conservarlo como un recuerdo para el futuro.

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Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcaron el 8 de octubre, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

"Verity: la sombra de un engaño" (Suspenso): Anne Hathaway y Dakota Johnson protagonizan esta adaptación de la novela best-seller de Colleen Hoover. Narra la historia de la reconocida autora Verity Crawford y de Lowen Ashleigh, una escritora en apuros que se traslada a la remota finca de los Crawford para trabajar como escritora fantasma de Verity. Cuando Lowen encuentra las escalofriantes notas autobiográficas de Verity, se debate entre las inquietantes y retorcidas confesiones sobre su vida y su esposo.

Anne Hathaway y Dakota Johnson protagonizan esta adaptación de la novela best-seller de Colleen Hoover. Narra la historia de la reconocida autora Verity Crawford y de Lowen Ashleigh, una escritora en apuros que se traslada a la remota finca de los Crawford para trabajar como escritora fantasma de Verity. Cuando Lowen encuentra las escalofriantes notas autobiográficas de Verity, se debate entre las inquietantes y retorcidas confesiones sobre su vida y su esposo. “Digger” (Comedia): Protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Alejandro G. Iñárritu, la película sigue a Digger Rockwell, un excéntrico, millonario y poderoso magnate petrolero de Texas. Siendo el hombre más poderoso del mundo, Digger emprende una frenética misión para demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que ha desatado destruya todo.

Protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Alejandro G. Iñárritu, la película sigue a Digger Rockwell, un excéntrico, millonario y poderoso magnate petrolero de Texas. Siendo el hombre más poderoso del mundo, Digger emprende una frenética misión para demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que ha desatado destruya todo. “Vértigo 2” (Suspenso): En esta secuela de "Vertigo", la película de 2022, dos amigas se enfrentan a nuevas alturas en Tailandia, donde un terreno impredecible, la exposición extrema y la falta de lugares donde refugiarse llevarán la supervivencia mucho más lejos que antes.

En esta secuela de "Vertigo", la película de 2022, dos amigas se enfrentan a nuevas alturas en Tailandia, donde un terreno impredecible, la exposición extrema y la falta de lugares donde refugiarse llevarán la supervivencia mucho más lejos que antes. “Guardianes del museo 2: los tesoros de Egipto” (Aventuras): En esta nueva historia de la dupla de gatos, la trama se traslada a Egipto, donde Vincent y Cleopatra son ahora padres de dos traviesos gatitos y ansían vivir nuevas aventuras. Todo comienza cuando el ratón Maurice encuentra un antiguo papiro con un mapa que revela el camino hacia el Genio Egipcio. El problema es que el Genio concede un único deseo cada mil años, y todos quieren cosas distintas. En Egipto harán nuevos amigos y enemigos, visitarán las majestuosas Pirámides, navegarán por el Nilo y descubrirán túneles secretos en Luxor.

En esta nueva historia de la dupla de gatos, la trama se traslada a Egipto, donde Vincent y Cleopatra son ahora padres de dos traviesos gatitos y ansían vivir nuevas aventuras. Todo comienza cuando el ratón Maurice encuentra un antiguo papiro con un mapa que revela el camino hacia el Genio Egipcio. El problema es que el Genio concede un único deseo cada mil años, y todos quieren cosas distintas. En Egipto harán nuevos amigos y enemigos, visitarán las majestuosas Pirámides, navegarán por el Nilo y descubrirán túneles secretos en Luxor. “Escondida en mi cabeza” (Comedia): Erni, un veinteañero encantador pero inmaduro, que trabaja en un parque de atracciones. En un mismo día, su jefe Tony lo despide y Coni, la chica que le gusta, decide tomar distancia. Hundido en la decepción, Erni termina en un bar donde conoce a “Young Geezer”, quien lo convence de invertir su indemnización por despido en Bitcoins. La noche se vuelve desenfrenada e imprudente, y Erni protagoniza un accidente que lo deja en coma. Catorce años después, Erni despierta y se encuentra con que el mundo cambió, y su mundo también: sus amores desaparecieron y su madre, al borde del colapso, está llena de deudas. Sin embargo, la inversión que hizo la noche del accidente, ahora vale millones. El único problema es que no recuerda la contraseña para acceder a su fortuna.

Erni, un veinteañero encantador pero inmaduro, que trabaja en un parque de atracciones. En un mismo día, su jefe Tony lo despide y Coni, la chica que le gusta, decide tomar distancia. Hundido en la decepción, Erni termina en un bar donde conoce a “Young Geezer”, quien lo convence de invertir su indemnización por despido en Bitcoins. La noche se vuelve desenfrenada e imprudente, y Erni protagoniza un accidente que lo deja en coma. Catorce años después, Erni despierta y se encuentra con que el mundo cambió, y su mundo también: sus amores desaparecieron y su madre, al borde del colapso, está llena de deudas. Sin embargo, la inversión que hizo la noche del accidente, ahora vale millones. El único problema es que no recuerda la contraseña para acceder a su fortuna. "Avengers Endgame: Bonus - INFINITY VISION" (Acción): Tras los devastadores acontecimientos que acabaron con la mitad de la población mundial, los héroes restantes luchan por seguir adelante. En última instancia, deben unir sus fuerzas para restablecer el orden y la armonía en el universo y recuperar a sus seres queridos en un dramático enfrentamiento contra Thanos.

Tras los devastadores acontecimientos que acabaron con la mitad de la población mundial, los héroes restantes luchan por seguir adelante. En última instancia, deben unir sus fuerzas para restablecer el orden y la armonía en el universo y recuperar a sus seres queridos en un dramático enfrentamiento contra Thanos. "El corazón de la bestia" (Drama): Tras un terrible accidente aéreo, el oficial de las Fuerzas Especiales James Belmont (Brad Pitt) y su perro de combate, Odin, quedan varados en lo profundo de la naturaleza salvaje de Alaska. Juntos, se ven obligados a librar una brutal lucha por la supervivencia contra los elementos. Del aclamado cineasta David Ayer, El corazón de la bestia es un intenso thriller de aventuras que explora el vínculo inquebrantable entre un hombre y su mejor amigo mientras se enfrentan a su mayor batalla hasta el momento.

Tras un terrible accidente aéreo, el oficial de las Fuerzas Especiales James Belmont (Brad Pitt) y su perro de combate, Odin, quedan varados en lo profundo de la naturaleza salvaje de Alaska. Juntos, se ven obligados a librar una brutal lucha por la supervivencia contra los elementos. Del aclamado cineasta David Ayer, El corazón de la bestia es un intenso thriller de aventuras que explora el vínculo inquebrantable entre un hombre y su mejor amigo mientras se enfrentan a su mayor batalla hasta el momento. "La isla olvidada" (Aventuras) : La isla olvidada sigue a Jo y Raissa, dos recién graduadas de bachillerato que han sido mejores amigas desde la primaria, pero que ahora están a punto de emprender caminos separados. Mientras celebran su última noche juntas, Jo y Raissa se topan con un misterioso portal que las transporta a la fantástica isla de Nakali, repleta de criaturas mágicas y mitológicas de las que crecieron escuchando historias contadas por sus familias filipinas. Algunas de estas figuras se convertirán en amigas, otras en enemigas. Acompañadas por el bienintencionado pero desventurado hombre-perro Raww y una pequeña pero poderosa manada de amigos, Jo y Raissa deben enfrentarse a la temible Manananggal, la criatura más temida de la isla. Cuando descubren que los recuerdos de toda su amistad son el precio a pagar por volver a casa, Jo y Raissa se verán obligadas a encontrar una forma de abandonar la isla antes de olvidarse la una de la otra para siempre.

: La isla olvidada sigue a Jo y Raissa, dos recién graduadas de bachillerato que han sido mejores amigas desde la primaria, pero que ahora están a punto de emprender caminos separados. Mientras celebran su última noche juntas, Jo y Raissa se topan con un misterioso portal que las transporta a la fantástica isla de Nakali, repleta de criaturas mágicas y mitológicas de las que crecieron escuchando historias contadas por sus familias filipinas. Algunas de estas figuras se convertirán en amigas, otras en enemigas. Acompañadas por el bienintencionado pero desventurado hombre-perro Raww y una pequeña pero poderosa manada de amigos, Jo y Raissa deben enfrentarse a la temible Manananggal, la criatura más temida de la isla. Cuando descubren que los recuerdos de toda su amistad son el precio a pagar por volver a casa, Jo y Raissa se verán obligadas a encontrar una forma de abandonar la isla antes de olvidarse la una de la otra para siempre. "Resident evil: noche cero" (Suspenso): De la mente del visionario cineasta Zach Cregger llega una emocionante —y aterradora— reinvención de la franquicia Resident Evil. En una historia completamente nueva, Resident Evil sigue a Bryan (Austin Abrams), un mensajero médico que, sin saberlo, se ve envuelto en una carrera por la supervivencia llena de acción y sin tregua cuando una noche fatídica y espantosa se convierte en un caos a su alrededor.

"Coyote vs ACME" (Aventuras): Después de décadas fallando en atrapar al Correcaminos, el Coyote decide hacer lo impensado: demandar a ACME, la compañía responsable de todos los productos defectuosos que arruinaron sus planes. En el juicio más absurdo de la historia, la comedia y la animación se mezclan en una batalla legal que podría cambiar el destino del desierto… para siempre.

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"La noche del demonio: están entre nosotros" (Terror): Amelia Eve interpreta a Gemma, una joven madre que cría a su hija en la casa donde creció y descubre que puede viajar al Más Allá, el reino purgatorial de las almas perdidas en el corazón del universo de Insidious. Cuando algo maligno la persigue, Gemma descubre una habilidad que lo cambia todo: no solo puede entrar al Más Allá, sino que también puede traer de vuelta al mundo real a quienes viven allí. Una vez que los demonios se dan cuenta de su poder, nuestro mundo se convierte en su patio de recreo.

Amelia Eve interpreta a Gemma, una joven madre que cría a su hija en la casa donde creció y descubre que puede viajar al Más Allá, el reino purgatorial de las almas perdidas en el corazón del universo de Insidious. Cuando algo maligno la persigue, Gemma descubre una habilidad que lo cambia todo: no solo puede entrar al Más Allá, sino que también puede traer de vuelta al mundo real a quienes viven allí. Una vez que los demonios se dan cuenta de su poder, nuestro mundo se convierte en su patio de recreo. "Yo, Narciso" (Comedia): Rocío Flores (Natalia Oreiro), profesora universitaria de sociología, escribe un libro sobre el narcisismo moderno. Para entender mejor a su “sujeto”, decide estudiarlo desde adentro y elige como caso a Máximo Rey (Adrián Suar), un carismático cirujano plástico. Bajo una falsa identidad, Rocío se hará pasar por una paciente interesada en un retoque estético y de esta manera busca observar y analizar a Máximo sin ser descubierta. Pero las consultas pronto se convierten en citas donde él despliega todo su encanto. Rocío, decidida a mantener el vínculo sin caer en su juego, inventa excusas cada vez más absurdas para mantenerlo a raya. Cuando Máximo descubre que se ha enamorado de ella, “el experimento” se descontrola. ¿Podrá Rocío completar su investigación sin convertirse en víctima de su propio plan? Yo, narciso, es una comedia de enredos.

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"Spider-Man: un nuevo día" (Acción): Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de Sin regreso a casa, y Peter ahora es un adulto que vive completamente solo, habiéndose borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no lo conoce, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad —un Spider-Man a tiempo completo—, pero a medida que las exigencias se intensifican, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás.

Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de Sin regreso a casa, y Peter ahora es un adulto que vive completamente solo, habiéndose borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no lo conoce, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad —un Spider-Man a tiempo completo—, pero a medida que las exigencias se intensifican, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás. "La Odisea" (Acción): Christopher Nolan presenta su nueva película, La Odisea, una épica de acción mitológica filmada alrededor del mundo utilizando la tecnología IMAX. La Odisea está protagonizada por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson y Lupita Nyong’o, con Zendaya y Charlize Theron.

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Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

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