La final del Clausura del hockey del Litoral que Duendes ganó 2 a 1 se inició el sábado a la noche, se debió suspender por la tormenta y finalizó el domingo

Así estaban jugando al momento de la suspensión el sábado a la noche.

Jugadoras y cuerpo técnico de Duendes, que festejaron en el estadio Mundialista Luciana Aymar. Vencieron en una reñida final al clásico Universitario. Habrá Súper Final del hockey.

De la lluvia a baldazos y la fresca del sábado al calor que rajaba la tierra este domingo. La final del Clausura del Litoral de hockey tuvo literalmente todos los climas y condimentos externos para aportarle más emoción al desenlace. Duendes pudo mantener el 2 a 1 antes de la suspensión y terminó festejando en el clásico ante Universitario para consagrarse ante el delirio de sus hinchas.

La yapa: habrá nuevo duelo en la Superfinal (sería el próximo sábado) para definir a las mejores del 2026, ya que las académicas habían levantado la copa en el Apertura ante Gimnasia y Esgrima.

Fue la 7ª final entre sí desde 2024 hasta la fecha, contando los torneos del Litoral y la Copa Santa Fe. Las verdinegras ganaron seis de las siete definiciones: Súper Final 2024, Apertura 2025, Súper Final 2025, Copa Santa Fe 2025, Copa Santa Fe 2026 y ahora el Clausura 2026. Uni festejó en el Clausura 2025 y venía de eliminarlas en las semifinales del Apertura pasado.

Contar la definición del segundo semestre bien merece dividir la historia en dos capítulos. El sábado venía amenazante, con una alerta que luego se disipó pero la tormenta que daba destellos desde el sur obligaba a tomar recaudos ante la actividad eléctrica.

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Mientras las hinchadas se acomodaban, los paraguas fueron los protagonistas en la previa y el durante. Sin riesgo eléctrico, la gran final comenzó. Duendes fue más en el inicio, se plantó en campo rival y presionaba para recuperar rápido. Forzó rápido varios córners cortos y así llegó la primera ventaja a través de María Sol Jure, a los 15’, que puso el 1-0 al final del primer cuarto.

Uni acusó recibo del golpe e intentó adelantarse pero quedaba expuesto en cada contraataque, a tal punto que recibió otro cachetazo, a los 35’, con el gol de Denise Wasinski para el 2-0 a favor de las dirigidas por Michel Ocaña Zahler, promediando el tercer cuarto.

A partir de ahí se vio lo mejor de las chicas de Uni, que llevaron el corazón en la mano y fueron por el todo o nada. Un minuto después del grito de Duendes, las campeonas del Apertura descontaron rápido y volvieron al partido por la conversión de Valentina Gilardoni. Cuando Uni apretaba, ya en el último cuarto, se desató una lluvia torrencial que hizo todo injugable, lo que obligó a suspender y postergar la final.

Así estaban jugando al momento de la suspensión el sábado a la noche.

Domingo de sol para Duendes

Pasadas las 16.30 en el Mundialista Luciana Aymar se reanudaba el partido para disputar los 9 minutos y 17 segundos adeudados. Charlie Young, DT de Uni, arrancó sin arquera buscando aprovechar la jugadora de más que tenían por dos minutos, por la tarjeta verde a María Sol Jure el sábado.

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Hubo más córners cortos para ambos lados que no se tradujeron en los arcos. El dramatismo creció cuando dos tarjetas amarillas dejaron a Duendes con nueve jugadoras de campo. Uni optó por sacar nuevamente a su golera pero no pudo capitalizar la superioridad numérica ni un nuevo corto a favor.

Duendes levantó una muralla defensiva, aguantó el 2 a 1, no hubo tiempo para más y gritó campeón. Para el neutral, el destino es bondadoso ya que regalará otro capítulo de este clásico. Y será ni más ni menos que para decretar a las mejores de la temporada: campeonas del Apertura vs. campeonas del Clausura. Superfinal de año.

Síntesis de Duendes y Uni

Duendes: 1- Paloma Barrilli, 2- Bernabela Tirabassi, 3- Pilar González Fresneda, 5- Candela Nobile, 6- Candela Bonfiglio, 7- Lucía Pujol, 8- María Sol Jure, 9- Agustina Bouza, 10- Giuliana Di Terlizzi, 11- Denise Wasinski, 12- Ayelén Aimar, 14- Valentina Mora, 15- Lucrecia Panvini, 16- Catalina Schiavi, 18- Catalina Pagliaro, 26- Belén Lavia, 28- Valentina Mutti, 29- Luisina Marotta, 31- Mía Gutiérrez, 36- Martina Cosignani. DT: Michel Ocaña Zahler.

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Universitario: 1- Daniela Benvenutti, 3- Margarita Tolesco, 6- Delfina Persoglia, 8- María Eugenia Algrain, 10- Pilar Larca, 11- Melany Mayo, 12- Paula Mutti Stegmann, 13- María Victoria Oviedo, 16- Valentina Gilardoni, 17- Gina Polastrini, 22- Alina Costamagna, 23- Victoria Oviedo Dell Orefice, 24- Lucila Oliveri, 25- Francesca Allaria, 27- Paula Panzeri, 50- Rocío Bianchi, 70- Amparo Dalbes, 84- Sofía Frontera. DT: Carlos Young.

Goles: 15’ Jure (D), 35’ Wasinski (D), 36’ Gilardoni (U)

Incidencias: Suspendido por lluvia el sábado restando 9’17’’. Se reanudó el domingo