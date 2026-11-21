La rosarina estuvo como invitada en “Otro día perdido” y sorprendió al confesar que debe algunas materias en la Gurruchaga

Nicki Nicole estuvo en el programa de Mario Pergolini y confesó que no terminó la secundaria

Nicki Nicole acaba de lanzar los dos primeros singles de su próximo disco. En ese marco, estuvo como invitada en “Otro día perdido”, el programa de Mario Pergolini, y habló de sus comienzos en Rosario, mientras todavía iba a la secundaria.

“Fui a un colegio en Rosario, que nosotros le decimos escuela, que se llama Escuela Gurruchaga. Estaba buenísima porque era una de las escuelas públicas de arte y técnica. No hay muchas de esas y era muy difícil entrar. Entré y fue lo mejor, porque iba con mis amigas y aprendí muchísimo sobre comunicación y expresión”, contó la artista.

“Creo que hoy puedo hablar mucho más en público gracias a eso. Hicimos teatro, periodismo y música. Aprendí un poco de todo”, agregó.

Poco después, Evelyn Botto , panelista del ciclo, le preguntó si había terminado la secundaria, teniendo en cuenta que su carrera despegó de manera meteórica cuando lanzó “Wapo Traketero”. “Debo materias. Pero les puedo contar lo que me pasó”, confesó la rosarina, desatando la indignación de Pergolini.

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“Yo estaba en la escuela y había sacado mi primera canción. Los primeros días, mis amigos de Rosario la empezaron a compartir hasta que el algoritmo comenzó a recomendarla a artistas. De la nada la empiezan a ver en simultáneo Duki, Cazzu y todos los chicos, y la empiezan a compartir. Yo tenía un celular un poco lento. Cuando la gente empezó a mencionarme y Duko me subió a una historia, se me apagó”, recordó Nicki.

Según contó la artista, sus compañeros le contaron de la compartida de Duki mientras estaban en clases. “Me decían: ‘Te acaban de subir los chicos’. Yo pensaba: ‘¿De verdad me están hablando?’. No se me prendía el celular. Cuando volvió a funcionar, vi todo eso, hablé con Duko y le agradecí mucho”, siguió la rosarina.

“Llegué y les dije: ‘No saben, Duki me subió a su historia’. Mi mamá preguntó: ‘¿Quién?’. Ella escucha otra música. Le dije: ‘No entendés lo que es esto, es una locura’. Cuando le expliqué, se puso contenta y dijo: ‘Qué bueno ese chico, le quiero hacer ñoquis’. Mauro terminó comiendo ñoquis. Lo invitó con la hermana y fue genial”, compartió Nicki.

“Empecé a viajar y en un momento falté mucho y me quedé libre”, cerró la artista sobre los motivos que le impidieron terminar la secundaria.