El colombiano anotó el primero y participó en los otros dos del Canalla. Ibarra y Pizarro volvieron a marcar presencia en el medio y Copetti se reencontró con el gol

Jaminton Campaz demostró una vez más que es la carta más importante que tiene Central en la ofensiva. Anotó el primero, intervino en los dos restantes, pero mostró mucho desequilibrio.

Jeremías Ledesma 4,5: Venía haciendo un partido más que correcto, con un par de tapadas oportunas, pero en el final del partido tuvo problemas para controlar un remate y en el rebote tampoco resolvió. El juego ya estaba definido.

Emanuel Coronel 6,5: metió un despliegue importante. Casi sin problemas en la marca, pero cada vez que vio que tenía pista libre pasó al ataque, sobre todo en los primeros 45 minutos. Buen partido del lateral.

Ignacio Ovando 6: Cumplió, aunque le faltó la solidez y el brillo de otras oportunidades. Erró un pase muy fácil a Coronel, pero después se asentó.

Juan Giménez 6: Sobrio, sin fisuras. Bien en la marca de Módica mientras estuvo en cancha y con la pelota en los pies le dio buena salida al equipo. Las jugó casi todas al pie, todo un mérito.

Agustín Sández 6: Más participación en el primer tiempo que en el segundo, por obvias razones. Ya con el partido definido eligió no ir tanto y cuidar su zona.

Franco Ibarra 7: Otra vez un partido correcto. Durante gran parte del partido fue el patrón en el mediocampo. En alguna se excedió en la confianza, pero jugó con inteligencia.

Vicente Pizarro 7: Siempre bien parado en el medio, distribuyendo con criterio. También participó en la ofensiva, de un centro suyo llegó el tercero.

Julián Fernández 6: Estuvo bastante activo, pero para la diferencia entre uno y otro equipo pudo haberse lucido más. No llegó a conectar un centro de Campas en el primer tiempo. Igual cumplió.

Franco Cervi 6,5: Se mostró en ritmo físico, pero también futbolístico. Se asoció muy bien con Campaz, sobre todo en el primer tiempo.

Jaminton Campaz 8,5: Anotó el primero y participó en los otros dos. Jugó un primer tiempo de lujo, encarando siempre y marcando la diferencia en cada acción. Sin duda, la principal carta del equipo en ataque.

Enzo Copetti 7: Estuvo siempre metido en partido, tratando de inquietar, pero sin dudas su gran aporte fue el gol, el segundo para el Canalla. Metió una gran definición con cara interna.

Ingresaron en Central

Sebastián Zaracho 5: Lo bueno para el paraguayo es que volvió a sumar minutos. En lo suyo cumplió. Firme en la marca y un par de buenas salidas.

Alan Rodríguez 6: Le metió todo el dinamismo que pudo a un partido que ya Central regulaba. Se movió por derecha y por izquierda.

Marco Ruben 5: Tuvo una de taco tras un córner rápido de Di María. Jugó dentro del área, pero nunca tuvo una más o menos clara.

Ángel Di María 6: Nada hacía penar que iba a ingresar, pero lo hizo. Se paró por derecha, se exigió hasta donde quiso y metió algunos toques sutiles, como ese córner que ejecutó rápido y que dio en el palo.

Tomás Badaloni -: Ingresó en el final, después de muchos partidos sin minutos en cancha. Trató de bajar a buscar y de ir rápido al área por si llegaba alguna clara.

Jorge Almirón, el DT 7: Central sorteó los octavos de final prácticamente sin despeinarse y lo hizo con su jugador más importante en el banco. Su equipo resolvió el trámite en un puñado de minutos y después de eso sólo se dedicó a regular fuerzas.