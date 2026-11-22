Mataron a tiros a un exbarra de Colón en su casa de Santa Fe Víctor “Toco” Zavala, de 47 años, ligado a violentos incidentes en la tribuna de Colón, fue atacado con dos disparos en el barrio San Lorenzo. En octubre había sobrevivido a una balacera 22 de noviembre 2026 · 21:39hs

Zavala en 2006, en la tribuna de Colón y con una púa en sus manos durante un ataque a dos hinchas.

Un ex barrabrava de Colón fue asesinado en la tarde de este domingo en una casa del barrio San Lorenzo de la ciudad de Santa Fe. Víctor “Toco” Zavala, de 47 años, recibió disparos en el abdomen y el cráneo y murió minutos después durante al traslado al hospital Cullen. A principios de octubre había sobrevivido a un ataque a balazos en ese mismo sector de la ciudad.

El crimen ocurrió poco antes de las 14.30 en una vivienda familiar de avenida General López al 4100, entre Juan Díaz de Solís y pasaje Galisteo. Toco Zavala formó parte de la barra llamada “Los del Pasillo”, asentada en ese barrio, y de la barrabrava del Club Atlético Colón. Los vecinos escucharon los disparos seguidos de los gritos de las personas que estaban en esa casa y llamaron al 911.

Al llegar el personal de seguridad, el barra ya había sido trasladado al hospital, pero murió a poco de llegar. Su fallecimiento se confirmó a las 15.45. Zavala contaba con antecedentes violentos, entre ellos un ataque con arma blanca a dos hinchas en la tribuna de Colón cometido en febrero de 2006 durante un partido contra River, y una emboscada carcelaria en Coronda en 2009.

>>Leer más: Imputan a barra de Colón por balear a una mujer y golpear al hijo de la misma En el crimen habrían intervenido dos atacantes que escaparon en moto tras la ejecución. Efectivos de la Policía de Investigaciones preservaron la escena y relevaron cámaras en la zona.