La Capital | Zoom | Netflix

Llegó a Netflix "La sustancia", la nominada película de terror corporal con Demi Moore

Tras su estreno en 2024, el film de Coralie Fargeat llega a Netflix con una crítica social muy vigente y muchas expectativas

1 de octubre 2026 · 16:36hs
Google Seguir a La Capital en Google
La sustancia con Demi Moore ya está disponible en Netflix

"La sustancia" con Demi Moore ya está disponible en Netflix

Netflix le dio la bienvenida a una de las películas más comentadas del último tiempo. “La sustancia”, protagonizada por Demi Moore y Margaret Qualley, desembarcó en la plataforma de la N roja después de su paso por los cines en 2024/2025 y por otros gigantes del streaming.

Dirigida por Coralie Fargeat, este drama de terror corporal y suspenso explora todo lo que significa ser mujer, con especial énfasis en las presiones sociales sobre los cuerpos y el envejecimiento, desde una perspectiva desafiante, futurista y original. Exagerada y grotesca, no deja de lado la comedia y la exageración desmedida para realizar una crítica social.

La trama sigue a una actriz en decadencia llamada Elisabeth Sparkle (Demi Moore) que cae totalmente en una cruda angustia luego de que su jefe la despida del programa de aeróbics. Buscando una solución a su situación, Elisabeth se inyecta un misterioso suero que promete convertirla en una mejor versión de ella misma. Pero cada innovación viene con un precio que pagar y pronto ese deseo de volver a ser joven se transforma en una pesadilla.

Con cinco nominaciones a los Oscar y cinco a los Globos de Oro, la película despertó todo tipo de reacciones por parte del público. Sin dudas, se convirtió en una de las películas imperdibles de los últimos tiempos, y ahora que se encuentra en Netflix, le dará la oportunidad de conocerla a nuevos usuarios.

>>Leer más: Netflix: un enigmático thriller policial de los 2000 volvió con toda

De qué se trata “La sustancia”

La historia comienza cuando Elisabeth Sparkle (Demi Moore), una actriz con experiencia que se dedica actualmente a conducir un programa fitness, es despedida por su jefe por ser considerada demasiado mayor. Atormentada por la sensación de que acabó su momento, Elisabeth se encuentra con una misteriosa sustancia que promete crear su mejor versión, pero sin detallar demasiado el procedimiento.

Al ingerirla, la sustancia produce una especie de “otra Elisabeth” llamada Sue (interpretada por Margaret Qualley) que sale de su propio cuerpo. La sustancia le recuerda siempre que son una sola, pero deben turnarse para vivir mientras la otra permanece inconsciente, y deben cambiar de cuerpo cada 7 días obligatoriamente.

A medida que avanza la trama, la ambición de Sue y las inseguridades de Elisabeth van complicando el vínculo entre ambas. La película va girando hacia el terror corporal cuando los abusos por parte de ambas empiezan a tener consecuencias graves e irreversibles. El conflicto va escalonando tensamente hasta alcanzar un punto extremadamente violento y grotesco.

>>Leer más: Netflix dio a conocer el tráiler de la serie sobre Matthew Perry de "Friends": cuándo estrena

Trailer de “La sustancia”

Noticias relacionadas
Clint Eastwood dirige y protagoniza este thriller criminal disponible en Netflix

Netflix: un enigmático thriller policial de los 2000 volvió con toda

Unabomber, la película basada en el criminal estadounidense, está disponible en Netflix

Netflix estrenó una thriller basado en hechos reales que sigue a un criminal polémico

Matthew Perry, el actor de Friends fallecido en 2023, tendrá una serie documental producida por Netflix

Netflix dio a conocer el tráiler de la serie sobre Matthew Perry, de "Friends"

Ricardo Darín como Juan Salvo en la adaptación audiovisual de El Eternauta, luciendo una versión reimaginada de su icónico traje y máscara

"El eternauta" generó 236.000 nuevos suscriptores para Netflix

Ver comentarios

Las más leídas

Argentina disputará las eliminatorias de Conmebol, pero ya clasificada al Mundial 2030

Argentina disputará las eliminatorias de Conmebol, pero ya clasificada al Mundial 2030

Los videos que analiza la Justicia para reconstruir la noche violenta en Newells

Los videos que analiza la Justicia para reconstruir la noche violenta en Newell's

Otra vez quedó todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo de 9.400 millones de pesos

Otra vez quedó todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo de 9.400 millones de pesos

Cayó un gran trozo de mampostería de un edificio antiguo con valor patrimonial

Cayó un gran trozo de mampostería de un edificio antiguo con valor patrimonial

Lo último

Conceden prisión domiciliaria a policía implicado en tentativa de homicidio

Conceden prisión domiciliaria a policía implicado en tentativa de homicidio

El gas sube 1% en octubre, pero la quita de zona fría anticipa un impacto mayor

El gas sube 1% en octubre, pero la quita de zona fría anticipa un impacto mayor

Hospital de San Lorenzo: el Club de Leones lanza una campaña por un autorrefractómetro

Hospital de San Lorenzo: el Club de Leones lanza una campaña por un autorrefractómetro

La Intendencia mandó un proyecto al Concejo para legalizar Uber y otras apps de transporte

La iniciativa incorpora una nueva modalidad de servicio desregulado, fija requisitos para choferes y plataformas y mantiene las paradas espontáneas como exclusividad de taxis

La Intendencia mandó un proyecto al Concejo para legalizar Uber y otras apps de transporte

Por Lucas Ameriso
El Ejército en Rosario: tanques, helicópteros y mil efectivos para un gran ejercicio sobre el Paraná
La Ciudad

El Ejército en Rosario: tanques, helicópteros y mil efectivos para un gran ejercicio sobre el Paraná

Allanaron un consultorio en Rosario por presunto ejercicio ilegal de la medicina
La Ciudad

Allanaron un consultorio en Rosario por presunto ejercicio ilegal de la medicina

El gas sube 1% en octubre, pero la quita de zona fría anticipa un impacto mayor
Economía

El gas sube 1% en octubre, pero la quita de zona fría anticipa un impacto mayor

Murió un hombre de 64 años en el incendio de una oficina en la zona oeste
La Ciudad

Murió un hombre de 64 años en el incendio de una oficina en la zona oeste

El primer vuelo directo que partió de Madrid a Rosario ya cruza el océano Atlántico
La Ciudad

El primer vuelo directo que partió de Madrid a Rosario ya cruza el océano Atlántico

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Argentina disputará las eliminatorias de Conmebol, pero ya clasificada al Mundial 2030

Argentina disputará las eliminatorias de Conmebol, pero ya clasificada al Mundial 2030

Los videos que analiza la Justicia para reconstruir la noche violenta en Newells

Los videos que analiza la Justicia para reconstruir la noche violenta en Newell's

Otra vez quedó todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo de 9.400 millones de pesos

Otra vez quedó todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo de 9.400 millones de pesos

Cayó un gran trozo de mampostería de un edificio antiguo con valor patrimonial

Cayó un gran trozo de mampostería de un edificio antiguo con valor patrimonial

Aeropuerto internacional: sale hoy el primer vuelo directo Rosario-Madrid

Aeropuerto internacional: sale hoy el primer vuelo directo Rosario-Madrid

Ovación
Condorito Ramos: Mi mayor ídolo fue Santiago Santamaría; mi cuenta pendiente, jugar un Mundial

Por Luis Castro
Ovación

Condorito Ramos: "Mi mayor ídolo fue Santiago Santamaría; mi cuenta pendiente, jugar un Mundial"

Condorito Ramos: Mi mayor ídolo fue Santiago Santamaría; mi cuenta pendiente, jugar un Mundial

Condorito Ramos: "Mi mayor ídolo fue Santiago Santamaría; mi cuenta pendiente, jugar un Mundial"

La historia del goleador de Newells: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

La historia del goleador de Newell's: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

Newells abrió un registro de testimonios y denuncias por los incidentes con la policía

Newell's abrió un registro de testimonios y denuncias por los incidentes con la policía

Policiales
Conceden prisión domiciliaria a policía implicado en tentativa de homicidio
Policiales

Conceden prisión domiciliaria a policía implicado en tentativa de homicidio

Grave imputación por intento de femicidio: quemaduras y violencia psicológica

Grave imputación por intento de femicidio: quemaduras y violencia psicológica

Allanamientos en Rosario y Granadero Baigorria por venta ilegal de medicamentos

Allanamientos en Rosario y Granadero Baigorria por venta ilegal de medicamentos

Allanamientos y secuestros de drogas y armas en Villa Gobernador Gálvez

Allanamientos y secuestros de drogas y armas en Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
La Intendencia mandó un proyecto al Concejo para legalizar Uber y otras apps de transporte

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

La Intendencia mandó un proyecto al Concejo para legalizar Uber y otras apps de transporte

Allanaron un consultorio en Rosario por presunto ejercicio ilegal de la medicina

Allanaron un consultorio en Rosario por presunto ejercicio ilegal de la medicina

El Ejército en Rosario: tanques, helicópteros y mil efectivos para un gran ejercicio sobre el Paraná

El Ejército en Rosario: tanques, helicópteros y mil efectivos para un gran ejercicio sobre el Paraná

Murió un hombre de 64 años en el incendio de una oficina en la zona oeste

Murió un hombre de 64 años en el incendio de una oficina en la zona oeste

El Niño podría perder intensidad y crece el desconcierto en el campo
Agro

El Niño podría perder intensidad y crece el desconcierto en el campo

Milei: Si el gobierno es reelecto, 2028 va a ser el mejor año de la historia
Política

Milei: "Si el gobierno es reelecto, 2028 va a ser el mejor año de la historia"

Rosario y la región ingresan en la fase más crítica de El Niño, con muchas lluvias
La Ciudad

Rosario y la región ingresan en la fase más crítica de El Niño, con muchas lluvias

Aeropuerto internacional: sale hoy el primer vuelo directo Rosario-Madrid

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Aeropuerto internacional: sale hoy el primer vuelo directo Rosario-Madrid

Casa FOA llega por primera vez a Rosario en 2027 y elige a Midtown como sede
La Ciudad

Casa FOA llega por primera vez a Rosario en 2027 y elige a Midtown como sede

Otra vez quedó todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo de 9.400 millones de pesos
Información General

Otra vez quedó todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo de 9.400 millones de pesos

Allanamientos en Rosario y Granadero Baigorria por venta ilegal de medicamentos
Policiales

Allanamientos en Rosario y Granadero Baigorria por venta ilegal de medicamentos

El tiempo en Rosario: jueves con posibles lluvias matinales y 21º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con posibles lluvias matinales y 21º de máxima

Palestina: la izquierda denuncia el allanamiento a dos militantes en Rosario
Politica

Palestina: la izquierda denuncia el allanamiento a dos militantes en Rosario

Revés para la partera Dolly: rechazan la prescripción por el robo de bebés en Rosario
Policiales

Revés para la partera Dolly: rechazan la prescripción por el robo de bebés en Rosario

Expertos sorprendidos de que el avión de FlyDubai no se haya estrellado
El Mundo

Expertos "sorprendidos" de que el avión de FlyDubai no se haya estrellado

Un avión que iba a Israel aterrizó de emergencia tras el ataque de un piloto a otro
El Mundo

Un avión que iba a Israel aterrizó de emergencia tras el ataque de un piloto a otro

Milei en Idea, le apuntó a Kicillof: Es casi insultante debatir con un comunista
Política

Milei en Idea, le apuntó a Kicillof: "Es casi insultante debatir con un comunista"

Escándalo en Diputados: el debate por Malvinas terminó en insultos y forcejeos
Política

Escándalo en Diputados: el debate por Malvinas terminó en insultos y forcejeos

Ley de tierras: la oposición pide una sesión especial tras el fallo de la Corte
Política

Ley de tierras: la oposición pide una sesión especial tras el fallo de la Corte

Actividad económica en baja, sólo el agro y la recaudación crecieron en agosto
Economía

Actividad económica en baja, sólo el agro y la recaudación crecieron en agosto

La Policía intervino en una pelea de alumnas pero el arma era de juguete
La Ciudad

La Policía intervino en una pelea de alumnas pero el arma era de juguete

Países Bajos ofrece el puesto de cónsul honorario en Rosario por LinkedIn
La Ciudad

Países Bajos ofrece el puesto de cónsul honorario en Rosario por LinkedIn

Brasil elige presidente: la última encuesta ratifica una victoria de Lula con balotaje
El Mundo

Brasil elige presidente: la última encuesta ratifica una victoria de Lula con balotaje

Crimen organizado: Pullaro advirtió que las bandas siguen activas
Política

Crimen organizado: Pullaro advirtió que las bandas siguen activas