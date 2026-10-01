Llegó a Netflix "La sustancia", la nominada película de terror corporal con Demi Moore

Tras su estreno en 2024, el film de Coralie Fargeat llega a Netflix con una crítica social muy vigente y muchas expectativas

Netflix le dio la bienvenida a una de las películas más comentadas del último tiempo. “La sustancia”, protagonizada por Demi Moore y Margaret Qualley , desembarcó en la plataforma de la N roja después de su paso por los cines en 2024/2025 y por otros gigantes del streaming.

Dirigida por Coralie Fargeat, este drama de terror corporal y suspenso explora todo lo que significa ser mujer , con especial énfasis en las presiones sociales sobre los cuerpos y el envejecimiento , desde una perspectiva desafiante, futurista y original. Exagerada y grotesca, no deja de lado la comedia y la exageración desmedida para realizar una crítica social.

La trama sigue a una actriz en decadencia llamada Elisabeth Sparkle (Demi Moore) que cae totalmente en una cruda angustia luego de que su jefe la despida del programa de aeróbics. Buscando una solución a su situación, Elisabeth se inyecta un misterioso suero que promete convertirla en una mejor versión de ella misma . Pero cada innovación viene con un precio que pagar y pronto ese deseo de volver a ser joven se transforma en una pesadilla.

Con cinco nominaciones a los Oscar y cinco a los Globos de Oro , la película despertó todo tipo de reacciones por parte del público. Sin dudas, se convirtió en una de las películas imperdibles de los últimos tiempos, y ahora que se encuentra en Netflix, le dará la oportunidad de conocerla a nuevos usuarios.

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De qué se trata “La sustancia”

La historia comienza cuando Elisabeth Sparkle (Demi Moore), una actriz con experiencia que se dedica actualmente a conducir un programa fitness, es despedida por su jefe por ser considerada demasiado mayor. Atormentada por la sensación de que acabó su momento, Elisabeth se encuentra con una misteriosa sustancia que promete crear su mejor versión, pero sin detallar demasiado el procedimiento.

Al ingerirla, la sustancia produce una especie de “otra Elisabeth” llamada Sue (interpretada por Margaret Qualley) que sale de su propio cuerpo. La sustancia le recuerda siempre que son una sola, pero deben turnarse para vivir mientras la otra permanece inconsciente, y deben cambiar de cuerpo cada 7 días obligatoriamente.

A medida que avanza la trama, la ambición de Sue y las inseguridades de Elisabeth van complicando el vínculo entre ambas. La película va girando hacia el terror corporal cuando los abusos por parte de ambas empiezan a tener consecuencias graves e irreversibles. El conflicto va escalonando tensamente hasta alcanzar un punto extremadamente violento y grotesco.

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Trailer de “La sustancia”