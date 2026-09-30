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Netflix: un enigmático thriller policial de los 2000 volvió con toda

Bajo la dirección del aclamado Clint Eastwood, el film sigue a un agente del FBI retirado que busca justicia por el asesinato de su donante de corazón

30 de septiembre 2026 · 14:54hs
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Clint Eastwood dirige y protagoniza este thriller criminal disponible en Netflix

Clint Eastwood dirige y protagoniza este thriller criminal disponible en Netflix

A la par de los estrenos y la incorporación de las producciones más nuevas, Netflix siempre deja un lugar para esas joyas del pasado que jamás pasan de moda. Recientemente, sumó a su catálogo una película del 2002 dirigida por el aplaudido director Clint Eastwood y le dio la posibilidad a sus usuarios de conocer o revivir una historia llena de suspenso.

“Deuda de sangre” (“Blood work”) es el título del thriller dosmilero que ya forma parte de lo más visto en la plataforma. El film está basado en la novela homónima de Michael Connelly y, por su parte, Eastwood no se encarga solamente de la dirección, sino que también actúa junto a Jeff Daniels, Wanda De Jesus, Tina Lifford, Paul Rodrigez, Dylan Walsh y Anjelica Huston, entre otros.

A partir del guion de Brian Helgeland, la cinta propone una trama de redención, sacrificio e investigación. En “Deuda de sangre” la típica acción de las películas de Eastwood baja la intensidad para centrarse en la tensión y el suspenso escalonados.

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De qué se trata “Deuda de sangre”

La historia sigue a Terry McCaleb, un investigador del FBI retirado, especializado en asesinos seriales. Su retiro tuvo que ver con una persecución que le causó un infarto y lo obligó a mantenerse lejos de la acción. Años más tarde, Terry lleva una vida tranquila gracias a recibir un trasplante de corazón.

Pero la paz con la que Terry vive sus días cambia repentinamente cuando una mujer llamada Graciella le cuenta que su hermana Gloria fue asesinada. Y todo se intensifica cuando descubre que el corazón que lleva implantado es justamente de Gloria.

Así, físicamente limitado, Terry comienza una exhaustiva investigación movilizado por la necesidad de impartir justicia por su donante. A medida que avanza la búsqueda, empieza a notar coincidencias entre el asesino de Gloria y un antiguo asesino serial que nunca pudo atrapar.

Trailer de "Deuda de sangre"

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